Clôture Paris : le CAC40 limite les dégâts

En baisse marquée de plus de 2% à l'ouverture, le CAC40 a limité la casse en clôture, en repli de 0,82% à 6.870 points en clôture. L'impact économique des restrictions liées à la pandémie de coronavirus sur fond d'explotion des cas de contamination au variant Omicron continue d'inquiéter les opérateurs à quelques jours de Noël.

Aux Etats-Unis, le plan "Build Back Better" de l'administration Biden a du plomb dans l'aile après que le sénateur démocrate Manchin eut annoncé qu'il n'apporterait pas son soutien au projet de loi de dépenses sociales et écologiques de 1.750 milliards de dollars. La non-adoption de ce projet risque de peser plus ou moins fortement sur la croissance américaine l'an prochain. Goldman Sachs n'a d'ailleurs pas tardé à réagir en réduisant ses prévisions pour 2022.

Dans cet environnement de net regain de l'aversion au risque, le pétrole recule de près de 5%, à 67$ le WTI.

ECO ET DEVISES

Goldman Sachs a du coup abaissé ses prévisions trimestrielles de croissance économique aux Etats-Unis pour 2022, après que Joe Manchin a donc annoncé qu'il n'apporterait pas son soutien au projet de loi de dépenses sociales et écologiques de 1.750 milliards de dollars de Biden, plan qui vise à étendre le filet de sécurité sociale des Américains et à lutter contre le changement climatique. Démocrates et républicains disposant d'un nombre identique de sièges à la chambre haute du Congrès, l'opposition de Manchin perturbe la donne. "Nous nous attendions déjà à une impulsion budgétaire défavorable pour 2022 en raison de l'affaiblissement du soutien contre le Covid-19 apporté en 2020 et en 2021 et sans la promulgation du BBB, cette impulsion budgétaire deviendra un peu plus défavorable que prévu", a précisé Jan Hatzius, analyste de Goldman Sachs, qui a par conséquent abaissé sa prévision de croissance du PIB américain à 2% contre 3% pour le premier trimestre 2022, sans tenir compte de l'adoption du projet de loi par le Congrès. Pour le deuxième trimestre, l'estimation est ramenée à 3% contre 3,5% auparavant. Pour le troisième trimestre, elle passe à 2,75% contre 3%.

"Alors que le projet de loi sous sa forme actuelle semble peu probable, il y a encore une bonne chance que le Congrès adopte un ensemble beaucoup plus restreint de propositions fiscales avec des mesures incitatives pour le secteur manufacturier et pour lutter contre les tensions dans la chaîne d'approvisionnement", a nuancé Hatzius. GS juge qu'il reste une chance que le Congrès prolonge le programme de crédit d'impôt pour les familles avec enfant avec quelques ajustements.

L'euro termine ce soir sur les 1,13/$.

VALEURS EN HAUSSE

Groupe Gorgé grimpe de 18%. L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Groupe Gorgé a décidé, le 14 décembre, une distribution en nature d'actions Prodways Group cotées sur Euronext à Paris à concurrence de 3 actions Prodways Group pour 2 actions Groupe Gorgé détenues.

Cette distribution en nature d'actions Prodways Group sera mise en paiement le 22 décembre. Le coupon a été détaché ce 20 décembre 2021.

Genfit : +7% avec Claranova (+5%) et Manitou (+4%)

Eurofins Scientific gagne 2,5% avec bioMerieux (+0,5%). Les valeurs 'covid' sont de retour au premier plan avec le renforcement des craintes liées à la propagation du variant Omicron. Les groupes évoluant dans le domaine du diagnostic et des tests sont particulièrement recherchés alors que le monde entier s'inquiète de l'envolée du nombre de cas de contamination au coronavirus.

Pharmagest : +2% avec Guerbet, Oeneo, Bonduelle, OVH, LNA, Neurones et Aramis

2CRSI : +1,5% avec Hermes, SII, Stedim et Believe

Argan : +0,5% avec Transgène, Remy Cointreau

BNP Paribas (+0,5%) met fin à son aventure américaine dans la banque de détail. La banque de la rue d'Antin a conclu un accord avec BMO Groupe Financier pour lui céder 100% de sa filiale Bank of the West. L'opération, qui devrait être réalisée formellement au cours de l'année 2022, sous réserve des conditions suspensives habituelles, atteint 16,3 milliards de dollars en numéraire (environ 14,4 MdsE). Un montant qui représente 1,72 fois la valeur de l'actif net tangible de Bank of the West et 20,5% de la capitalisation boursière de BNP Paribas, pour une contribution moyenne de Bank of the West au résultat avant impôt du Groupe au cours des dernières années d'environ 5%.

VALEURS EN BAISSE

Ipsen chute encore de 7% sous les 80 euros en ce début de semaine. Le titre du laboratoire avait déjà décroché de 8% vendredi à la suite de l'annonce d'un partenariat stratégique à long terme avec Genfit. Un accord jugé un peu cher payé par les investisseurs. Ce matin, le groupe biopharmaceutique est délaissé après qu'un générique du Somatuline, produit phare de la société, eut été approuvé par le régulateur américain. La société indienne Cipla a en effet déclaré dimanche avoir reçu l'approbation des autorités de la santé pour commercialiser le Lanréotide (via une injection), utilisé pour le traitement de l'acromégalie et des tumeurs neuroendocrines gastro-entéropancréatiques, sur le marché américain. Ce feu vert de la FDA n'est toutefois pas une surprise puisque Ipsen anticipe depuis longtemps le lancement progressif de génériques du Somatuline en Europe et aux Etats-Unis.

Worldline : -7% suivi de Mauna Kea (-6%) avec Antin

Seb : -5% suivi de S30 qui fait évoluer sa gouvernance avec Burelle et Rallye

Stellantis : -4% suivi de Inventiva, Scor, Eramet et Renault

Poxel : -3% avec Axway, Haulotte, Mersen, Edenred, Korian, Quadient, Edenred

Danone : -2,5% avec Beneteau, Amundi et CGG

Eutelsat Communications (-2,4%). Le Conseil d'administration a nommé Eva Berneke en tant que Directrice générale, à compter du 1er janvier 2022. Elle sera également cooptée en tant qu'administratrice.

Orpea (-2,3%) et Icade Santé ont signé des promesses portant sur l'acquisition des murs de trois maisons de retraite neuves en Allemagne pour un montant total d'environ 57 ME (droits inclus). Le portefeuille de trois actifs, de grande qualité et offrant des prestations haut de gamme, totalise 254 lits de maisons de retraite médicalisées et 95 appartements services pour une surface totale de c. 20.000 mètres carrés.

Air France KLM perd 1%. Les acteurs européens du voyage et du loisir sont à nouveau chahutés ce lundi, plombés par les nouvelles restrictions mises en place aux quatre coins de l'Europe pour faire face à la nouvelle vague de coronavirus et tenter d'endiguer la propagation de la pandémie. Ce week-end, le secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid, a refusé d'exclure l'imposition de règles plus restrictives avant Noël tandis que les Néerlandais sont à nouveau sous le coup d'un confinement strict depuis dimanche. L'Allemagne est devenue le dernier pays à interdire la plupart des voyageurs en provenance de Grande-Bretagne alors que l'Espagne doit discuter mercredi d'éventuelles nouvelles mesures.