Clôture Paris : le CAC40 perd 1,74%

Le CAC40 termine la journée en forte baisse ce lundi de 1,74% à 6.455 points, après avoir perdu plus de 2% en séance, en raison de la prise de conscience (tardive ?) des déboires du géant chinois de l'immobilier Evergrande qui continue de s'enfoncer inexorablement... Les marchés asiatiques en ont souffert ce matin avec en particulier un repli très net de plus de 3% à Hong Kong. Le numéro deux du marché immobilier chinois menacé de défaut de paiement sur ses engagements financiers est considéré comme une menace potentielle pour le système financier en Chine et à Hong Kong.

Par ailleurs, les risques d'inflation pèsent toujours sur les marchés, les investisseurs adoptant une attitude très prudente avant le verdict de la Fed, à l'issue de sa réunion des 21 et 22 septembre. Néanmoins, l'annonce officielle du 'tapering', réduction des achats d'actifs obligataires de la Fed, ne devrait probablement intervenir qu'à la réunion suivante... D'autres facteurs affectent les marchés, comme la question du relèvement du plafond de la dette, la Secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, se montrant de plus en plus pressante sur le sujet, et avertissant des risques conséquents si le Congrès tarde trop à agir. Enfin, la chute des bourses ce jour est surtout déclenchée, on l'a dit, par les difficultés d'Evergrande, avec un éventuel risque systémique à la clé.

Evergrande a chuté encore de 10% ce jour à Hong Kong après être tombé en séance au plus bas depuis mai 2010. Sur un an, le cours a plongé de 85% ! La valeur poursuit sa déroute du fait du risque d'un défaut du groupe immobilier sur ses dettes, estimées à près de 300 milliards de dollars... Le groupe, numéro deux chinois de l'immobilier, peine à céder des actifs et payer ses fournisseurs. Une faillite pourrait ainsi durement affecter le système financier chinois. Evergrande discuterait avec les banques pour étendre ou reporter certaines échéances de dette. La Banque populaire de Chine procède quant à elle à des injections de liquidités pour faire face...

Sur les devises, l'euro pointe à 1,1730/$. Le pétrole reste sous les 75$ le brent.

Ose Immuno (+19%) : La société doit présenter ses résultats cliniques de Phase 3 de Tedopi aura lieu en session orale "late-breaking" au congrès virtuel annuel de l'ESMO (European Society for Medical Oncology) aujourd'hui à 13h30 (CEST).

Mauna Kea remonte de 12% avec Erytech (+8%) et Air France KLM (+5%) suivi de ADP. Les États-Unis vont lever début novembre les restrictions sur les voyages en avion en provenance de Chine, d'Inde, de Grande-Bretagne et de nombreux autres pays européens, dont la France, qui ont lancé des campagnes de vaccination contre le COVID-19, a déclaré lundi le coordinateur de la lutte contre la pandémie à la Maison Blanche, Jeff Zients.

JC Decaux : +4% suivi de Covivio

SMCP : +3% avec Séché (+2,5%) et Vetoquinol

Safran : +2% avec Rothschild, Inventiva

Neoen : +1,5% avec Lisi, Beneteau, Lagardère et Gl Events

Accor monte de 1% avec Vinci

Vallourec rechute de plus de 8% dans le sillage du brut

SopraSteria : -7%. Selon BFM Business, deux nouveaux concurrents rôdent autour de la société de services informatiques Atos (+1%). CapGemini et Orange surveillent ainsi le groupe de près depuis plusieurs mois, en plus de Thales et SopraSteria qui ont tous les deux démentis un quelconque intérêt...

AB Science: -6% avec Genomic et Scor

Stellantis : -5% avec Lysogène, Imerys, CGG, Valneva et SG

CNP : -4,5% avec Chargeurs, Faurecia, Eramet, TechnipFMC et BNP Paribas

Ubisoft : -4% suivi de Neurones, Innate, Amundi, Mersen, Crédit Agricole

Schneider : -3,5% suivi de Aubay et S30

Alstom (-3%) a signé un contrat d'un montant de 300 ME avec le Département des Transports (DoT) de Victoria pour fournir localement 25 trains X'Trapolis composés de six voitures destinées au réseau de banlieue de Melbourne.