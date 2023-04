Clôture Paris : le CAC40 met fin à une série de trois séances de baisse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après avoir perdu 1,5% au cours des trois dernières séances, le CAC40 a repris 0,23% ce jeudi à 7.484 pts. De quoi revenir au contact des 7.500 points sous une pluie de publications trimestrielles. Wall Street progresse se redresse aussi ce soir, après des chiffres confirmant un ralentissement de la croissance de la première économie mondiale au premier trimestre. De quoi inciter la Fed à se montrer plus coulant sur le front monétaire...

Selon la lecture préliminaire du PIB pour le premier trimestre, l'activité n'a en effet progressé que de 1,1% en rythme annualisé sur la période, contre 1,9% de consensus, et après une croissance de +2,6% au trimestre précédent. Les dépenses personnelles de consommation ont augmenté de 3,7% contre une hausse de 4% attendue, et +1% pour l'évaluation précédente. L'indice des prix attaché au PIB a lui affiché une hausse de 4% contre un gain de 3,7% anticipé par le marché, après +3,9% au quatrième trimestre 2022. Une mauvaise nouvelle concernant l'inflation donc. "Si nous regardons vers l'avenir, les données semblent continuer à montrer un affaiblissement. La bonne nouvelle est que nous pensons qu'une récession pourrait être modérée", affirme Brian Klimke, directeur des investissements chez Cetera Investment Management.

L'euro campe ce soir sur les 1,10/$ et le pétrole tombe à78$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

SES Imagotag flambe de 34% ce jeudi, alors que le CA du T1 a grimpé à 159 ME, en croissance de +32% vs T1 2022. Le CA sur 12 mois glissants est ressorti à 660 ME, en croissance de 44% sur un an. Les prises de commandes ressortent à 221 ME, en croissance de 30% sur un an. La direction affiche logiquement sa confiance dans l'atteinte des objectifs annuels (800 ME et rentabilité en hausse). Par ailleurs, SES-imagotag a annoncé un contrat de déploiement de la plateforme VUSION de dernière génération dans les magasins Walmart aux États-Unis. Ce contrat s'étendra sur plusieurs années, avec une première phase concernant 500 magasins qui interviendra au cours des 12 à 18 prochains mois, pour un total de 60 millions d'étiquettes électroniques, avec l'opportunité d'une extension plus large au sein du parc de magasins de l'enseigne.

Waga rebondit de 21% sur un avis d'analyste favorable, suivi de Axway (+6,5%) après ses comptes et Ose

Nacon : +5% avec McPhy et Voltalia (+4,5%)

Schneider gagne 4%. Le chiffre d'affaires a grimpé à 8,5 Milliards d'euros au T1, record absolu pour un premier trimestre, en hausse de 12,3% sur un an en données publiées et de 15,8% en organique. Selon le consensus de place, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 8,25 Milliards d'euros. L'objectif 2023 est relevé avec une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre +16% et +21%, contre une progression de 12% à 16% anticipée auparavant. Schneider Electric cible une marge d'Ebita ajusté en hausse organique de 100 à 130 points de base. "Ces performances impliquent une marge d'Ebita ajusté comprise entre environ 17,6% et 17,9%, incluant un effet de périmètre comprenant les transactions réalisées à ce jour et les effets de change par rapport aux estimations actuelles" indique la direction.

Atos (+4%) a confirmé ses objectifs financiers pour 2023 et le calendrier de son projet de scission pour le second semestre, malgré l'arrêt récent de ses discussions avec Airbus sur sa future entité Evidian. Le spécialiste des services informatiques prévoit toujours pour 2023 une évolution organique du chiffre d'affaires comprise entre -1% et +1%, après avoir enregistré une croissance de 2,8% au premier trimestre.

BigBen : +3,5% avec LFE, ADP, Nexans et Téléperformance qui remonte après sa chute d'hier

Neoen : +3% avec Korian, Air France KLM

Alten : +2,5% avec DS, Ubisoft, Colas et Eurofins

Michelin (+1%) a annoncé une croissance de 7% de ses ventes consolidées au premier trimestre à hauteur de 7 milliards d'euros, avec un effet 'prix-mix' positif de 12,3%. Le groupe confirme son scénario prévisionnel, sur des marchés situés dans la partie basse des fourchettes initiales. Les volumes annuels de ventes restent anticipés dans la fourchette (-4% - 0%). La guidance 2023 est confirmée : un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards d'euros à taux de change constant, et un cash-flow libre avant acquisitions supérieur à 1,6 Milliard d'euros.

Air Liquide (+1%). Les ventes du groupe ont progressé de +6,2% sur une base comparable au premier trimestre, après une croissance de 4,5% au quatrième trimestre. Les ventes publiées sont en hausse de 4,2%, intégrant notamment la baisse des prix de l'énergie, dont les variations sont répercutées aux clients de la Grande Industrie. Le chiffre d'affaires atteint 7,2 milliards d'euros, dont 6,9 milliards d'euros pour l'activité Gaz & Services.

VALEURS EN BAISSE

De loin la plus forte baisse du CAC40, STMicroelectronics chute de 8% à 39 euros après sa publication trimestrielle. Le fabricant de semi-conducteurs a pourtant rehaussé sa guidance de revenus annuels après avoir dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre. Sur la période, le groupe enregistré un bénéfice net en hausse de 39,8% à 1,04 milliard de dollars pour un chiffre d'affaires net en progression de 19,8% à 4,25 milliards de dollars. La marge brute est ressortie à 49,7%, soit 170 points de base au-dessus du point médian de la fourchette de prévisions de la société, essentiellement en raison du mix produits dans un environnement de prix qui est resté favorable. Le Free cash-flow a atteint 206 M$, après 1,09 milliard de dollars de dépenses d'investissement nettes. "Les revenus nets de 4,25 milliards de dollars ont été meilleurs que prévu dans l'automobile et l'industrie, partiellement compensés par la baisse des revenus dans l'électronique personnelle", a déclaré le DG Jean-Marc Chery. La direction vise désormais un chiffre d'affaires 2023 compris entre 17 milliards et 17,8 milliards de dollars contre une fourchette précédente comprise entre 16,8 et 17,8 Mds$.

Soitec décroche de 15%. Le chiffre d'affaires annuel a atteint 1.089 ME, en hausse de 26% en données publiées, soit une croissance de 19% à périmètre et taux de change constants, en ligne avec l'indication " d'environ 20% " donnée il y a un an. Soitec continue d'anticiper pour l'exercice 2022-2023 une marge d'EBITDA autour de 36%. Pour ce qui concerne l'exercice 2023-2024, comme indiqué début avril, Soitec anticipe que son chiffre d'affaires soit stable à périmètre et taux de change constants par rapport à celui de l'exercice 2022-2023 et que sa marge d'EBITDA se maintienne autour de 36%. Le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2023-2024 devrait néanmoins reculer d'environ 15% à périmètre et taux de change constants en raison d'un marché des smartphones plus faible, marqué par une forte correction du niveau des stocks. "Nous allons devoir faire face à un apurement des stocks dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones et nous prévoyons qu'il devrait durer deux trimestres, ce qui se traduira par une plus faible performance de notre activité Communications mobiles", a indiqué Pierre Barnabé, directeur général de Soitec. Une forte accélération est par la suite anticipée au second semestre 2023-2024.

SMCP : -8% avec Mauna Kea

Eramet : -4% après un warning, avec Fermentalg

Guillemot : -3% suivi de Innate

TotalEnergies (-2,5%) a décidé la distribution d'un premier acompte sur dividende au titre de l'exercice 2023 d'un montant de 0,74 euro/action, en hausse de 7,25% par rapport aux acomptes versés au titre de l'exercice 2022 et identique au solde du dividende ordinaire relatif à l'exercice 2022. Cet acompte sera détaché le 20 septembre et mis en paiement le 2 octobre en numéraire exclusivement.

Publicis : -2% avec Mersen, M6, Technip Energies et Vallourec