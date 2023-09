Clôture Paris : le CAC40 hésite, le pétrole grimpe toujours

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris a repris timidement 0,08% ce mardi à 7.282 points après avoir décroché hier de 1,39% en attendant le prochain grand rendez-vous monétaire de la semaine demain : La décision de la FED sur les taux directeurs n'est pas l'enjeu tant le consensus est rangé vers un statu quo, mais il faudra surtout suivre les éventuelles indications pour la suite des événements, sachant que les analystes ne privilégient pas de hausse des taux non plus lors de la réunion suivante du début novembre...

De ce côté-ci de l'Atlantique, l'inflation a finalement légèrement reculé en août dans la zone euro. Selon les données finales d'Eurostat, le taux d'inflation annuel dans la région s'est établi à 5,2% le mois passé, contre 5,3% annoncé initialement et 5,3% en juillet. L'inflation annuelle 'core' est confirmée à 5,3% après 5,5% le mois précédent. Une évolution conforme aux attentes. L'euro reste sous les 1,07/$.

Le pétrole continue de monter à plus de 95$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Phaxiam : +58%. Le groupe a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de développement préclinique ciblant une bactérie caractérisée par sa forte résistance aux antibiotiques, Klebsiella pneumoniae.

Thibaut du Fayet, Directeur Général de PHAXIAM Therapeutics, déclare : "Avec le lancement de ce nouveau programme, PHAXIAM Therapeutics déploie sa stratégie conformément au plan présenté au moment de la fusion et réaffirme son positionnement à l'avant-garde de la lutte contre l'antibiorésistance. La bactérie K. pneumoniae représente une nouvelle cible à fort besoin médical, touchant une population importante à l'échelle mondiale, et pour laquelle les antibiotiques n'offrent qu'une solution thérapeutique limitée. Nos phages anti-Klebsiella viendront ainsi compléter un portefeuille de phages déjà étendu pour les indications cliniques que nous ciblons, et ainsi renforcer notre capacité d'adresser de manière efficiente un large spectre d'infections bactériennes résistantes.

Colas (+54%) s'ajuste proche du prix de 175 euros par action proposé par Bouygues pour son projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une opération de simplification de la structure capitalistique de Colas et du groupe Bouygues. Bouygues détient déjà 96,8% du capital et 98% des droits de vote de Colas.

Ramsay : +4% avec les Bains de Mer et Antin

Verimatix : +3% suivi de S30, Eutelsat

Dans le secteur pétrolier, Technip Energies progresse de 2,8%, nouveau plus haut pour le groupe d'ingénierie en tant que société indépendante scindée de TechnipFMC en 2021.

TotalEnergies gagne encore 1,5%, proche de 63 euros et de ses meilleurs niveaux boursiers. Sur le Nymex, le baril de brut WTI poursuit sa progression et grimpe encore de 1% à 91,5$ alors que le Brent de la mer du Nord dépasse les 95$.

Eurazeo : +2,5% avec M&P, Linedata

SII : +2% avec Atos, Ubisoft, ESSO, SES

TF1 : +1,5% avec Nexans, BNP Paribas, Renault, JC Decaux, Engie, Stellantis, Forvia, M6

VALEURS EN BAISSE

SMCP s'effondre de 29% à 3,8 euros, durement sanctionné après son avertissement sur résultats... La maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac vise désormais une croissance moyenne à un chiffre (à taux de change constants) contre "une croissance à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute" précédemment, et une marge d'EBIT ajusté comprise entre 7% et 9%, contre "une amélioration de sa marge d'EBIT ajusté vs. 2022", soit 9,2% du chiffre d'affaires, auparavant. La société est confrontée à une dégradation des conditions de marché, avec un ralentissement de la croissance en Europe dans un environnement durablement inflationniste, comme en France. La consommation chinoise n'a par ailleurs pas poursuivi la trajectoire escomptée, comme l'indiquent les indicateurs clés en Chine. Pour le second semestre, le Groupe anticipe une "croissance modérée de ses ventes par rapport à 2022, avec un 3e trimestre stable ou en légère baisse, et un 4e trimestre plus en ligne avec la tendance du 1er semestre, bénéficiant notamment d'un effet de base favorable en Chine".

Adocia redescend de 20% avec Gensight (-15%)

Ose (-9%) avec Nanobiotix

ALD perd encore 4%. Exane BNP Paribas a dégradé la société de location de voitures longue durée à 'neutre' en coupant sa cible de 19 à 9 euros.

Stedim : -4% avec McPhy, SergeFerrari

Inventiva : -3% suivi de Poxel, Showroomprivé, Orpea, Virbac, Elior, FNAC Darty

Jacquet Metals : -2,5% avec LNA, OVH, Genfit

Hermes : -1,5% en compagnie de Sword, CGG, DS, BioMerieux

Société Générale reste sous pression (-0,6%) après sa violente chute de lundi dans le sillage de la présentation d'un nouveau plan stratégique guère convaincant. Plusieurs analystes ont revu leur copie sur le dossier à la suite de ces annonces, dont Exane BNP Paribas qui a dégradé le titre de la banque de la Défense à 'neutre' en visant 28 euros. Il faudra plus de temps que prévu au nouveau DG pour redresser la société, affirme le broker. Malgré la valorisation bon marché, il indique que les cartes distribuées à Slawomir Krupa semblent pires que prévu : "2024 ressemble désormais plus à une année de transition qu'à l'année de livraison que nous attendions". La crédibilité viendra de la réalisation des objectifs et de la distribution de davantage de capitaux, mais le rendement de la distribution pour 2023 et 2024 semble médiocre dans le contexte sectoriel, souligne l'analyste.