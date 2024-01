Clôture Paris : le CAC40 perd plus de 1%, mais préserve les 7.300 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris était de nouveau sous pression ce mercredi avec un CAC40 qui a perdu 1,07% de retour à 7.318 points. Il s'agit de la sixième baisse sur les sept dernières séances, alors que les investisseurs ont désormais besoin d'autres catalyseurs que les baisses de taux espérées de la part des principales banques centrales.. La saison des publications de résultats annuels qui commence devra d'ailleurs être à la hauteur sous peine de correction supplémentaire après le rallye de la fin 2023.

Le discours, hier soir, de Christopher Waller, membre du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, a confirmé qu'il ne fallait sans doute pas s'emballer outre-Atlantique. Message adressé à ceux qui attendent une baisse des taux US dès le mois de mars prochain...

Côté européen, Joachim Nagel et Robert Holzmann, membres du conseil des gouverneurs de la BCE, ont aussi prévenu qu'il était trop tôt pour baisser les taux d'intérêt... De son côté, le chef économiste de la BCE, Philip Lane, avait auparavant rappelé dans un entretien au quotidien italien Il Corriere della Sera qu'une baisse trop rapide des taux pourrait déclencher une nouvelle vague d'inflation.

En attendant, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est bel et bien établi à 2,9% en décembre, contre 2,4% en novembre, montrent les données finales d'Eurostat. L'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatiles, est de son côté confirmée à 3,4% contre 3,6% en novembre, ce qui reste l'indicateur le plus favorable. L'euro termine ce soir à 1,0850/$. Le pétrole revient sous les 77$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Guerbet remonte de 6% avec Atos

En hausse de 5,4% à 9,95 euros, OVHcloud s'offre une cinquième séance consécutive dans le vert. Les investisseurs saluent la présentation du nouveau plan stratégique 'Shaping the Future' et des objectifs financiers à horizon 2026. La firme vise une croissance organique annuelle moyenne pondérée) entre 2024 et 2026 comprise entre 11 et 13% avec une marge d'EBITDA ajusté 2026 aux alentours de 39%. Le management table également sur un Free Cash-Flow positif en 2026.

Claranova : +4,5% avec Abivax et Wavestone (+3%)

Casino : +2,5% avec Euroapi, Vetoquinol, Scor

Believe : +2,2% suivi de TFF, Antin (+1,7%)

Exail : +1,5% avec Bonduelle, Odet, Moncey et Quadient après l'augmentation de la participation de Kretinsky

VALEURS EN BAISSE

CGG plonge de 10%, au plus bas historique. Le fournisseur de services géophysiques est délaissé après que Kepler Cheuvreux eut dégradé le dossier à 'conserver' avec une cible réduite de 1,5 à 0,7 euro. "Bien que la société dispose d'actifs et de positions clés, en particulier dans les divisions équipement et géosciences, la dynamique du secteur multi-clients est structurellement limitée par la concentration de l'industrie sur les domaines existants", indique le broker.

Forvia : -7% suivi de Vantiva (-5%) avec Lhyfe

Nouvelle baisse appuyée pour Ubisoft qui perd plus de 5%, sur un plancher de près d'un an. Hier, Cantor Fitzgerald a débuté le suivi du dossier avec un avis 'neutre' et une cible de 25 euros. Le broker voit un potentiel de hausse limité à court terme sur les estimations du consensus et estime que l'éditeur de jeux vidéo semble cher par rapport à ses pairs sur certains indicateurs. L'analyste est positif sur les perspectives à long terme alors qu'Ubisoft progresse dans sa stratégie axée sur les franchises principales et les 'méga-marques', mais affirme qu'il lui reste encore "beaucoup de travail à faire".

Catana : -4,5% avec SoiTec, Voltalia et LNA

Valeo recule de 4%. La Deutsche Bank a réduit la mire de 20 à 16 euros ('conserver').

Derichebourg : -4% avec Seb

Le luxe reste à la peine : Kering perd 3,5% et LVMH presque 3%

Ose : -3,5% suivi de SMCP, MdM, LFE

Valneva : -3% suivi de Eurofins, Argan, Nexans

Orpea : -2,5% avec XFab, Manitou, SES, Icade, Aramis, BigBen

TotalEnergies cède 2,2%. Oddo BHF a ajusté son objectif de cours de 72 à 75 euros ('surperformer').