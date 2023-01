Clôture Paris : le CAC40 marque une pause après 3 séances de hausse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après plus de 4% de hausse sur les trois premières séances de l'année, le CAC40 a subi quelques prises de bénéfices ce jeudi, en repli de 0,22% à 6.761 points en clôture. Une petite pause, alors que les valeurs cycliques restent recherchées dans un contexte de moindre pression inflationniste et surtout d'accalmie des cours de l'énergie, pétrole et gaz en particulier poursuivant leur mouvement de reflux.

Demain vendredi, les marchés ont rendez-vous avec l'emploi américain... Le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi de décembre sera ainsi publié à 14h30 (consensus FactSet 205.000 créations de postes non-agricoles, 3,7% de taux de chômage, 173.500 créations de postes dans le privé, 10.000 créations d'emplois manufacturiers, +0,4% de hausse du salaire horaire moyen en comparaison du mois antérieur). En attendant, les marchés hésitent à la suite de la publication des minutes du FOMC de décembre, qui sont ressorties largement cohérentes avec le ton plutôt ferme de Jerome Powell et n'offrent donc aucune indication significative supplémentaire sur la direction de la politique de la Fed pour les mois qui viennent... Neel Kashkari, patron de la Fed de Minneapolis, a déclaré pour patienter qu'il voyait "de plus en plus de preuves que l'inflation avait peut-être atteint un sommet, bien que d'autres augmentations de taux soient nécessaires (il évoquait un taux de pointe de 5,4%)".

VALEURS EN HAUSSE

CGG : +7% suivi de Abivax (+6%) et de Navya (+5%) avec S30

Innate Pharma : +4,5% avec Interparfums sur le nouveau relèvement de ses objectifs

LDC : +4%. Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022-2023 s'élève à 1,5 MdE contre 1,3 MdE au 3ème trimestre 2021-2022 correspondant à une solide progression de 17,4% en valeur. Dans le prolongement de la tendance constatée au cours du 1er semestre, les volumes ressortent en retrait à 6,5%. A périmètre identique et taux de change constant, l'évolution est de +17,5% en valeur et de - 6,8% en volumes. Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023, la progression des ventes en valeur s'élève à 15,3% faisant ressortir un chiffre d'affaires cumulé de 4,2 MdsE contre 3,7 MdsE à période comparable et les volumes commercialisés sont en baisse de 4,4%. A périmètre identique et taux de change constant, la progression du chiffre d'affaires sur la période est de 14,8% associée à des volumes en repli de 5,1%. Au 3ème trimestre, le Groupe explique rester toujours soumis au prix toujours élevé des matières premières et à l'inflation persistante sur les autres coûts (énergie, emballages...). L'épisode d'influenza aviaire a pesé sur les volumes commercialisés du Groupe. Dans ce contexte, les revalorisations tarifaires obtenues dans la volaille en France comme à l'International associées à l'agilité industrielle du Groupe ont permis de compenser les conséquences de cette situation inédite. Le groupe confirme les objectifs 2022-2023 annoncés à l'occasion de ses résultats semestriels. LDC a ainsi l'ambition de franchir le cap des 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un taux de marge opérationnelle courante supérieure à 4,5% du chiffre d'affaires. A moyen terme, LDC a confirmé l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires à 5 ans. Cette nouvelle dimension doit s'accompagner d'une progression de la rentabilité avec un objectif de près de 560 ME d'EBITDA sur l'exercice 2026-2027, en progression de 40% par rapport à 2021-2022.

Technip Energies (+3,5%) a remporté un grand contrat de conseil en management de projet (PMC) auprès de Kuwait Oil Company (KOC). Ce contrat, d'une durée de cinq ans, couvre l'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED), le management de projet et les services associés pour les grands projets de KOC. Accord représentant entre 250 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce contrat est un renouvellement du premier accord-cadre de cinq ans qui avait été attribué à Technip Energies par KOC en 2014.

ArcelorMittal est en tête du CAC40 (+3%) devant Saint-Gobain (+2%), les deux groupes industriels bénéficiant à plein de la décrue des coûts de l'énergie...

Air France-KLM : +3% avec Rallye, Vallourec, Eramet

TFF Group (+2,2%) a réalisé 232,6 millions de chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice 2022-2023, en forte hausse de 62% (+ 45% à périmètre et taux de change constants) sur un an. L'activité est aussi dynamique dans le pôle Vins (+40% en organique) que pour le pôle Alcools (+52% en organique). Le résultat opérationnel courant bondit de 127% sur le semestre à 44,6 ME. La marge opérationnelle augmente de plus de 6 points sur le semestre à 19,1%. Ces évolutions permettent au résultat net de s'inscrire en croissance de 149% à 38,7 ME, soit une marge nette de 16,7%.

Kering gagne 1,3%. Barclays a rehaussé son objectif de cours de 555 à 610 euros ('pondération en ligne') mais HSBC a ramené le sien de 660 à 625 euros ('achat').

VALEURS EN BAISSE

Manitou : -6% avec Boiron (-5%)

Trigano recule de plus de 4,6% et aligne une troisième séance de repli. Le spécialiste des véhicules de loisirs, qui a vu son chiffre d'affaires reculer de 8,2% au 1er trimestre de son exercice 2022-2023, fait les frais d'une note de Kepler Cheuvreux qui a dégradé le dossier à 'conserver' avec un objectif maintenu à 130 euros. Le marché reste néanmoins très positif sur le titre puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 8 analystes sont à l''achat' et donc un à 'conserver'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 154,24 euros.

SES Imagotag : -4% avec GL Events

Ubisoft : -3,5% suivi de Ipsen, Equasens, Aramis, Euroapi

Deezer : -2,5% suivi de Eurofins, Waga, Aubay, Neoen, Thermador

Sanofi cède 2%. Le Center for Drug Evaluation and Research de la FDA des États-Unis a accepté d'examiner la demande de licence de produit biologique relative au nirsevimab pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncytial (VRS), chez les nouveau-nés et les nourrissons au début ou pendant leur première saison de circulation du virus, ainsi que chez les enfants jusqu'à l'âge de 24 mois exposés à un risque d'infection sévère pendant leur deuxième saison de circulation du VRS.

Mersen : -2% avec Antin, Carrefour, Atos et BioMerieux

LVMH cède 1,3%. Barclays a revalorisé LVMH de 840 à 885 euros ('surpondérer').