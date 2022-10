Clôture Paris : le CAC40 monte encore, Orpea rechute !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a encore gagné 0,41% ce mercredi à 6.276 points, ce qui porte à 4% le rebond des valeurs françaises en l'espace de trois séances. Les écarts ont été nombreux dans le palmarès après la nouvelle pluie de publications trimestrielles tombées tôt ce matin. Les fortunes sont diverses et les bonnes surprises (Atos, OVH, Sodexo) compensent donc globalement les déceptions (Orpea, Séché ou Nexans).

Pour autant, la variation de cours marquante du jour concerne donc Orpea, dont la cotation a repris ce matin en forte baisse de 40%. Le nouveau DG M. Guillot a expliqué qu'il allait falloir "convertir une partie de la dette d'Orpea en capital et de lever à nouveau de l'argent en dette et en capital auprès des investisseurs"... De quoi effrayer logiquement les investisseurs. Le titre termine ce soir en recul de 33%, de retour sous les 10 euros.

Le retour en grâce des marchés d'actions est alimenté depuis vendredi par les anticipations d'un ralentissement de la hausse des taux directeurs des banques centrales à moyen terme, sur fond de refroidissement économique des deux côtés de l'Atlantique, et par des résultats meilleurs que prévu des entreprises qui éloignent (un peu) les craintes sur l'inflation...

En attendant, la réunion monétaire de la BCE demain pourrait être marquée par une nouvelle hausse des taux directeurs de la banque centrale de 75 points de base à 2%. De quoi soutenir l'euro qui retrouve la parité face au dollar. Le pétrole remonte aussi à 98$ le baril de brent ce soir.

VALEURS EN HAUSSE

Linedata grimpe de 28% à 44 euros pour sa reprise de cotation ce mercredi en bourse de Paris, alors que le groupe a annoncé un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions de 55 millions d'euros portant sur 17,2% du capital au prix de 50 euros par action, soit une prime de 45,3% sur le cours de clôture du 24 octobre.

Atos (+14%) a dévoilé des revenus supérieurs aux attentes des analystes au troisième trimestre et confirme ses objectifs 2022. Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 2,818 milliards d'euros sur les trois mois clos fin septembre, en hausse de 5,7% sur un an. Le consensus tablait sur des recettes de 2,76 MdsE. La croissance à taux de change constants est repassée en territoire positif, à +1,1%, tandis que la croissance organique s'est stabilisée, à -0,1%, ce qui constitue une nette amélioration séquentielle par rapport aux trimestres précédents (-1,9% au T2 et -2,4% au T1).

OVHcloud (+8%) a dépassé son objectif de revenu et confirme sa stratégie d'accélération avec un Chiffre d'affaires de 788 ME sur l'exercice 2022, en forte croissance de 18,8% comparé à 2021. La Marge d'EBITDA ajusté est de 39% sur la base d'un EBITDA ajusté de 308 millions d'euros en croissance de 17,4% en données publiées par rapport à l'exercice précédent. La trajectoire d'accélération est confirmée pour 2023 avec un objectif de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre +14% à +16%, et une marge d'EBITDA en ligne avec 2022.

Solutions30 : +8% avec Aramis, Inventiva et Ose

Eramet : +7,5% avec McPhy

Elior : +6% suivi de K&B, Ipsen, Alstom (+5,5%)

Ipsen : +5% avec Vallourec, Thermador

GTT : +4% suivi de Scor

Thales s'adjuge 4% après un point trimestriel meilleur qu'anticipé par les analystes. Sur les trois mois clos fin septembre, l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a enregistré un chiffre d'affaires de 4,04 milliards d'euros, en hausse de 8,5%, porté par la demande de systèmes de cybersécurité. A fin septembre, les revenus atteignent 12,3 MdsE, en hausse de 6,4% sur une base organique (+9,6% en variation totale), tandis que les prises de commandes ressortent à 15,4 MdsE, en hausse de 41% en organique (+45% en publié). Le management anticipe désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette fixée en juillet, comprise entre 17,2 et 17,6 milliards d'euros.

CGG : +3% en compagnie de LNA, Rexel, Casino, Transgène, Valneva, Trigano, Imerys

Beneteau : +2,5% avec Eutelsat, Legrand, Faurecia

Vinci grimpe de 2%. Le géant du BTP et des concessions a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires trimestriel de 16,70 milliards d'euros, en hausse de 26% par rapport à l'année précédente (+12% à structure comparable). Le groupe a continué à bénéficier de la reprise continue du nombre de passagers dans les aéroports et du trafic autoroutier. Au total, le carnet de commandes au 30 septembre se maintient à un niveau historiquement élevé de 57,4 milliards d'euros. Il est en augmentation de 26% sur 12 mois (+2% hors Cobra IS) et représente 15 mois d'activité moyenne. Vinci a confirmé tabler sur un résultat net 2022 supérieur à son niveau de 2019.

VALEURS EN BAISSE

Orpea décroche de 33% à 9,83 euros alors que le titre était suspendu en bourse depuis lundi matin à la demande de l'Autorité des marchés financiers (AMF)... La situation se complique encore pour le groupe, qui annonce l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation au bénéfice d'Orpea SA, visant à la renégociation de sa dette avec ses créanciers financiers. Le groupe anticipe des dépréciations d'actifs au 31 décembre 2022 liées à la revue stratégique en cours et estimées, à date, entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros avant imposition. Orpea donne par ailleurs rendez-vous le 15 novembre pour la présentation du plan de transformation. Avant cela, le chiffre d'affaires du troisième trimestre sera annoncé le 8 novembre après la clôture du marché. A ce stade, les possibilités envisagées incluent notamment la conversion en capital de la dette non sécurisée, qui représente 4,3 milliards d'euros, l'amendement des covenants financiers R1 et R2 contenus dans de multiples contrats de financement du groupe non affectés par la capitalisation de la dette et certaines modifications de la dette sécurisée existante pour faciliter l'injection de nouvelles sources de financements, notamment sous forme de nouvelle dette sécurisée sur des actifs libres du groupe et d'augmentation de capital.

Séché : -8% suivi de Nacon (-6%) et de Lysogène (-5%)

Nexans recule de 4,5% après ses comptes, avec M6

Dassault Systèmes (-3,5%) a pourtant réhaussé sa prévision de bénéfice net par action dilué pour 2022, après la progression de ses résultats au troisième trimestre. La direction cible désormais un BNPA dilué non-IFRS en progression de 18% à 19%, compris entre 1,12 et 1,14 euro. Le groupe ciblait auparavant un BNPA situé entre 1,08 et 1,10 euro, en hausse de 14% à 16%. Dassault Systèmes prévoit toujours une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 9% et 10% à taux de change constants. En valeur absolue, la prévision de chiffre d'affaires a été relevée à une fourchette de 5,6 milliards à 5,65 milliards d'euros, contre 5,49 milliards à 5,54 milliards d'euros attendus auparavant... Le groupe a par ailleurs confirmé viser une marge opérationnelle comprise entre 33,4% et 33,7%.

Publicis reperd 2,5% suivi de Covivio et d'Icade

Michelin trébuche de 1,8%%. Il faut dire que le pneumaticien a revu en baisse sa prévision de cash-flow libre structurel en 2022 et a reporté sa journée investisseurs prévue le mois prochain en raison des incertitudes dues à l'inflation qui l'empêchent de publier des prévisions pour 2023. L'événement, programmé le 29 novembre, se tiendra désormais en mars ou avril, a déclaré le directeur financier Yves Chapot lors d'une conférence téléphonique mardi soir.