Clôture Paris : le CAC40 limite son retard à 0,23%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après la hausse d'hier (+1,75%), le CAC40 a reperdu du terrain ce mardi, -0,23% à 6.365 points, non sans avoir perdu jusqu'à plus de 2% en séance... La volatilité reste donc élevée sur les marchés à l'écoute de la cinquième session de négociations entre l'Ukraine et la Russie, le tout à la veille de la très probable première hausse des taux d'intérêt américains depuis trois ans (+0,25%). Le pétrole a aussi fait du yoyo autour des 100$ le brent, alors que les grandes villes chinoises se reconfinent les unes après les autres pour faire face à la nouvelle vague de coronavirus...

ECO ET DEVISES

L'indice ZEW allemand du sentiment économique a plongé à -39,3 au mois de mars 2022, contre 10 de consensus FactSet et 54,3 un mois auparavant. L'indicateur de la situation actuelle est ressorti négatif de -21,4, contre -8,1 au mois de février. L'indicateur ZEW européen s'est effondré également à -38,7, contre 48,6 un mois plus tôt. Les analystes du ZEW craignent une stagflation dans les mois à venir. La détérioration observée en Allemagne frappe presque tous les secteurs, en particulier ceux qui dépendent le plus de l'énergie et le segment financier. Enfin, une récession devient de plus en plus probable selon les analystes...

VALEURS EN HAUSSE

Eurytech : +15% avec Abivax (+6%) et Metabolic, suivi de Navya (+5%)

Neoen (+4,5%) a annoncé une solide progression des résultats, atteignant ses objectifs. Pour l'exercice 2021, le chiffre d'affaires augmente de 12% à 333,6 ME. L'Ebitda est en progression de 11% à 300,4 ME, en ligne avec l'objectif annoncé. Le résultat opérationnel s'affiche en augmentation de 20% à 171,2 ME, alors que le résultat net part du groupe se monte à 41 ME (multiplié par 11 !).

Assystem : +3,5% avec JC Decaux et ALD

Albioma : +2,5% avec Rubis, Renault, ABC, Getlink et P&V

Technip Energies (+1,5%) et Greenko ZeroC Private Ltd ont signé un protocole d'accord pour explorer les opportunités de développement de projets d'hydrogène vert dans les secteurs du raffinage, de la pétrochimie, des engrais, de la chimie et des centrales électriques en Inde pour accélérer la transition énergétique de l'Inde.

Michelin : +1% avec STM, Thales, Edenred, Bouygues

VALEURS EN BAISSE

Ose : -8% suivi de Séché (-6,7%) avec Ubisoft (-6,5%) avec Adocia et Mauna Kea (-6%)

Nicox : -5,5% avec CGG et Maurel et Prom

Gl Events : -5% suivi de Wavestone, Aubay (-4,5%) avec Verallia, Linedata et Rallye

Alstom : -3,5% avec Carmila, Aramis, Faurecia

Hermès (-3,1%) a confirmé ses ambitions et poursuit le développement de ses capacités de production avec la construction de deux nouvelles manufactures, l'une à l'horizon 2025, et l'autre en 2026. À terme, 500 artisans exerceront leur savoir-faire dans les futurs ateliers situés en Charente, dans la commune de L'Isle-d'Espagnac, et en Gironde, dans la commune de Loupes. Ces deux projets s'ajoutent aux trois autres sites en cours de développement à Louviers (Eure), à Tournes et Cliron (Ardennes) et à Riom (Puy-de-Dôme), où les recrutements et les formations se poursuivent.

Orpea : -3% suivi de Eramet

Worldline : -2,5% avec Trigano et Manitou

Solvay (-2%) envisage la possibilité de se séparer en deux entités indépendantes cotées en bourse : EssentialCo comprendrait des activités mono-technologiques telles que Soda Ash, Peroxides, Silica et Coatis, qui sont actuellement regroupées dans le segment Chemicals, ainsi que l'activité Special Chem. Ensemble, ces activités ont réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 4,1 milliards d'euros en 2021. SpecialtyCo comprendrait des activités actuellement regroupées dans le segment Materials, incluant notamment les polymères à forte croissance et à marge élevée de Specialty Polymers, l'activité très performante de Composite Materials, ainsi que la plupart des activités du segment Solutions, dont Novecare, Technology Solutions, Aroma Performance ainsi que Oil & Gas. Ces activités ont réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 6 milliards d'euros en 2021.