Clôture Paris : le CAC40 perd 0,24%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a évolué sous les 7.000 points ce vendredi, pour terminer en repli de 0,24% à 6.991 pts dans un marché calme.

Très attendu dans l'après-midi, l'indice US des prix à la consommation du mois de novembre 2021 est ressorti en augmentation de 0,8% en comparaison du mois antérieur contre 0,7% de consensus... Il a grimpé de 6,8% en glissement annuel, en ligne avec les attentes, mais au plus haut depuis 1982.

La réaction initiale des marchés a été plutôt positive face à ces chiffres "conformes" bien qu'historiquement très élevés... Jerome Powell et de nombreux responsables de la Fed envisagent désormais une accélération du 'tapering', levée progressive des achats mensuels d'actifs obligataires de la banque centrale, accélération qui pourrait être officialisée la semaine prochaine, à l'issue de la réunion FOMC des 14 et 15 décembre. Powell, ainsi que la Secrétaire au Trésor Janet Yellen, ont rappelons-le indiqué récemment que le terme "transitoire" appliqué à l'inflation n'était très probablement plus adapté...

La parité euro/dollar remonte ce soir sur les 1,13$. Le baril de Brent se négocie 74,75$.

VALEURS EN HAUSSE

DMS : +6,6% suivi de Abionyx

Carmila grimpe encore de 4% après l'annonce de son plan d'action avec Claranova

Navya : +4% suivi de Thermador (+3%) avec ArtMarket

Sanofi : +3% avec Carrefour sur de nouvelles rumeurs de rapprochement

bioMérieux (+2,5%) a communiqué aujourd'hui des informations sur le relèvement des perspectives 2021. En raison de ventes plus soutenues que prévu des panels respiratoires au quatrième trimestre, la croissance du chiffre d'affaires 2021 à taux de change et périmètre constants est désormais attendue au-dessus de 8% (précédemment entre 4% et 7%) et le résultat opérationnel courant contributif 2021 devrait être supérieur à 780 Millions d'euros (précédemment supérieur à 700 Millions d'euros).

Casino : +2,5% avec Guerbet, Savencia et Ateme

STEF : +2% avec Korian, Xilam, Nacon

Vallourec : +1,5% avec Axway, Technip Energies, Neurones, Beneteau

M6 : +1% avec TF1 et Cie des Alpes

Eurofins Scientific (+0,6%) annonce un accord avec Transgenic Inc pour acquérir Genetic Lab, un fournisseur de tests basés sur la biologie moléculaire pour diagnostic, le développement de biomarqueurs et la découverte de médicaments. L'acquisition renforcera encore Eurofins en Asie et complétera son réseau mondial de laboratoires de diagnostic clinique axé sur les tests génétiques spécialisés et avancés. G Lab emploie plus de 70 personnes et a généré un chiffre d'affaires de plus de 13 millions d'euros au cours de l'exercice clos en mars 2021.

VALEURS EN BAISSE

Aramis : -6% suivi de Cibox (-5%) avec Innate

Mersen : -3% avec Mauna Kea, Ubisoft, Believe et Derichebourg

Saint-Gobain : -2,5% avec 2CRSI et Quadient

Saint-Gobain (-2,2%) a vendu son activité régionale de transformation de verre Glassolutions au Danemark au fabricant de verre allemand Semcoglas Holding GmbH. Composé de quatre sites de distribution et de deux sites de production, Glassolutions au Danemark emploie environ 160 personnes et a généré un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2020. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.

Rexel : -2% avec Safran, SMCP

Vilmorin : -1,5% avec Alstom, Genfit

Atari : -1% suivi de BNP, Manitou, Dior