Clôture Paris : le CAC40 limite son retard à 0,37%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris a tenté de résister à la dégringolade de Wall Street hier soir avec un CAC40 qui recule finalement de 0,37% à 6.222 points. Les chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois d'août plus mauvais que prévu ont semé le trouble sur les places financières.

L'absence de nouveau signe de ralentissement de l'inflation au sein de la première économie mondiale remet en effet en cause les scénarios les plus souples en matière de taux d'intérêt et de croissance... À une semaine des décisions du FOMC de la Réserve fédérale, l'hypothèse d'une hausse des taux directeurs limitée à 50 points de base est désormais exclue et celle d'un relèvement de 100 points, qui n'était même pas évoquée lundi, est désormais jugée probable à... 37% selon le baromètre FedWatch ! Le scénario de 75 points de base reste cependant privilégié.

VALEURS EN HAUSSE

Le groupe d'ameublement haut de gamme Roche Bobois grimpe de 7% après avoir dégagé au premier semestre 2022 un EBITDA courant en très forte progression à 47,9 ME (+52,8% par rapport au 1er semestre 2021), soit une marge d'EBITDA courant de 23,6% (+3,9 points par rapport au 1er semestre 2021). Cette performance remarquable a été portée en particulier par le niveau historique de la zone Etats-Unis / Canada (29,1% de marge d'EBITDA sur ce 1er semestre 2022) amplifiée par un effet de change favorable. La zone Etats-Unis / Canada est devenue aujourd'hui le 1er contributeur au chiffre d'affaires et à la marge d'EBITDA consolidée du Groupe. Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions (18,4 ME), le résultat opérationnel ressort en très forte progression à 28,1 ME au 30 juin 2022 (contre 13,8 ME au 30 juin 2021). Le résultat net s'élève à 20,1 ME contre 9 ME au 30 juin 2021. Au vu des excellents résultats de ce 1er semestre 2022 conjugués au niveau de volume d'affaires ainsi qu'au portefeuille global de commandes (178 ME au 30 juin 2022), Roche Bobois vise pour l'exercice 2022 un chiffre d'affaires supérieur à 385 ME et un EBITDA en forte hausse...

TechnipEnergies : +6%. Le broker Citi a revalorisé le titre du groupe d'Ingénierie et de Technologies de 15,5 à 17 euros. La banque estime que la société dispose d'une "abondance d'opportunités" pour remplir son carnet de commandes après avoir retiré le projet Russia Arctic LNG-2 de son portefeuille. Elle voit notamment de belles opportunités dans le GNL aux États-Unis et au Moyen-Orient. Quant à l'action, elle se situe environ 20% en dessous de ses sommets historiques, et la société reste décotée par rapport à ses pairs européens.

SFPI : +4% avec Exclusive Networks après ses comptes

Adocia : +3% suivi de Renault, Tarkett

Genfit gagne 2,5% après avoir annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait accordé la désignation d'Orphan Drug à GNS5611 (ezurpimtrostat), un inhibiteur de PPT1 bloquant l'autophagie de stade clinique innovant. Le cholangiocarcinome est un cancer rare du foie avec une mortalité élevée et des options de traitements limitées. Il apparaît plus fréquemment chez les personnes de plus de 50 ans...

TotalEnergies : +2,5% avec Lysogène, BigBen, Navya

Bassac : +1,5% avec Edenred, Guillemot, Valeo

Atos : +1% en compagnie de Faurecia, Accor, Stellantis, Interparfums et GTT

Stellantis (+0,8%) et General Motors Holding LLC, filiale de General Motors Company ont signé un accord de rachat de titres portant sur les 69,1 millions d'actions ordinaires de Stellantis, représentant environ 2,2% du capital social de Stellantis sur une base diluée, que GM est en droit de souscrire à l'exercice des bons de souscription d'actions initialement émis par Peugeot au profit de GM en 2017.

VALEURS EN BAISSE

Orpea poursuit sa correction en repli de 6% avec Lisi, McPhy (-5%)

Chargeurs : -5% avec Guerbet, Fermentalg

Beneteau : -4,5% suivi de Casino, Antin après ses comptes, Vallourec et Bonduelle

Bastide : -3,5% avec Trigano, Vivendi, Lagardere, Air France KLM qui va réduire ses vols de moitié vendredi en raison de la grève des contrôleurs aériens.

CGG : -2,5% avec Veolia, Arkema, Amundi, Somfy, Seb, Alstom, JC Decaux

L'Oréal recule de 1%. L'actualité autour du numéro un mondial des cosmétiques est marquée par une note d'Exane BNP Paribas qui a dégradé la valeur à 'neutre' tout en coupant son cours cible de 440 à 380 euros. Le titre sous-performe le CAC40 depuis le début de l'année avec une baisse d'environ 17% contre un repli de 13% pour l'indice phare parisien.