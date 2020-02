Clôture Paris : le CAC40 préserve les 6.000 pts

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Les 6.000 points ont tenu en clôture sur le CAC40 qui a légèrement reculé de 0,23% à 6.016 pts. L'indice parisien avait déjà timidement consolidé vendredi, après avoir repris près de 4% la semaine passée.

Concernant les nouvelles de l'épidémie de coronavirus, Bloomberg a évoqué une modélisation scientifique selon laquelle le coronavirus pourrait avoir infecté au moins une personne sur vingt à Wuhan (qui compte environ 11 millions d'habitants), épicentre du virus. Selon l'étude en question, le pic de contamination pourrait être atteint mi-février ou en fin de mois avec 500.000 cas...

ECO ET DEVISES

Il n'y a pas de statistique notable outre-Atlantique ce lundi. Demain mardi, les marchés surveilleront l'intervention du président de la Fed Jerome Powell et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes aux USA.

En Chine, le soutien de la banque centrale et des autorités de Pékin se confirme sur les marchés, afin d'éviter un vent de panique sur les marchés. Les usines chinoises peinent quant à elles à reprendre leur production dans un tel contexte d'incertitude. Hong Hai Precision, le partenaire d'Apple, conditionne ainsi la reprise des opérations aux exigences des gouvernements locaux... Selon le 'Nikkei', Foxconn aurait abandonné ses plans de reprise de la production à Shenzhen face à l'intervention des autorités chinoises, du fait du risque élevé de contagion. Quoi qu'il en soit, de nombreux sites de production devaient rouvrir ce jour en Chine malgré ces risques liés à l'épidémie.

Foxconn aurait été autorisé à reprendre la production dans une de ses usines en Chine auparavant fermée en raison de l'épidémie, mais seulement 10% des salariés auraient pu se rendre sur le site, a appris Reuters de source informée du dossier. Le Taïwanais, dont la raison sociale est Hon Hai Precision Industry, a obtenu le feu vert des autorités pour le redémarrage du site de Zhengzhou, mais pas pour celle de Shenzhen.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l'OMS, s'est inquiété pour sa part du fait que l'épidémie actuelle pourrait n'avoir montré que la partie émergée de l'iceberg. Le dirigeant de l'OMS a évoqué des cas inquiétants de propagation du coronavirus 2019-nCoV à des personnes n'ayant pas d'antécédents de voyage en Chine.

L'euro recule ce soir à 1,0915/$, tandis que le pétrole baisse encore à 53,90$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Gensight : +10% suivi de Amoeba, Europacorp, Nanobiotix (+5%) avec Coface

Neoen : +4% avec Neurones, Xilam et Inventiva

Poxel : +3% suivi de Innate, Devoteam

AKKA : +2% suivi de Thermador, Bic, CGG

FDJ : +1,5% avec Séché, Korian, Orpea, Ingenico, Chargeurs, Solocal

Icade : +1% avec STEF, Lagardere, P&V et STM

Axa (+0,4%) a conclu un accord afin de céder ses activités en Pologne, République Tchèque et Slovaquie à Uniqa Insurance Group AG (UNIQA). Selon cet accord, Axa céderait 100% de ses activités vie et épargne, dommages et retraite en Europe centrale et orientale. La transaction se ferait sur un montant total en numéraire de 1,002 milliard d'euros, représentant un multiple cours sur bénéfices implicite de 12,4 fois en 2019.

Michelin (stable) sera sur le pont aujourd'hui avec la présentation de ses résultats 2019 après la clôture. Le consensus Bloomberg anticipe un résultat net ajusté de 1,8 milliard d'euros pour des revenus de 23,9 MdsE. Le bénéfice opérationnel est attendu à 3 MdsE.

VALEURS EN BAISSE

Adocia : -4% avec Archos et Bigben

TechnipFMC reperd 3,5%, alors que le baril de pétrole continuer de reculer à 54 dollars le Brent.

Total recule aussi de 1,5%.

SES : -3% avec Figeac, Voluntis

Scor : -2,5% avec Mersen, Eramet

Renault (-2%) a annoncé vendredi qu'il allait suspendre la production de son usine coréenne de Busan pendant quatre jours en février, en raison des problèmes d'approvisionnement de composants venus de Chine, où le coronavirus perturbe la chaîne d'approvisionnement. La production de l'usine Renault Samsung Motors (RSM), la plus grosse usine du constructeur français en Asie, sera ainsi suspendue à compter du mardi 11 février.

D'autres industriels automobiles pourraient rencontrer des problèmes similaires et Valeo, Faurecia et PSA Groupe reculent de 1 à 2%.

Virbac : -1,5% avec Thales, Vallourec, SG et Seb

Ipsen (-0,6%) ne parvient pas à se remettre de la purge de la fin du mois de janvier, consécutive à la suspension de la prise du traitement par les patients dans les essais cliniques liés au palovarotène. Morgan Stanley a ajusté son objectif de cours de 110 euros à 95 euros, mais n'en demeure pas moins à 'surpondérer' sur le dossier.

Air Liquide cède 0,2%. Morgan Stanley a ajusté sa recommandation en baisse à "pondération en ligne", mais a relevé son cours cible de 126 à 132 euros.