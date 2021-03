Clôture Paris : le CAC40 préserve les 5.800 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a préservé le seuil des 5.800 points ce jeudi, finalement stable à 5.830 pts. La bourse de Paris a donc résisté à la pression venue de Wall Street et des marchés asiatiques, alors que les arbitrages continuent de peser sur les valeurs de technologies sur fond de tension persistante des taux d'intérêt, malgré les propos qui se veulent rassurants des banquiers centraux... La cote américaine hésite se soir, après la lourde correction de la veille sur le Nasdaq.

ECO ET DEVISES

Selon la dernière étude de la firme Challenger, les destructions d'emplois annoncées durant le mois de février par les entreprises américaines sont ressorties au nombre de 34.531, contre 79.552 un mois auparavant.

Les inscriptions au chômage ont légèrement progressé la semaine passée aux États-Unis, restant à des niveaux élevés. Le Département américain au Travail a fait état, pour la semaine close au 27 février, d'inscriptions nouvelles au chômage au nombre de 745.000, en légère hausse de 9.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 750.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 790.750, en recul de 16.750. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close au 20 février atteint 4,295 millions (4,3 millions de consensus).

Rappelons que le rapport gouvernemental sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de février sera dévoilé demain à 14h30. Le consensus est de 175.000 créations de postes non-agricoles pour 6,3% de chômage, avec 183.000 créations dans le privé et 16.000 dans le secteur manufacturier. Le taux de participation à la force de travail est attendu à 61,5% et le salaire horaire moyen devrait augmenter de 0,2% par rapport au mois antérieur.

Selon le dernier rapport d'ADP publié mercredi, les créations de postes dans le privé en février se sont chiffrées à 117.000.

Notons enfin que le président de la Fed Jerome Powell interviendra dans la soirée à l'occasion d'un débat organisé par le Wall Street Journal... L'occasion peut-être de fournir de nouvelles indications sur la perception de la banque relative à l'inflation et aux rendements obligataires.

Ailleurs dans le monde, les opérateurs ont pris connaissance d'une violente rechute des ventes au détail dans la zone euro. Les ventes, corrigées des variations saisonnières, ont diminué de 5,9% en janvier après avoir augmenté de 1,8% le mois précédent. Le consensus tablait sur un repli limité à 1,4%. En glissement annuel, les ventes affichent une baisse marquée de 6,4% contre 2,1% attendu... Le taux de chômage dans la zone euro est en revanche ressorti légèrement moins lourd que prévu à 8,1%. Notons enfin que le PMI britannique de la construction a battu le consensus. L'euro pointe ce soir à 1,2040/$. Le brent cote 64$ le baril.

VALEURS EN HAUSSE

Metabolic Explorer grimpe de 16% suivi de Navya (+12%)

Maisons Du Monde bondit de 7,8%. Majorelle Investments monte au capital : la plateforme d'investissement fondée en 2020 par Gabriel Naouri et co-controlée avec Daniel Kretínský a doublé sa participation dans le spécialiste des articles de décoration et de mobilier et détient désormais 10% du tour de table. Majorelle Investments entend soutenir, comme elle l'a fait depuis juillet 2020 dans un dialogue actif et productif avec le conseil d'administration et le management, la stratégie de transformation et de croissance de Maisons Du Monde. Au regard de sa position d'actionnaire de référence, Majorelle Investments pourra solliciter la nomination d'un ou de plusieurs membres au conseil d'administration de la société.

Quadient (+5,8%) a dépassé les 13.000 consignes colis installées dans le monde, ce qui représente globalement plus de 600.000 casiers et positionne Quadient comme le deuxième fournisseur mondial de solutions de consignes colis automatiques.

CGG : +5% avec Klepierre, P&V, TechnipFMC

Faurecia : +3,5% avec Neurones, Jacquet Metals et SQLI

Total : +3% avec Covivio

Neoen : +2,5% suivi de Safran, Vicat, Rubis et Iliad

Sanofi gagne 1,9%. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'examiner la demande supplémentaire de licence de produit biologique (sBLA, supplemental Biologics License Application) relative à Dupixent (dupilumab) comme traitement additionnel de l'asthme modéré à sévère non contrôlé des enfants âgés de 6 à 11 ans. Dupixent est actuellement approuvé pour le traitement d'entretien additionnel de l'asthme modéré à sévère à phénotype éosinophilique ou dépendant des corticoïdes par voie orale, chez les patients âgés de 12 ans et plus. La FDA devrait rendre sa décision le 21 octobre 2021. Une demande d'approbation dans le traitement de l'asthme des enfants âgés de 6 à 11 ans devrait être soumise aux autorités réglementaires de l'Union européenne dans le courant du premier trimestre de 2021.

Carmila: +1,5% avec Gl Events, BioMerieux, Sodexo, Eiffage, Icade, L'Oreal et Danone

Thales (+1,5%) a dévoilé des résultats 2020 en net retrait, affectés par la crise sanitaire, mais anticipe un rebond de la plupart de ses activités cette année. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a enregistré en 2020 un bénéfice opérationnel de 1,35 milliard d'euros, en baisse de 33% (-34% en organique), pour un chiffre d'affaires en repli de 7,7% (-10,4% en organique) à 16,98 milliards d'euros. Des données globalement conformes aux attentes du marché. Le résultat net consolidé, part du Groupe, ressort à 483 ME, en repli de 57% tandis que le free cash-flow opérationnel s'établit à 1,057 MdE. Le taux de conversion du résultat net ajusté, part du Groupe, en free cash-flow opérationnel atteint 113% (98% en 2019). Cette solide performance traduit notamment les actions mises en oeuvre depuis 2019 dans le cadre de l'initiative " Cash " et les effets cash du plan global d'adaptation à la crise.

VALEURS EN BAISSE

2CRSI chute encore de 14% avec Geci

Abionyx : -6% avec Nanobiotix et Abivax, Guillemot

Vetoquinol : -5% avec Eramet et Imerys

Vivendi (-4,2%) a dégagé l'an dernier un résultat net, part du groupe, de 1,44 MdE (1,26 euro par action de base), contre 1,583 MdE en 2019 (1,28 euro par action de base). Hors le produit d'impôt courant de 473 ME concernant l'utilisation des créances d'impôt étranger en sortie de régime du bénéfice mondial consolidé enregistré en 2019, le résultat net, part du groupe progresse de 29,7%. Le groupe a confirmé mercredi soir son intérêt pour le rachat de la participation de contrôle du groupe Bertelsmann dans M6. Le président du directoire du groupe de médias français, Arnaud de Puyfontaine, a ainsi déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que Vivendi étudiait toute possibilité de participer à la cession prévue par le groupe allemand.

Mersen : -4% avec Inventiva, SoiTec, Latecoere, Nacon

STMicroelectronics (-3,7%) aligne une neuvième séance consécutive dans le rouge. Si globalement, le secteur technologique a dernièrement souffert dans le sillage du Nasdaq et des inquiétudes autour de la pénurie de composants électroniques, le groupe franco-italien est également victime de craintes qui lui sont propres et notamment des rumeurs autour des pertes potentielles de contrats avec Apple (le Face ID, puis plus récemment le wireless charging).

Trigano : -3% avec TF1 et Vallourec (-2,5%)