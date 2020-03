Clôture Paris : le CAC40 perd encore 1,5%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le rebond de la matinée qui a vu le CAC40 regagner 4% aura tourné court avec une nouvelle baisse de 1,51% en clôture à 4.636 pts. La chute d'hier, -8,39%, qui s'est avérée un peu plus forte que celle du lendemain du vote du Brexit le 24 juin 2016 (-8,04%) n'a donc pas suffi aux investisseurs qui continuent de déprimer sur fond de crise sanitaire et pétrolière.

Wall Street se redresse sans convaincre ce soir, de l'ordre de +1,5% sur les différents indices, après la plus forte correction de la cote US depuis décembre 2008 encaissée hier soir.

ECO ET DEVISES

Pendant ce temps, Donald Trump continue d'occuper le devant de scène médiatique et reste très remonté contre la Fed de Jerome Powell... "Notre pathétique et lente Réserve Fédérale, dirigée par Jay Powell, qui a relevé les taux trop vite et les a abaissés trop tard, devrait ramener nos Taux vers le bas au niveau de ceux des nations concurrentes. Ils disposent maintenant d'un avantage allant jusqu'à deux points, avec une aide encore plus importante sur les devises. Stimulez aussi!", a lancé le président américain sur Twitter ce jour...

Our pathetic, slow moving Federal Reserve, headed by Jay Powell, who raised rates too fast and lowered too late, should get our Fed Rate down to the levels of our competitor nations. They now have as much as a two point advantage, with even bigger currency help. Also, stimulate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

"La Fed doit être un leader, pas un suiveur très tardif, ce qu'elle a été!", ajoute Trump.

The Federal Reserve must be a leader, not a very late follower, which it has been!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Les marchés "pricent" désormais de nouveaux assouplissements monétaires après celui de 0,5 pt de la semaine dernière, qui pourraient bien intervenir avant la réunion du 18 mars, compte tenu de l'extrême fébrilité des marchés financiers, de la propagation hors de Chine du coronavirus et du plongeon des cours du pétrole.

Donald Trump a déclaré lundi soir qu'il rencontrerait ce mardi les républicains de la Chambre des représentants et le leader de la majorité républicaine au Sénat pour discuter d'une possible réduction de l'impôt sur les salaires et d'une aide "substantielle" que pourraient recevoir "ceux qui sont payés à l'heure" pour qu'ils ne soient pas pénalisés par la situation sanitaire... Trump a également évoqué des prêts aux petites entreprises et a expliqué travailler de près avec les industries dans les secteurs aérien et hôtelier, ainsi qu'avec les croisiéristes, frappés de plein fouet par le coronavirus.

De grands chefs d'entreprises seront aussi invités à la Maison blanche pour évoquer les pistes de relance face aux effets dépressifs de l'épidémie de coronavirus.

En fin de semaine dernière, Donald Trump avait débloqué une aide d'urgence de 8,3 milliards de dollars pour le traitement et la prévention du coronavirus.

Les cours du pétrole, qui s'étaient hier littéralement effondrés - après avoir déjà perdu 10% vendredi - suite à l'échec de la réunion de l'Opep+ à Vienne, remontent assez significativement ce mardi dans l'attente de la présentation de mesures de relance, aux USA en particulier. Le Brent de mer du Nord retrouve ce soir les 37$ après un passage dans la zone des 30$ hier.

Les intervenants de marché attendent aussi la réunion, jeudi, de la Banque centrale européenne (BCE). Selon le consensus, l'institut d'émission devrait annoncer une baisse de son taux de dépôt, déjà en territoire négatif, et une augmentation de ses rachats d'obligations d'entreprises. Les économistes soulignent cependant que la nature du choc actuel avec des conséquences sur la demande des ménages rend la réaction monétaire moins efficace... L'euro campe autour des 1,13/$.

VALEURS EN HAUSSE

Atari rebondit de 21%. Atari a fait état ce matin de plusieurs annonces dont le lancement de la version mobile du jeu de musique AVICII au 2ème trimestre 2020, qui suivra les jeux récemment annoncés "Mob Empire" et "Atari Combat : Tanks & Puzzles".

Atari a délivré aussi quelques éléments aux investisseurs et annonce la production de 500 premières unités de l'Atari VCS pour fin mars / début avril.

En outre, le groupe fait état de la signature d'un accord pour le lancement de l'Atari Token à la suite de la résiliation de la licence avec Infinity Networks.

Enfin, Atari fait état de la signature d'un accord de licence de 5 ans pour un casino en ligne utilisant les cryptodevises, assorti d'un minimum garanti de 7,5 ME sur 3 ans au bénéfice d'Atari.

XPO : +7% avec CA I-d-F et Technicolor

Somfy : +4% avec Xilam

Société Générale : +3% avec Iliad, Bolloré

Renault : +2,5% avec BNP Paribas

Total reprend aussi 2% suivi de TF1, Séché, Trangene, JC Decaux

CGG (+1%). Le groupe a annoncé un carnet de commandes pour son nouveau périmètre d'activités de 537 millions $ à fin février 2020, soit une hausse de 34% sur un an.

Vivendi (stable) alors que c'est au tour de Kepler Cheuvreux de repasser de 'conserver' à 'acheter' sur le dossier en ciblant un cours de 26 euros.

VALEURS EN BAISSE

Balyo perd 11% après avoir publié de lourdes pertes pour l'exercice 2019.

TechnipFMC (-10%) a remporté un contrat intégré "significatif" portant sur l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et l'installation (iEPCI) auprès de BP Angola pour le développement du champ Platina, situé au large de l'Angola, dans le bloc 18, à une profondeur d'eau comprise entre 1.200 et 1.500 mètres. Pour TechnipFMC, un contrat significatif se situe entre 75 millions de dollars et 250 millions de dollars. Ce contrat couvre la fabrication, la livraison et l'installation des équipements sous-marins, dont les arbres sous-marins, un collecteur de production avec les systèmes de contrôle et de connexion sous-marins associés, ainsi que les conduites rigides, les ombilicaux et les jumpers flexibles.

Assystem : -8% suivi de SMCP (-5%)

Suez : -5% avec Engie, Veolia, EDF

Nexity : -4% avec Bouygues et Carrefour

Savencia : -4% suivi de Orange, Eiffage et Korian

Nexans : -2% avec Casino, Pernod Ricard et Peugeot

Air France KLM (-2%). En mars 2020, Air France prévoit à ce jour l'annulation de 3.600 vols, soit une réduction par rapport au plan initial de -13% des capacités sur le réseau long courrier, -25% sur le réseau européen et -17% sur le réseau domestique. KLM prévoit une réduction comparable de son activité sur le réseau long courrier.

Saint-Gobain (-1,5%) a cédé une partie de son activité de transformation de verre "Glassolutions" en Allemagne à DIK Deutsche Industriekapital GmbH, société d'investissement basée à Berlin. Cette cession concerne sept sites : Brême, Flensbourg, Fribourg, Kiel, Murr, Potsdam et Rostock. Ces sites emploient au total environ 350 personnes et ont réalisé un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros en 2019.