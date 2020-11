Clôture Paris : le CAC40 poursuit sa hausse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Grâce à un rebond de près de 13% en l'espace d'une grosse semaine, le CAC40 vient de retrouver ses niveaux du mois de mars dernier dans l'espoir de voir arriver un vaccin efficace contre le covid-19 début 2021. Ce mercredi 11 novembre, le CAC40 est encore monté de 0,48%, à 5.445 pts, dans un marché calme.

Jour férié ou pas, Wall Street grimpe aussi à nouveau ce mercredi. Le Nasdaq repart notamment de l'avant après avoir raté la hausse des derniers jours sur fond de dégagements sur les grands noms de la tech. Les dernières annonces de Pfizer et BioNTech sur leur candidat vaccin anti-Covid-19 continuent à entretenir l'appétit pour le risque des investisseurs.

ECO ET DEVISES

Les cours du brut poursuivent leur ascension avec un WTI qui gagne encore 2,8% à 42,5 dollars sur le Nymex, la perspective d'un vaccin contre le Covid-19 dissipant pour le moment les craintes d'un affaiblissement de la demande à court terme dans les pays les plus touchés par l'épidémie. L'annonce, par l'American Petroleum Institute, d'une baisse plus importante qu'anticipé des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine passée soutient également la tendance. Les données de l'IEA seront dévoilées demain.

Sur le marché des changes, le dollar accroît ses gains à 93,2 points (+0,46%), selon l'indice du dollar, qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises (euro, livre sterling, yen, franc suisse, dollar canadien et couronne suédoise).

VALEURS EN HAUSSE

Genfit remonte de 16% avec Genomic, Nanobiotix (+14%)

Technicolor : +11% avec et Balyo (+8%)

Valneva (+9%) convoquera une Assemblée générale extraordinaire pour le 22 décembre 2020.

Le spécialiste des vaccins convoque cette Assemblée générale afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour préparer une éventuelle cotation et une offre publique d'actions sous forme "d'American Depositary Shares", chacune représentant un nombre d'actions ordinaires de la Société, sur le Nasdaq en 2021. Cette cotation s'effectuera sous réserve de l'état du marché et d'autres conditions.

Le calendrier, le nombre de titres offerts et leur prix d'offre n'ont pas encore été déterminés.

Bourse Direct (+9%) Après avoir enregistré plus de 50.000 ordres exécutés sur une journée, le 28 octobre dernier, le courtier en ligne Bourse Direct a établi un nouveau record dans la journée du 9 novembre dernier avec plus de 77.000 ordres exécutés !

Lors de la publication de son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année Bourse Direct annonçait plus de 4,8 millions d'ordres exécutés depuis le début de l'année, en hausse de 115,6%. C'est dorénavant plus de 5,5 millions de transactions sur instruments financiers exécutés sur un marché boursier qui auront été effectuées depuis le début de l'année.

Dans un contexte marqué par une forte volatilité des marchés et un intérêt accru des particuliers pour la bourse en ligne, Bourse Direct ajoute avoir maintenu un rythme de recrutement de nouveaux clients très soutenu en 2020, comptabilisant ainsi plus de 200.000 comptes, en croissance de près de 30% par rapport à 2019.

Lagardere : +6% avec Aures, Stedim

Solutions30 : +5% avec BioMerieux, Atari

EDF : +4% suivi de Assystem, Innate

AST Groupe : +3% suivi de Neoen, Inventiva, LVMH, SoiTec, Remy Cointreau,

Ubisoft : +2,5% avec Nexans, CGG, Iliad, BIc, Hermes, FDJ

Capgemini (stable) a annoncé la conclusion d'un accord (Scheme Implementation Deed) en vue d'acquérir la société australienne RXP Services (ASX : RXP) sous un régime réglementaire australien nécessitant l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de RXP Services.

RXP Services compte plus de 550 experts répartis sur quatre sites en Australie. Cette acquisition viendrait donc renforcer les capacités de Capgemini dans le pays dans les domaines du digital, des données et du cloud. Elle est en ligne avec l'ambition du Groupe de croître fortement dans la région Asie-Pacifique.

Basé à Melbourne, avec des sites à Sydney, Canberra et Hobart, RXP Services (dont le chiffre d'affaires atteint les 127 millions de dollars australiens pour l'année fiscale se terminant le 30 juin 2020) accompagne ses clients, appartenant aux secteurs d'activités clés dans le pays, en leur fournissant des solutions digitales de bout en bout, de leur conception et mise en oeuvre, à leur maintenance.

VALEURS EN BAISSE

Rallye : -8% avec SMCP, Klepierre (-7%) avec Jacquet Metal

Rubis : -5% suivi de Icade, Manitou (-4,5%) avec TechnipFMC, Sodexo, Accor

Au cours du premier semestre de l'exercice fiscal 2020/21, Alstom (-4,5%) a enregistré 2,7 MdsE de commandes, soit -43%. Le chiffre d'affaires baisse de 15% et atteint 3,5 MdsE.

Le ratio commandes sur chiffre d'affaires s'est établi à 0,8.

Le résultat d'exploitation ajusté s'est élevé à 263 ME contre 319 ME, un repli de 18%.

Le résultat net s'est élevé à 161 ME au lieu de 213 ME.

À 40 MdsE le 30 septembre 2020, le carnet de commandes actuel donnerait une bonne visibilité sur les futures ventes.

Prenant l'hypothèse que la seconde vague du Covid-19 n'affecte pas significativement l'appareil de production ou le potentiel commercial à venir, Alstom vise les perspectives suivantes pour l'exercice 2020/21, un chiffre d'affaires compris entre 7,6 MdsE et 7,9 MdsE ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée dans la fourchette de 7,7%-8%.

Elis : -4% avec Figeac

Société Générale : -3,5% avec Eiffage, Vinci, ADP

Suite à la publication des comptes semestriels d'Alstom, Bouygues (-1%) estime que la contribution du groupe ferroviaire à son résultat net des 9 premiers mois 2020 s'élève à 51 millions d'euros, contre une contribution de 238 millions d'euros aux 9 premiers mois 2019.

Pour rappel, la contribution des 9 premiers mois 2019 intégrait 172 millions d'euros de plus-value nette liée à la vente, par Bouygues, de 13% du capital social d'Alstom le 12 septembre 2019.

Le chiffre d'affaires et les résultats des 9 premiers mois 2020 du groupe Bouygues seront communiqués le 19 novembre au matin.