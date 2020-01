Clôture Paris : le CAC40 préserve les 6.000 pts

(Boursier.com) — Les places européennes qui ont été chahutées lundi matin, plombées par les craintes géopolitiques, ont limité la casse dans l'après-midi, le CAC40 perdant finalement 0,51% à 6.013 pts en clôture. Le baril de brut (Brent) a de nouveau progressé sur les 70$, avant de revenir à 69$ ce soir, tandis que l'or grimpait encore à plus de 1.560$ l'once.

Trump a menacé hier l'Iran de frappes militaires en cas de représailles suite à l'assassinat du général Qassem Soleimani. Le président américain a mentionné 52 sites iraniens, autant de cibles potentielles. L'Iran a fait part dimanche de son retrait total de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire, mettant un terme à toute limitation de ses activités d'enrichissement d'uranium. Téhéran avait précédemment promis de venger la mort du général Qassem Soleimani, tué dans la nuit de jeudi à vendredi dans une frappe américaine en Irak...

ECO ET DEVISES

Les statistiques européennes du jour ressortent plutôt solides dans l'ensemble. Selon les données préliminaires de l'Office fédéral allemand de la statistique, les ventes de détail, ajustées des variations saisonnières et des effets calendaires, ont progressé de 2,1% sur la période après avoir reculé de 1,3% en octobre. Le consensus tablait sur une hausse limitée à 1,1%. En glissement annuel, les ventes affichent un bond de 2,8% après une augmentation de 1,4% le mois précédent et contre un consensus positionné à +0,9%.

Malgré une légère accélération par rapport à novembre, la croissance de la zone euro est restée faible en décembre. Se redressant de 50,6 à 50,9, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro affiche un niveau légèrement supérieur à son estimation flash (50,6) et atteint un pic de quatre mois. Son niveau reste cependant parmi les plus bas observés depuis le premier semestre 2013.

L'indice PMI IHS Markit de l'activité de services dans la zone euro atteint également un sommet de quatre mois en décembre, à 52,8 (52,4 en première estimation). L'activité a augmenté dans chacun des cinq pays couverts par l'enquête au cours du mois, l'Espagne et l'Irlande signalant les plus fortes croissances.

L'indice IHS Markit de l'activité commerciale en France s'est redressé de 52,2 en novembre à 52,4. Confirmant son estimation flash, IHS Markit souligne que les dernières données de l'enquête mettent en évidence une légère accélération de la croissance dans le secteur des services en décembre, portée par une expansion soutenue du volume des nouvelles affaires sur la même période.

Se repliant très légèrement de 52,1 en novembre à 52,0 en décembre, l'indice composite de l'activité globale continue par ailleurs de signaler une croissance modérée du secteur privé français au cours de la dernière période d'enquête.

L'indice PMI final espagnol des services a atteint 54,9 contre un consensus de 53,9. L'indice italien est ressorti à 51,1, en ligne avec les attentes. L'indicateur allemand s'est élevé à 52,9 contre 52 de consensus...

L'indice PMI final britannique des services a également dépassé les attentes du consensus, à 50 contre 49,1 espéré.

VALEURS EN HAUSSE

Mauna Kea grimpe de 14%, suivi de Gensight.

Geci : +4% avec Amoeba et Tessi (+2,5%)

Catana : +2% avec FDJ (+1,5%) suivi de Plastic Omnium avant son 'Investor Day' demain et Bonduelle

Valeo (+1,5) avec Total, Seb, Cie des Alpes

Renault : +0,5% avec TechnipFMC, Vicat, Somfy, Publicis

Carrefour (stable). Le groupe de grande distribution se lancerait dans la livraison de repas en procédant à l'acquisition de Dejbox, croit savoir Le Figaro, selon lequel les hypermarchés du groupe vont préparer ainsi les plats livrés par cette start-up aux salariés de sociétés partenaires. La start-up en question, créée en 2015, avait réalisé plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Elle sert 400.000 repas par mois dans les agglomérations de Lille, Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes et Grenoble... Carrefour aurait acheté 60% de Dejbox, selon le Figaro.

VALEURS EN BAISSE

Abivax : -9% suivi de Rallye (-7%) et Inventiva (-6%)

Adocia : -5% avec Europacorp et BigBen (-4%)

Nicox : -3% suivi de Tarkett, DBV, Atari, Poxel, Vallourec, Amundi

AccorHotels : -2,5% suivi de Suez et Somfy

STMicroelectronics (-2%) n'échappe pas au repli généralisé des marchés, malgré plusieurs avis favorables d'analystes. Si Jefferies a initié le suivi de la valeur avec un conseil 'conserver' et un objectif de 30 euros, Oddo BHF a réitéré son conseil 'achat' et sa cible de 25 euros. Liberum a également confirmé son opinion 'achat' sur le dossier alors que le groupe devrait bénéficier des solides livraisons de Tesla au 4ème trimestre. Le broker note en effet que STM est le seul fournisseur de MOSFET (transistor à effet de champ à grille isolée) en carbure de silicium pour l'onduleur de la voiture. Le courtier souligne également que le constructeur américain augmente la production dans sa nouvelle usine de Shanghai, de sorte que les livraisons de la société devraient continuer à augmenter en 2020.

Casino (-1,5%). L'actualité autour du distributeur est marquée par une note de Bank of America Merrill Lynch, qui a dégradé la valeur à 'neutre' malgré un objectif rehaussé de 42 à 45 euros. Le broker voit un potentiel limité sur le titre alors qu'il évoque une visibilité réduite sur le calendrier du plan de cession d'actifs de la société et sur l'utilisation du produit des ventes.

Ipsen (-1%) a annoncé que la MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) au Royaume-Uni avait étendu l'autorisation pour Dysport au traitement symptomatique de la spasticité focale des membres supérieurs chez les patients pédiatriques atteints de paralysie cérébrale, âgés de deux ans et plus. Parmi les dernières notes de brokers, JP Morgan a dégradé le dossier à 'sous-pondérer' et a ramené son cours cible de 103 à seulement 82 euros.

Arkema (-1%). Bostik a finalisé le 3 janvier 2020 l'acquisition de LIP Bygningsartikler AS (LIP), leader danois des colles carrelage, des systèmes d'étanchéité et des solutions de préparation pour sol. Cette acquisition, comme celle de Prochimir réalisée en octobre 2019, s'inscrit dans la stratégie d'Arkema de faire croître de manière continue son activité Adhésifs par des acquisitions ciblées, qui complètent parfaitement la présence géographique et l'étendue des gammes et des technologies de Bostik.

Air France-KLM (-1%) dit prévoir d'assurer la totalité de son programme de vols lundi et mardi malgré l'appel à la grève lancé par certains syndicats de personnels navigants sur la réforme des retraites. Certains syndicats ont lancé un appel à la grève du 6 au 9 janvier "alors même que les discussions entre le gouvernement et les organisations syndicales ont permis d'obtenir des garanties pour le futur système de retraites des navigants, et que les préavis précédemment déposés ont été levés par les syndicats majoritaires", souligne la compagnie aérienne...

Veolia (-0,6%) fléchit malgré le soutien d'Oddo BHF, qui a revalorisé son cours cible de 30 à 32,8 euros en restant à l'achat après la reprise par le groupe du site de traitement des déchets dangereux d'Alcoa USA situé à Gum Springs dans l'Arkansas, à travers sa filiale Veolia North America. Avec cette opération de 250 M$, Veolia poursuit le développement global de son activité de traitement et de recyclage des déchets dangereux, en franchissant un pas supplémentaire en Amérique du Nord, et ajoute un site phare à son portefeuille d'actifs.

Michelin (stable) malgré le broker JP Morgan, qui est repassé à 'surpondérer' sur le dossier en relevant son objectif de cours de 110 à 125 euros. Le marché du pneumatique reste caractérisé par une demande de remplacement faible dans toutes les zones géographiques, mais la demande a plutôt rebondi dernièrement en Amérique du Nord la longue grève chez GM l'automne dernier, et reste en croissance en Chine.