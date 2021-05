Clôture Paris : le CAC40 monte encore de 0,28%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a touché ce matin un nouveau sommet depuis plus de 20 ans à 6.377 points avant de refluer pour terminer en hausse de 0,28% à 6.357 points. La tendance reste guidée par les nombreuses publications trimestrielles, à l'image de celle de la Société Générale très bien accueillie ce jeudi.

ECO ET DEVISES

Les indicateurs de conjoncture dévoilés ces dernières heures ont encore confirmé la vigueur de l'économie américaine, alimentant les craintes d'un dérapage de l'inflation dans les prochains mois et donc d'un resserrement de la politique monétaire. Cet après-midi, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont retombées sous la barre des 500.000 pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 31 avril, que les inscriptions au chômage ont atteint 498.000, en recul de 92.000 par rapport à la lecture révisée à la hausse de la semaine antérieure de 590.000. Le consensus était positionné à 538.000.

La moyenne à quatre semaines s'établit à 560.000, en repli de 61.000, et également au plus bas depuis la mi-mars 2020. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 24 avril atteint 3,69 millions, en hausse de 39.000 sur sept jours (3,62 millions de consensus).

Des chiffres d'autant plus surveillés qu'ils sont dévoilés à la veille du rapport mensuel sur l'emploi. Selon le consensus, 978.000 créations d'emplois non agricoles sont attendues, contre 916.000 en mars. Certains économistes tablent même sur un million de créations de postes le mois dernier.

Du côté des changes, l'indice du dollar recule de 0,4% à 90,9 points face à un panier de devises de référence. L'euro reprend 0,5% face au billet vert à 1,206$ dans les échanges interbancaires.

Le pétrole s'est retourné à la baisse, mais les cours restent proches de leur plus haut de la mi-mars. L'optimisme sur la croissance de la demande continue de côtoyer les inquiétudes concernant les nouvelles vagues de Covid-19 en Inde, au Japon et au Brésil. Les investisseurs voient en revanche d'un bon oeil les calendriers de levée des restrictions anti-Covid prises par plusieurs pays européens, dont la France, l'Italie et l'Allemagne. Le baril de brut léger américain WTI recule en ce moment de 1,2% à 64,8$ sur le Nymex pour le contrat à terme de juin, tandis que le Brent redonne près de 1% à 68,60$ (contrat de juillet).

VALEURS EN HAUSSE

SES s'envole de 9,3%, les investisseurs appréciant la confirmation des objectifs annuels de l'opérateur satellites. Le groupe vise toujours un Ebitda ajusté allant de 1,06 à 1,10 milliard d'euros pour des revenus compris entre 1,76 et 1,82 MdE. Au premier trimestre, la société a dégagé un bénéfice net de 69 millions d'euros (+35%) pour un chiffre d'affaires de 436 ME (-9%). L'Ebitda ajusté s'est établi à 268 ME (-6,9%). Des comptes supérieurs aux attentes des analystes. Le groupe a par ailleurs annoncé le lancement d'un plan de rachat d'actions de 100 ME.

Elis : remonte de 5% après les comptes avec Elior, Jacquet et Vallourec

Portée par ses activités de marché, la Société Générale (+5%) a enregistré un net rebond de ses résultats au premier trimestre. Sur la période, la banque rouge et noire a réalisé un bénéfice net part du groupe de 814 millions d'euros contre une perte de 326 ME un an plus tôt, pour un produit net bancaire en hausse de 20,8% à 6,245 milliards d'euros. Le coût net du risque a baissé de 66,3% sur le trimestre. Jefferies note que la banque a nettement dépassé les attentes des analystes. La forte progression des bénéfices au 1er trimestre et les nouvelles prévisions de provisions se traduiront par une hausse significative du consensus, selon le courtier ('achat').

Vilmorin : +4% suivi de Atari et de Transgene

Legrand (+3,5%) a rehaussé ses objectifs annuels après un solide premier trimestre, qui a bénéficié de la demande des marchés résidentiels et des centres de données. Sur les trois premiers mois de l'exercice, le groupe industriel a dégagé un résultat opérationnel ajusté de 361,1 millions d'euros, en hausse de 27,8%, pour un chiffre d'affaires en amélioration de 10,5% à 1,67 MdE (+13,1% en organique). Le bénéfice net part du Groupe est en hausse de 36,4% à 228 ME. Des résultats supérieurs aux attentes des analystes. La marge opérationnelle (avant acquisitions) s'élève à 21,9% et le cash-flow libre normalisé représentant 16,5% des ventes, en croissance de 19,9% et en progression de 1,3 point par rapport au premier trimestre 2020. Legrand relève ses objectifs 2021 et vise désormais une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre +4% et +7% (1 à 6% précédemment) ; un effet périmètre d'au moins +3% ; une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2020) comprise entre 19,6% et 20,4% (contre 19,2 à 20,2% auparavant).

Icade : +3% avec Technip Energies et Rothschild

Thales (+2,5%) a renoué avec la croissance : l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a indiqué que son chiffre d'affaires trimestriel avait augmenté de 1,9% à périmètre constant, à 3,917 milliards d'euros. Une activité portée par la demande pour les radars militaires et la cybersécurité qui a compensé la baisse de l'activité aéronautique civile fortement touchée par la pandémie.

Arkema : +2% après ses comptes suivi de Lagardere

Dassault Aviation : +1,5% avec Scor, Navya, Carrefour, Air Liquide, Eramet et Bouygues

VALEURS EN BAISSE

McPhy reperd 7% avec DBV et SoiTec (-6%)

Valneva : -6% suivi de Innate et de Voltalia

Neoen : -5% avec Lectra et Solutions30

Groupe Crit : -3% avec EDF, alors que les annonces de réorganisation pourraient être retardées

Les restrictions de voyages continuent d'avoir un impact sur l'activité du groupe Air France KLM (-2,5%). Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe a continué à subir cet impact négatif, comme le reste de l'industrie, avec un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros, en baisse de 57% par rapport à l'année dernière. La perte d'EBITDA est de -0,6 milliard d'euros, atténuée grâce à un contrôle strict des coûts et aux régimes nationaux d'activité partielle. Le résultat d'exploitation ressort à -1,2 milliard d'euros, en baisse de 0,4 milliard d'euros par rapport à l'année dernière. Un résultat net est de -1,5 milliard d'euros après prise en compte des charges d'intérêt. Dans ce contexte, le groupe s'attend à ce que la capacité en sièges-kilomètres disponibles soit d'environ 50% pour Air France-KLM au deuxième trimestre 2021 par rapport à 2019 pour l'activité Réseaux passage. Au cours de la seconde moitié du deuxième trimestre, le groupe augmentera progressivement sa capacité en phase avec le déploiement de la vaccination en Europe.

STM : -2% suivi de Mersen, TF1 et Chargeurs