Clôture Paris : le CAC40 marque finalement une pause

(Boursier.com) — Le CAC40 s'est approché des 6.100 points ce matin mais a progressivement réduit sa progression pour terminer en légère baisse de 0,17% à 6.035 points. La bourse de Paris venait d'aligner 5 séances consécutives dans le vert et même 9 progressions lors des 10 dernières séances.

La suspension en cascade du vaccin AstraZeneca dans plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, a finalement pesé sur la tendance ce lundi dans la mesure où certains effets secondaires observés après les injections pourraient remettre en cause le rythme de la campagne vaccinale à travers le monde.

La cote américaine, dont l'ouverture est avancée d'une heure avec les horaires d'été, évoluait proche de l'équilibre au moment de la clôture à Paris, à deux jours du verdict monétaire de la Fed et de la conférence de Jerome Powell. Il s'agira pour le patron de la Fed de rassurer encore les marchés, inquiets du risque d'inflation et du niveau des rendements obligataires.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Danone bondit de 2,9% au contact des 60 euros après la victoire des investisseurs activistes face à Emmanuel Faber. L'emblématique patron du géant de l'agroalimentaire, sous la pression de plusieurs actionnaires, dont la société d'investissement Artisan Partners et le fonds activiste Bluebell Capital, a été évincé de son poste de Président quelques jours après avoir renoncé à sa fonction de DG. Il sera remplacé à la tête du CA par Gilles Schnepp (ancien patron de Legrand) alors que la priorité du nouveau président et du conseil d'administration est désormais de conduire la transition, notamment à travers la recherche d'un nouveau directeur général.

* Stellantis termine en hausse de 2% à 14,84 euros. Le titre du constructeur automobile progresse d'ailleurs pour la sixième séance consécutive ce lundi, soutenu par une note de la Deutsche Bank qui a débuté le suivi de la valeur avec un conseil 'achat' et un objectif de 20 euros.

* Sanofi gagne 2,1% à 81,6 euros. Les résultats positifs d'un essai de phase III ayant démontré le bénéfice d'une monothérapie par Libtayo (cémiplimab) - l'inhibiteur de PD-1 développé par Sanofi et Regeneron - sur la survie globale, comparativement à une chimiothérapie, chez des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus déjà traité par chimiothérapie, en rechute ou métastatique, ont été annoncés aujourd'hui.

VALEURS EN BAISSE

* Total revient à 41,3 euros ce lundi, en repli de 2,1%, alors que le baril de Brent subit des prises de profits sur les 68,8$ après avoir brièvement dépassé les 71 dollars la semaine dernière.

* M6 rend 2,5% à 18,8 euros. Le titre avait flambé de 13% la semaine dernière alors que la participation de l'Allemand Bertelsmann dans le groupe audiovisuel français attire les convoitises.

* Carrefour (-0,3%) a finalisé l'acquisition des magasins Supersol en Espagne. La transaction porte sur 172 magasins de proximité et supermarchés, situés principalement en Andalousie et dans la région de Madrid, pour une valeur d'entreprise finale de 78 millions d'euros. Carrefour consolide ainsi sa position de numéro 2 en Espagne, en diversifiant son parc et en renforçant sa présence dans les formats de croissance.

* Spie retombe de 3,3% sous les 20 euros, après avoir rejoint ses plus hauts niveaux depuis mars 2018 la semaine dernière, dans la foulée de la présentation de résultats annuels du groupe globalement supérieurs aux attentes et des perspectives jugées solides. Parmi les derniers avis d'analystes, Bryan Garnier a revalorisé le dossier de 20 à 23 euros en restant à l'achat'.