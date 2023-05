Clôture Paris : le CAC40 perd encore 1,70%, après le luxe, l'automobile accuse le coup

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La correction s'est confirmée en bourse de Paris mercredi, avec un CAC40 en recul de 1,70% en clôture, de retour à 7.253 points après avoir déjà perdu 1,33% hier...

Le compartiment du luxe pèse comme hier sur la tendance, de nouvelles inquiétudes concernant la Chine - un marché clé pour les entreprises du luxe - étant venues s'ajouter aux craintes concernant une éventuelle récession économique aux États-Unis. La Chine s'attend en effet à voir les infections au Covid culminer à environ 65 millions par semaine vers la fin juin, affirme 'Bloomberg'. Mais c'est le compartiment automobile qui a finalement le plus souffert ce jour sur des dégagements sectoriels prudents.

Wall Street reste aussi sous pression sur fond d'impasse des négociations sur le plafond de la dette américaine, aucun accord n'ayant émergé des derniers rounds de discussion.

L'euro campe ce soir sous les 1,08/$, tandis que le pétrole pointe à 78$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

La Compagnie des Alpes gagne 5,5%. Le chiffre d'affaires s'élève à 678,5 ME pour le 1er semestre de l'exercice 2022/23. Il est en progression de 25,4%, à périmètre réel, et de 14,4% à périmètre comparable par rapport au 1er semestre de l'exercice 2021/22. En dépit d'un contexte inflationniste, l'Excédent Brut Opérationnel, est en croissance de 1% sur la période à 232,7 ME contre 230,4 ME pour la même période 2021/22. Le résultat net, part du Groupe du 1er semestre 2022/23 s'élève à 107,6 ME, soit une baisse de 4,5% par rapport au 1er semestre 2021/2022.

Maurel & Prom grimpe de 2,5% avec Voltalia, Ramsay

McPhy : +2% avec Bains de Mer, Quadient (+1,5%)

Assystem : +1% suivi de Thermador, Equasens, Genfit (+0,5%)

VALEURS EN BAISSE

Chargeurs corrige de 11% après des comptes décevants

Verallia perd 6% avec Forvia (-5,5%) et STM, suivi d'Inventiva

Soitec cède 4,5%. Stifel a abaissé son objectif de 180 à 170 euros après avoir encore réduit ses prévisions de BPA pour l'exercice 2024 (se terminant en mars) de 14,8%. Cette réduction reflète les données les plus récentes qui suggèrent une nouvelle détérioration de la demande de Smartphones et une période prolongée de digestion des stocks dans la chaîne d'approvisionnement par rapport à son dernier point (le 11 avril).

Ubisoft : -4,5% avec Esi Group, Aramis

Stellantis abandonne 4% et Renault perd près de 3%. Les craintes d'une guerre des prix dans l'électrique après les dernières annonces de Tesla continuent à peser sur la tendance. Valeo recule de 3%. HSBC a ajusté la mire de 21 à 20,5 euros ('conserver'). Renault et l'équipementier Valeo ont annoncé la conclusion d'un partenariat sur le développement de l'architecture électrique et électronique des prochaines générations de véhicules du groupe. Valeo fournira des composants électriques et électroniques, notamment le High-Performance Computer (HPC - calculateur haute performance). Des ingénieurs de Valeo travailleront également près des sites de Renault Group à Guyancourt, Toulouse et Sophia-Antipolis et collaboreront étroitement avec les équipes de Renault Software Factory sur le développement logiciel. Valeo fournira enfin des logiciels applicatifs embarqués, comme l'assistance au parking.

Groupe Crit : -4% avec Seb et Amundi

Vivendi perd encore 3%, alors que Barclays a dégradé la valeur à 'pondération en ligne'. Bolloré a vendu des actions suggérant qu'il ne dépassera pas le seuil des 30% du capital de Vivendi de sitôt (il l'aurait fait en septembre compte tenu de l'annulation de titres prévue par Vivendi). Cela ne signifie pas qu'une offre de Bolloré sur Vivendi n'est plus d'actualité, mais le calendrier est décalé. La vente d'actions par Bolloré lui donne en effet plus de flexibilité et devrait conduire à une offre potentielle volontaire plutôt qu'obligatoire. Néanmoins, une telle offre est peu probable à court terme, selon le broker, privant les actions Vivendi de leurs principaux catalyseurs. En effet, la cession éventuelle du réseau fixe de Telecom Italia et le feu vert à l'opération Lagardère sont des catalyseurs potentiels plus petits avec moins d'impact sur le cours. L'objectif est ramené de 12 à 11,25 euros.

Worldline : -3% suivi de OVH, Alten, Bonduelle, Schneider

Dans le luxe, Hermès baisse de 0,2%, LVMH et Kering reculent plus nettement avec des replis de 2%.