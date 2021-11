Clôture Paris : le CAC40 met fin à une série de 5 séances de baisse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a rebondi de 0,48% à 7.075 pts ce jeudi après avoir aligné 5 séances dans le rouge. Les volumes sont restés cependant très restreints en l'absence des investisseurs américains, Thanksgiving oblige... Wall Street restera fermée aujourd'hui et ne rouvrira que pour une 1/2 séance demain... Dans ce contexte, l'actualité était clairsemée. Les investisseurs continuent à regarder de près l'évolution de la crise sanitaire en Europe avec le durcissement des mesures contre le Covid-19 dans plusieurs pays, dont la France.

ECO ET DEVISES

Outre-Atlantique, la Fed reste au centre des débats sur fond de tensions inflationnistes prolongées. Plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont indiqué qu'ils étaient prêts à envisager un resserrement accéléré des mesures de soutien de la Banque centrale ainsi qu'un relèvement plus rapide des taux d'intérêt en cas de persistance des prix élevés, d'après le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed... L'euro reste sous pression sur les 1,12/$, tandis que le pétrole campe à 82$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Remy Cointreau flambe de 13%, au plus haut historique ! Il faut dire que le groupe de spiritueux a réalisé un excellent premier semestre, lui permettant de relever ses objectifs annuels. Il vise désormais une croissance organique "très forte" de son résultat opérationnel courant, une croissance organique forte de son chiffre d'affaires, ainsi qu'une amélioration organique de sa marge opérationnelle courante 2021-2022. Le résultat opérationnel courant des six mois clos fin septembre a atteint 212,9 millions d'euros, soit une croissance organique de 104,5% par rapport à la même période en 2020 marquée par le choc de la pandémie de COVID-19. Le consensus était positionné à 155,4 ME. Le résultat de la division cognac, qui représente près de 90% des bénéfices du groupe, a pour sa part progressé de 101,9% à 188,1 ME.

Valneva :+6,8% avec McPhy et Navya

SII : +5% suivi de Catana et de Balyo

Capelli grimpe de 4,8% après avoir enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 141,1 ME, en progression de 9,5%. Sur le plan commercial, la dynamique reste forte sur l'ensemble des typologies de clients et sur tous les pays et régions avec une focalisation accrue sur des projets emblématiques et de grande envergure permettant d'optimiser les frais de commercialisation et les démarches administratives. Pour l'exercice en cours, Capelli a réitéré son anticipation d'une activité en croissance d'environ 20%.

Beneteau : +4,5% avec Elior

Ramsay : +3% avec STEF, Innate, Aubay, BioMerieux

Klepierre : +3% suivi de Amundi, Gl Events

Pernod Ricard prend 2,5% et signe sa plus forte hausse depuis neuf semaines. Le numéro deux mondial des spiritueux bénéficie logiquement del'excellente publication de son homologue national Remy Cointreau qui a dévoilé ce matin des comptes semestriels nettement supérieurs aux attentes des analystes et en a profité pour rehausser sa guidance annuelle. Du côté des brokers, BNP Paribas Exane a réitéré hier son avis 'surperformer' ainsi que sa cible de 240 euros. Le marché est plutôt partagé sur le titre, avec un biais positif malgré tout, puisque selon le consensus 'Bloomberg', 14 sont à l''achat', 11 à 'conserver' et 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 206 euros.

GTT : +2,5% avec Nacon, Air France KLM, Chargeurs

Manitou : +2% suivi de Atos et de Hermès (+1,5%) avec Sodexo

VALEURS EN BAISSE

ArtMarket redescend de près de 5%, suivi de Adocia (-3%) et de Erytech

Mauna Kea recule de 2,8% suivi de SergeFerrari et de Orapi

Groupe Gorgé : -1,5% avec TechnipFMC, Valeo, Faurecia

SES : -1% avec Vallourec, M6 et Synergie