Clôture Paris : le CAC40 perd encore 0,47%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En légère hausse ce matin, le CAC40 a rapidement basculé dans le rouge et perd finalement 0,47% à 6.576 points en clôture. L'annonce hier d'une augmentation plus forte que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis a amené certains observateurs à s'interroger sur la stratégie de la Fed, qui pourrait ne pas relâcher aussi rapidement que prévu ses efforts compte tenu de la solidité de la consommation... Plusieurs responsables de l'institution, dont le gouverneur Christopher Waller et la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, ont d'ailleurs rappelé qu'il y avait encore du chemin à parcourir en ce qui concerne la remontée des taux. Le fameux "pivot" de la Fed pourrait donc attendre encore ! De quoi calmer le jeu en bourse après un rebond de 1.000 points sur le CAC40 en un mois et demi...

L'inflation, en attendant, a bien atteint de nouveaux sommets dans la zone euro en octobre. Le taux d'inflation annuel a néanmoins été ajusté à la baisse par rapport à son estimation flash, à 10,6% contre 10,7% annoncé initialement, et 9,9% en septembre. Selon les données d'Eurostat, l'énergie (+4,44 points de pourcentage), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (+2,74 pp), des services (+1,82 pp) et des biens industriels hors énergie (+1,62 pp) ont le plus contribué à la hausse de l'inflation le mois dernier...

L'euro termine ce soir sur les 1,03/$ et le baril de brent retombe sur les 90$.

VALEURS EN HAUSSE

Parrot grimpe de 19% après ses comptes, suivi de Abionyx (+5%) et de M6 (+4%)

Bastide (+4%) a réalisé au premier trimestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 122 ME, en hausse de +12,8% et qualifié de "en ligne avec le plan de marche". Cette performance a bénéficié de la contribution des sociétés acquises depuis moins d'un an pour 7,9 ME. Le Groupe confirme son retour à la croissance organique qui ressort à +4,9%, tirée par les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie), en croissance organique de +11,1%, qui représentent désormais plus de 57% du chiffre d'affaires global.

Believe : +3,5% avec Gensight, Neoen, Haulotte, SoiTec

Atos progresse de 2,7% après être entré en négociations exclusives avec Lutech, un fournisseur italien de services et de solutions informatiques, pour la vente de ses opérations en Italie (" Atos Italia ") avec un paiement 100% en numéraire. L'entreprise de services du numérique n'a pas révélé le montant de la transaction mais a précisé qu'avec cette opération, 2/3 de son programme de cession d'actifs de 700 millions d'euros seraient sécurisés en moins de 5 mois...

Mersen : +2,5% avec Sword, Aubay, Boiron et Renault

JCDecaux s'adjuge 1,5%. Le flux acheteur sur le spécialiste de la communication extérieur est à relier à une note d'UBS qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur. La banque suisse parle d'un ratio rendement/risque attractif alors que l'action price actuellement une récession en Europe et ne valorise pas une reprise en Chine. L'objectif est relevé de 16,9 à 20,4 euros.

Orpea : +1% avec Rothschild

VALEURS EN BAISSE

La pression reste forte sur Technicolor Creative Studios. Au lendemain d'une chute vertigineuse de 68,6%, le titre du spécialiste des effets visuels perd encore 22%, dans des volumes toujours conséquents. Le flux vendeur reste ainsi fort après le gros warning de la société en raison d'un niveau d'attrition sans précédent en matière d'employés. Après Goldman Sachs hier, Kepler Cheuvreux a dégradé la valeur à 'conserver' en coupant son cours cible de 2,25 à 0,50 euro.

Showroomprivé : -12% suivi de Lectra, avec Vantiva (-10%)

Bouygues (-6% à 29 euros) a confirmé ses objectifs 2022... Le Groupe attend une nouvelle augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant. Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2022 a atteint 29,7 milliards d'euros, en hausse de 8% par rapport à la même période en 2021. À périmètre et change constants, il progresse de 4%. Le résultat opérationnel courant s'améliore de 66 millions d'euros par rapport aux neuf premiers mois 2021 et atteint 1.207 millions d'euros. La marge opérationnelle courante est au même niveau que celle des 9 premiers mois de 2021, soit 4,1%. Les rentabilités de Bouygues Construction, TF1 et Bouygues Telecom s'améliorent. Celle de Colas est cependant pénalisée par l'effet de l'inflation...

Eutelsat : -6%, suivi de Casino (-5%), OVH et Nacon

Alstom rend 3,5% après une hausse de 7% hier suite à la publication des comptes semestriels. Le groupe a annoncé ce jeudi un contrat de conception, de fabrication, de fourniture, d'essais et de mise en service de 312 voitures pour l'extension de la phase IV du métro de Delhi. La commande de 312 millions d'euros comprend la conception et la fabrication de ces voitures à écartement standard pour le prolongement de la ligne 7 et pour le prolongement de la ligne 8, ainsi que la conception, la fabrication et 15 ans de maintenance pour 78 voitures à écartement standard pour la ligne argent de 23,66 km entre Aerocity et Tughlakabad.

BigBen : -3,5% avec Gl Events (-2,8%) et Manitou

Faurecia : -2,5% avec Eramet, CGG, Holcim, Michelin et Vivendi (-2%)