Clôture Paris : le CAC40 marque une pause après ses récents records

Après les records en série de la fin de semaine dernière sur les 7.800 points, le CAC40 a soufflé ce lundi dans le sillage de la pause observée à Wall Street vendredi, tandis que le marché US restera fermé aujourd'hui à l'occasion du "George Washington Day" aux Etats-Unis. Le CAC40 termine stable ce soir à 7.769 points.

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a abaissé dimanche de 1,4% à 1% la prévision de croissance du Produit intérieur brut pour l'année 2024. Invité sur TF1, il a annoncé 10 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'Etat et repoussé l'idée d'une hausse des impôts. Cette prévision de hausse de 1% du PIB est proche de celles de la Commission européenne, de la Banque de France et du Fonds monétaire international. La France s'efforce de tenir l'engagement du gouvernement d'abaisser le déficit public à 4,4% du PIB en 2024...

VALEURS EN HAUSSE

Inventiva : +7% suivi de Coty (+5,5%) avec Gensight et Eutelsat

Cotation...

Guerbet monte de 4% avec Nacon et Vantiva

FNAC Darty : +3,5% suivi de Waga, Antin, Abivax

Groupe ADP : +2,5% accompagné de STEF, Phaxiam, Catana

P&V : +1,5% avec Manitou

LNA Santé : +1% avec Ipsen, Sopra Steria, Crédit Agricole, Unibail

Pernod Ricard grappille 0,2%. Bernstein demeure à 'surperformance' sur Pernod Ricard, tout en réhaussant sa cible de 205 à 216 euros.

VALEURS EN BAISSE

En hausse initiale, Forvia chute de 12,6%. L'équipementier automobile a dégagé des résultats annuels en ligne avec ses anticipations. Alors que la production automobile mondiale a augmenté de +9,7% sur la période, la croissance organique de l'équipementier s'est élevée à +14%. La marge opérationnelle s'est redressée à 5,3% au lieu de 4,3% en 2022 mais le groupe a encore du chemin à parcourir avant de renouer avec sa rentabilité d'avant la pandémie. En 2019, la marge opérationnelle était de 7,2%... L'équipementier automobile a par ailleurs annoncé ce lundi un projet de réduction de 10.000 emplois en Europe au cours des 5 prochaines années, en partie par attrition, devenant le dernier acteur en date dans l'industrie automobile à s'inquiéter d'une baisse de la demande et de la concurrence chinoise.

Valeo reperd dans son sillage 7%

Wavestone : -6% avec Clariane, suivi de Casino et de Nanobiotix

Claranova : -5% avec Lectra et Rallye (-4,5%)

Thales recule de 4,5% à 136 euros. Les analystes d'UBS sont passés à la vente avec un objectif de cours réduit de 140 à 115 euros.

Mersen : -3,5% suivi de Lhyfe, Plastic Omnium, Rexel (-3%) et Alstom avec CGG

Exail : -2,7% avec Legrand, McPhy, Genfit, SoiTec

BigBen : -2% suivi de Thermador, Robertet, Interparfums, Elior, Vallourec, Scor, STM, IPSOS, Ubisoft, Vicat

Airbus revient en arrière de 1,4%, alors que le groupe a fait état la semaine dernière d'une progression de ses résultats financiers en 2023 et de commandes records assorties de livraisons en hausse. Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan surpondère Airbus mais ajuste son objectif de 200 à 195 euros.

TF1, qui vient de retrouver ses niveaux d'il y a deux ans en bourse, consolide ses positions en baisse de 0,8%, alors que la SG est à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours réhaussé à 11,20 euros, dans la foulée d'un chiffre d'affaires 2023 qui s'est élevé à 2,297 milliards d'euros.

TotalEnergies cède 0,3% à reste sous les 60 euros ce lundi. Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley surpondère toujours TotalEnergies, mais ramène sa cible à 71 euros après les résultats annoncés en repli au titre du quatrième trimestre 2023 en raison de la baisse du prix des hydrocarbures...