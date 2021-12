Clôture Paris : le CAC40 perd 0,70%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a cédé 0,70% à 6.942 pts ce lundi dans un marché attentiste, alors que la semaine sera marquée par les dernières réunions monétaires de l'année de la BCE et de la Réserve Fédérale. Wall Street s'affiche aussi dans le rouge, tandis que les marchés s'attendent à ce que la Fed annonce une accélération de la réduction de ses achats d'actifs obligataires mensuels, à l'issue de la réunion du FOMC des 14 et 15 décembre, un peu plus d'un mois après avoir dévoilé ses plans initiaux... Ainsi, la Fed pourrait choisir de réduire ses achats de 30 milliards de dollars par mois (20 milliards de bons du Trésor / 10 milliards de dollars de MBS), soit le double du rythme annoncé lors de la dernière réunion. Cela ramènerait le terme du 'tapering' au mois de mars, contre juin auparavant visé.

Jerome Powell, choisi par Biden pour un nouveau mandat à la tête de la Fed aux côtés de la vice-présidente Lael Brainard, devrait réitérer cette semaine que le tapering n'est pas un resserrement monétaire. Il devrait également rappeler qu'un tapering plus rapide donnera plus de flexibilité pour relever ultérieurement les taux. Il ne devrait toutefois pas fournir de détails sur le timing de la première remontée des taux, du fait notamment de l'incertitude sanitaire limitant la visibilité. Parallèlement à l'accélération du tapering, l'autre grand changement dans la déclaration du FOMC devrait tourner autour de la reconnaissance que l'inflation n'est plus transitoire, comme l'ont déjà signalé Powell et Janet Yellen - Secrétaire au Trésor américaine.

ECO ET DEVISES

Les derniers chiffres américains de l'inflation publiés en fin de semaine dernière ont été conformes aux attentes... et au plus haut d'une quarantaine d'années ! L'IPC global de novembre a grimpé de 0,8% en comparaison du mois antérieur. L'IPC annualisé a progressé de 6,8%, du jamais vu depuis juin 1982. C'est le cinquième mois consécutif d'inflation annualisée US supérieure à 5%. L'IPC de base (hors alimentation et énergie) a augmenté de 0,5% (hausse annualisée de 4,9%). Les premières lectures ont noté que le rapport ne faisait que renforcer les arguments de la Fed en vue d'une accélération du tapering...

En Europe, alors que l'inflation continue d'accélérer dans la zone euro, atteignant un record de 4,9% sur un an en novembre, contre 4,1% en octobre, la dernière réunion de l'année de la BCE, prévue ce jeudi 16 décembre, sera particulièrement suivie par les marchés. La Banque centrale européenne devrait confirmer à cette occasion l'arrêt en mars 2022 de son programme d'achat d'actifs en urgence face à la pandémie (PEPP), une date qui avait été évoquée lors de sa réunion d'octobre. Elle devrait également maintenir ses taux directeurs au plancher et signaler sa patience en matière de resserrement monétaire, compte-tenu des incertitudes pesant sur la croissance et sur l'évolution de la pandémie de Covid-19.

L'euro campe sur les 1,13/$ en attendant. Le pétrole pointe sous les 75$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Mauna Kea Technologies (+11%) a annoncé une refonte totale de sa stratégie ainsi que le départ avec effet immédiat de son directeur général Robert Gershon. La nouvelle organisation du groupe vise à améliorer son efficacité opérationnelle, à rallonger son horizon de financement et à concentrer ses ressources sur les applications cliniques à plus fort potentiel de Cellvizio, notamment la pneumologie interventionnelle et l'imagerie moléculaire.

Egide grimpe de 11% aussi, alors que les prises de commandes du groupe ont accéléré au T4, augurant ainsi d'une croissance continue en 2022. Egide a précisé que ses clients sont peu touchés par la pénurie actuelle de composants électroniques.

Genfit : +6,7% suivi de Lysogène, Abivax

Groupe Gorgé : +5% avec Carmila (+3%) avec Nacon

Vilmorin : +2,5% suivi de Carrefour, Sword

Virbac : +2% en compagnie de Ipsen

Naxans : +1,5% avec Ateme, Aubay, Ose

Remy Cointreau : +1% avec Ipsos, Neurones, Catana, Séché, Orange

VALEURS EN BAISSE

Aramis : -7% suivi de Eramet (-5%)

TechnipFMC : -4,5% avec Rallye et Elior

Unibail-Rodamco-Westfield recule de 3,7%.

Air France KLM : -3,5% en compagnie de CG, Quadient, Nicox, Rubis et Safran (-3%)

Transgene : -2,5% avec FNA Darty, Bolloré, EDF

Arkema recule de 2%. Morgan Stanley a dégradé le groupe à 'sous-pondérer' en ramenant son objectif de 122 à 102 euros.

Valeo : -2% suivi de Vallourec, ADP, Airbus, Saint-Gobain et Quadient