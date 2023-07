Clôture Paris : le CAC40 interrompt sa série verte, sous les 7.400 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 n'est pas parvenu à se maintenir au-dessus des 7.400 points ce lundi, interrompant une série de 5 séances de gains. L'indice perd finalement 0,18% à 7.386 points. Le mois de juin s'était terminé vendredi sur une progression de +4,25%, le premier semestre se soldant par un gain global de 14,3%.

Vendredi, les investisseurs avaient surtout salué l'indice PCE des prix à la consommation aux Etats-Unis ressorti en net ralentissement sur un an (+3,8%). Parallèlement, l'économie américaine a affiché une résistance plus forte que prévu, ce qui a contribué à éloigner le spectre d'une récession brutale. En Chine, l'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/S&P Global a montré que l'activité avait ralenti en juin, à 50,5 contre 50,9 en mai, ce qui alimente l'espoir de nouvelles mesures de relance économique de la part de Pékin...

L'euro revient ce soir sur les 1,09/$, tandis que le pétrole est ferme sur les 76$ le brent. Les cours du brut ont accéléré légèrement alors que l'Arabie saoudite, puis la Russie, ont décidé de réduire leur production de pétrole.

La baisse de la production du Royaume de 1 million de barils par jour qui a commencé ce mois-ci - et qui s'ajoute aux restrictions existantes convenues par l'Opep+ - se poursuivra jusqu'en août et pourrait être encore prolongée, selon un communiqué publié par l'agence de presse saoudienne. Les réductions porteront la production du pays à environ 9 millions de barils par jour, le niveau le plus bas depuis plusieurs années. Peu après l'annonce de l'Arabie saoudite, le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a annoncé que la Russie diminuerait ses exportations de 500.000 bj en août... "Dans le cadre des efforts visant à assurer l'équilibre du marché pétrolier, la Russie réduira volontairement son offre de pétrole au mois d'août de 500.000 barils par jour en diminuant d'autant ses exportations vers les marchés mondiaux", a déclaré Alexander Novak. Cette baisse s'ajoutera aux coupes équivalentes déjà décidées en mars. La Russie produisait 9,11 millions de bj fin mai, selon des données Eikon.

La faible demande en Chine pèse depuis plusieurs mois sur le prix du brut, qui peine à dépasser la barre des 75 dollars le baril, en dessous du niveau dont l'Arabie saoudite a besoin pour couvrir son budget.

VALEURS EN HAUSSE

Compagnie des Alpes se distingue sur un gain de près de 6%. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à une note de Stifel qui a débuté le suivi du titre avec un avis 'achat' et une cible de 25 euros.

CGG (+5,5%) a annoncé ce jour l'attribution à sa filiale Sercel de plusieurs contrats d'équipements majeurs par BGP Inc, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services géophysiques. Ces contrats comprennent notamment la livraison de 54 camions vibrateurs Nomad 65 Neo et de 29.000 nodes de fond de mer GPR300 pour un déploiement cette année sur plusieurs grandes études sismiques terrestres et OBN au Moyen-Orient.

Séché : +5% avec Worldline (+3,5%) avec Showroomprivé, Argan

Genfit : +2,5% suivi de Klepierre

Trigano : +2% avec Vallourec, Wavestone, Synergie, Prodways, Verallia

Parmi les plus fortes hausses du CAC40, TotalEnergies gagne 1,8%.

TF1 : +1,8% avec Colas et Vivendi (+1,5%)

Stellantis (+1,2%) et Kuniko Ltd ont annoncé la signature des conditions d'un accord engageant concernant l'approvisionnement de sulfate de nickel et de cobalt. D'une durée de 9 ans, il concernera 35% de la future production issue des projets de prospection norvégiens de Kuniko. Stellantis a par ailleurs convenu d'investir 5 millions d'euros (8 millions AUD) dans l'achat de titres de la société Kuniko, soit une participation de 19,99% à la date de réalisation de l'opération et le droit de nommer un directeur au conseil d'administration de Kuniko.

Atos (+1%) est entré en négociations exclusives avec Schneider Electric pour la vente de EcoAct SAS et de l'ensemble de ses filiales. Cette transaction potentielle permettrait à Atos d'achever son programme de cessions d'actifs non stratégiques tout en établissant un partenariat stratégique avec Schneider Electric dans le domaine de la décarbonation. EcoAct est un leader international dans le domaine du conseil climatique. La société a généré un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros au cours de l'exercice 2022 et emploie actuellement près de 400 personnes.

VALEURS EN BAISSE

Xilam : -5% avec Innate (-3,5%)

Casino perd 3,3% après un plus bas historique de 3,22 euros ce matin... Le distributeur, qui doit recevoir dans la journée des offres de reprise, a indiqué qu'il pourrait être en défaut au titre de son RCF dans la mesure où il anticipe que le ratio dette brute sécurisée / EBITDA après loyers au 30 juin dépassera le plafond de 3,5x, qui est l'un des covenants financiers au titre du RCF devant être respecté à chaque date de test. Le Groupe pourrait donc, à la date de remise du certificat concerné (c'est-à-dire au plus tard à fin août), être en défaut au titre de son RCF, ce qui "entrainerait un défaut croisé au titre d'une partie de son endettement financier au niveau de ses filiales opérationnelles". En anticipation de cette date, les conciliateurs ont d'ores et déjà sollicité des prêteurs au titre du RCF qu'ils renoncent à déclarer toute exigibilité anticipée sur le fondement d'éventuels cas de défaut au titre des covenants financiers au 30 juin 2023 et 30 septembre 2023... Mais à ce jour, ces prêteurs n'ont pas répondu à la demande. Par ailleurs, les titulaires des obligations high yield non sécurisées émises par Casino Guichard-Perrachon ont refusé d'octroyer les waivers (dérogation) demandés pendant la durée de la période de conciliation...

Nacon : -3% avec Edenred

BioMerieux : -2,5% avec Interparfums, Fermentalg, Ubisoft, BigBen, Schneider

Beneteau : -1,8% avec Alten, Hermès, Bastide, Scor, Dassault, Neurones, Vicat

SES-imagotag (-2%) a annoncé de nouveaux contrats de déploiement dans plusieurs verticales du commerce de détail : magasins de proximité, épicerie et la vente au détail spécialisée dans la rénovation domiciliaire. Dans la foulée du deal Walmart, les gains du premier semestre porteront la base installée en Amérique du Nord à environ 6.000 magasins, de quoi renforcer l'offre de SES-imagotag et sa position de leader dans la région.

Safran : -1% suivi de Valeo, LVMH, L'Oreal