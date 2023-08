Clôture Paris : le CAC40 limite ses gains après le discours de Jerome Powell

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Bien orientée une bonne partie de la séance, la bourse de Paris a limité ses gains en fin de parcours, pénalisée par un discours ferme de Jerome Powell, qui s'est montré toujours aussi déterminé à Jackson Hole, n'excluant pas de relever encore les taux directeurs américains. Le CAC40 termine en hausse de 0,21% à 7.230 points dans une actualité toujours clairsemée en dehors de ce rendez-vous annuel des banquiers centraux. Peu de variations significatives ont ainsi été observées ce vendredi parmi les valeurs de l'indice parisien.

Le président de la Fed a donc confirmé l'engagement de la banque centrale américaine à terminer le travail et à ramener l'inflation vers l'objectif des 2%, ce qui passe au moins par un maintien, pendant encore une certaine période, de taux élevés, et peut-être même par un nouveau tour de vis éventuel si les données économiques le justifient. "La Fed se tient prête à relever encore les taux si cela est approprié", a indiqué le patron de la banque centrale américaine, qui a ajouté tout de même que la Fed "procèdera précautionneusement" si elle relève encore.

Le rassemblement annuel de la Fed de Kansas City à Jackson Hole intervient alors que la Fed a rehaussé ses taux d'un quart de point en juillet entre 5,25 et 5,5%, au plus haut de 22 ans, afin de lutter contre l'inflation toujours trop élevée. Compte tenu toutefois des progrès sur ce front, l'outil FedWatch en temps réel du CME Group montre une probabilité de plus de 74% d'un statu quo monétaire à l'issue de la prochaine réunion des 19 et 20 septembre, contre près de 26% de probabilité d'un durcissement de 25 points de base. Pour la réunion suivante, le 1er novembre, la probabilité est de 52% d'une fourchette inchangée entre 5,25 et 5,5%, contre un peu plus de 41% pour la fourchette 5,5-5,75%.

VALEURS EN HAUSSE

* JCDecaux s'adjuge plus de 3% à 16,8 euros. Le titre était dopé ce vendredi par une note de la Deutsche Bank qui a relevé à l''achat' sa recommandation sur le dossier en visant 21 euros. Après la nette sous-performance de la valeur depuis mars, la banque voit une belle opportunité de se positionner sur un nom de grande qualité dans les médias à un moment où les inquiétudes cycliques se font pressantes. Le groupe est exposé à la Chine, mais le broker pense que les risques sont désormais intégrés dans les cours et que les investisseurs ne devraient pas laisser les préoccupations macroéconomiques à court terme occulter les perspectives structurelles haussières. Les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine pourraient générer une augmentation des revenus et l'exposition hors domicile de JCD offre une croissance attrayante à long terme, soutenue par la transition vers le numérique, les achats programmatiques et les tendances en matière de développement durable. Le courtier considère la consolidation comme un point positif : le bilan solide du groupe signifie qu'il est bien placé pour capitaliser sur les fusions et acquisitions.

* MG International gagne plus de 10% à 6,85 euros mais dans de faibles volumes de transactions. Le dividende de 0,34 euro sera détaché de l'action le 21 septembre 2023 et sera mis en paiement le 25 septembre.

* Nanobiotix bondit de 7% à 9,8 euros. La société leader en nanomédecine bénéficie d'un joli coup de pouce dans la mesure où Jefferies a repris le suivi du dossier avec un avis 'achat' et un objectif de 13 euros. Le broker met en avant le partenariat de la firme avec Johnson & Johnson's Janssen pour la thérapie expérimentale contre le cancer NBTXR3. "Nous sommes enthousiasmés par le vaste potentiel du NBTXR3 dans le traitement des cancers solides", déclare le courtier, ajoutant que le partenariat "fournit une validation externe de poids" et "une grande force pharmaceutique" pour le traitement.

* Ubisoft reprend 0,8% à 28,35 euros. L'éditeur de jeux vidéo a signé cette semaine un accord lui octroyant les droits de Cloud Streaming de 'Call of Duty' et de tout autre titre d'Activision-Blizzard actuel ou à venir au cours des 15 années suivant l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Cet accord permettra à Ubisoft de proposer l'accès aux jeux d'Activision Blizzard en 'cloud streaming' à un plus grand nombre de joueurs dans le monde entier. Ce deal, dont le montant financier n'a pas été dévoilé, permettra ainsi à Ubisoft de continuer à renforcer l'offre de contenu de son service d'abonnement Ubisoft+, ainsi que d'accorder des licences d'accès en streaming au catalogue actuel de jeux d'Activision Blizzard.

VALEURS EN BAISSE

* Peu de baisses significatives sur le CAC40 : Unibail-Rodamco-Westfield ferme la marche sur un repli limité de 1,2% à 47 euros.