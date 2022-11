Clôture Paris : le CAC40 limite son retard à 0,54% après la Fed

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La tendance a été de nouveau négative en bourse de Paris ce jeudi, même si le recul du CAC40 s'est finalement limité à 0,54% à 6.243 points en clôture, alors que le discours de la Fed dans la foulée de la nouvelle hausse des taux des fed funds mercredi soir a semé le doute dans l'esprits des investisseurs.

La Réserve fédérale américaine a suggéré que les futures augmentations du coût du crédit pourraient se faire "à un rythme moins rapide" dès la prochaine réunion de décembre mais le patron de la Fed a toutefois averti qu'il y avait une importante incertitude sur le niveau que devait atteindre l'objectif de taux des fonds fédéraux, qui pourrait être plus élevé que ce que les responsables de l'institution avaient estimé en septembre. Autrement dit, le cycle de resserrement monétaire pourrait être plus long que prévu. Cela n'a d'ailleurs pas manqué de provoquer de nouvelles tensions sur le rendement des bons du Trésor à 10 ans.

Rappelons que la banque centrale US a augmenté son taux lors des 6 dernières réunions, opérant sa remontée la plus rapide depuis l'ère Paul Volcker dans les années 1970 et 1980.

Ce soir, l'euro recule à 0,9750/$. Le pétrole campe sur les 95$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Elior : +6% suivi de Orpea (+4%) avec Trigano

BNP Paribas s'offre la tête du CAC40 après une solide publication trimestrielle. La banque du Boulevard des Italiens, dont le titre grimpe de 3%, a publié des résultats supérieurs aux attentes de la place, les activités de marché ayant compensé un recul des revenus dans les financements et une hausse des charges. Le groupe financier a dégagé sur les trois mois clos fin septembre un bénéfice net en hausse de 10,3% à 2,76 milliards d'euros, pour un produit net bancaire de 12,311 MdsE, en croissance de 8% sur un an (+4,9% à périmètre et change constants). Le résultat d'exploitation atteint 3,507 MdsE, en amélioration de 6,9% (+4,5% à périmètre et change constants).

Axa est également bien orienté (+3%) au lendemain de sa publication trimestrielle. L'assureur a fait état d'une hausse de 2% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année, à 78,4 milliards d'euros, avec une progression de 3% de ses activités d'assurance dommages et de 14% de celles dans l'assurance santé. En revanche, dans l'assurance vie et l'épargne, les revenus ont reculé de 6%, la croissance des ventes en prévoyance ayant été plus que compensée par la baisse du chiffre d'affaires en unités de compte, notamment à la suite de la non-récurrence d'un contrat significatif d'épargne collective en France, ainsi que des produits en fonds général-épargne, principalement en France, en Italie et au Japon.

Altamir : +3% suivi de Imerys, SFPI

Sodexo : +2% avec ALD, Eramet, LFE

Innate : +1,5% avec Edenred, Holcim, Getlink, Vallourec

Scor : +1% avec Catana, Crédit Agricole, TotalEnergies, Ose

Société Générale : +0,5% suivi de Safran, ADP et Bouygues

VALEURS EN BAISSE

CGG coule de 24% sur le marché parisien, sanctionné après des résultats inférieurs aux attentes des analytes et une révision à la baisse de sa guidance 2022. Le titre n'avait plus connu une telle chute depuis mars 2020. Le groupe parapétrolier a fait état d'un trimestre faible en raison de glissements de projets clients sur la fin d'année et 2023. Il a ainsi enregistré sur les trois mois clos fin septembre un chiffre d'affaires des activités de 217 M$, en baisse de 20% (-16% pro-forma sur un an), contre 253,3 M$ de consensus, et un EBITDAs des activités de 77 M$, en repli de 35%. Le cash-flow net est de -78 M$ sur la période, en raison notamment de 19 M$ de coûts cash liés à l'achat d'ION Software et de 40 M$ de variation négative du besoin en fonds de roulement et provisions principalement liés au segment SMO. CGG anticipe désormais un chiffre d'affaires des activités 2022 autour de 900 M$, stable sur un an en proforma. L'EBITDAs des activités est attendu autour de 380 M$, en hausse de 10% sur un an et de 15% pro-forma, matérialisant une marge d'EBITDAs des activités en hausse à environ 42% grâce à un mix des activités plus favorable. En début d'exercice, le management visait un chiffre d'affaires des activités en augmentation d'environ 10%, et une marge d'EBITDA des activités d'environ 39-40%.

Vantiva : -9% suivi de Navya et de Faurecia (-8%) après la présentation de ses perspectives

Nacon : -7%, suivi de Inventiva (-5%).

Legrand décroche de 5%. Le spécialiste des infrastructures électriques a dévoilé des résultats sur neuf mois en progression et globalement en ligne avec les attentes du marché, et a confirmé ses objectifs annuels. Les analystes espéraient néanmoins un relèvement de la guidance tandis que certains pointent une croissance inférieure à celle des pairs. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a enregistré un résultat opérationnel ajusté de 1,240 milliards d'euros (12,1%) pour un chiffre d'affaires en hausse de 19,1% à 6,154 MdsE (+10,1% en organique). Avant acquisitions (à périmètre 2021), la marge opérationnelle ajustée atteint 20,4%, en repli de 1 point par rapport au niveau des neuf premiers mois de 2021. Le résultat net part du Groupe progresse de 16,1% à 812 ME. Legrand a donc confirmé ses objectifs 2022, soit une croissance des ventes (hors effet de change) comprise entre +9% et +12%, avec une croissance organique de +6% à +9% et un effet périmètre d'environ +3%. Il table également sur une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 20%, avec une marge de 19,9% à 20,7% avant acquisitions (à périmètre 2021) et une dilution liée aux acquisitions comprise entre -20 et -40 points de base. Le Groupe vise par ailleurs un taux de réalisation d'environ 100% pour la première année de sa feuille de route RSE 2022-2024, exprimant une démarche ESG exemplaire et ambitieuse.

Genfit : -4% suivi d'Icade, Mauna Kea

Stellantis (-3%) a dévoilé des revenus en forte progression et supérieurs aux attentes du marché au troisième trimestre, à la faveur d'une hausse des volumes écoulés, d'une augmentation des prix et t d'effets de change favorables. Le chiffre d'affaires net atteint ainsi 42,1 milliards d'euros sur la période, en hausse de 29% sur un an. Le consensus était positionné à 40,1 MdsE. Les ventes consolidées ressortent à 1.281.000 unités, en hausse de 13%, essentiellement en raison d'une amélioration dans la réception des commandes de semi-conducteurs comparé au 3e trimestre 2021. Les ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté de 41% à 68.000 unités. Le stock de véhicules de la société a grimpé à 275.000 unités, contre 179.000 à fin décembre 2021, en raison de difficultés logistiques notamment en Europe. Le constructeur a confirmé ses objectifs annuels, à savoir une marge opérationnelle ajustée à deux chiffres et des flux de trésorerie disponibles industriels "positifs".

Renault : -3,5% avec Cegedim, BioMerieux

Antin : -3% avec DS, Soitec, Michelin

Rexel : -2,5% suivi de Amundi, Neurones, L'Oreal