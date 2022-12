Clôture Paris : le CAC40 grimpe, l'inflation US rassure !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Hésitant une bonne partie de la matinée, le CAC40 a gagné finalement 1,42% en clôture à 6.745 points. Le déclic est venu de l'indice d'inflation américain publié dans l'après-midi...

Le taux d'inflation annuel américain pour le mois de novembre, à 7,1%, est ressorti en effet au plus bas depuis décembre 2021... Ainsi, selon le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation pour le mois de novembre a augmenté de 0,1% seulement en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de +0,3%. Hors alimentation et énergie, la surprise est également positive, avec un 'CPI' en hausse de 0,2% par rapport au mois d'octobre, contre 0,3% de consensus. Sur un an, la hausse du CPI de novembre s'établit à 7,1% (consensus 7,3%), ou à 6% hors alimentation et énergie (consensus 6,1%).

Le salaire horaire moyen du mois de novembre s'est apprécié pour sa part de 0,6% par rapport au mois antérieur, soit 5,1% sur un an, en ligne avec les attentes de marché.

Après le resserrement le plus rapide de la politique monétaire américaine depuis les années 1980, la banque centrale devrait donc augmenter plus modérément ce mercredi son taux de référence dans une fourchette de 4,25% à 4,5%. La Fed devrait aussi signaler un nouveau resserrement de 50 points de base l'année prochaine, selon les économistes interrogés par Bloomberg, et une anticipation selon laquelle une fois qu'ils auront atteint ce sommet, ils resteront en attente tout au long de 2023... Sur les devises, l'euro a retrouvé ses niveaux du mois de juin dernier à 1,0655/$, tandis que le pétrole brent remonte sur les 80$.

VALEURS EN HAUSSE

Elior remonte de 12%. Le titre bénéficie du relèvement de recommandation de Citigroup à "acheter" contre "neutre" avec un objectif de cours rehaussé de 3,3 à 4,1 euros.

Poxel (+8%) et Antin (+7%)

Derichebourg remonte de 6% suivi de Showroomprivé (+5%)

Neoen (+4,5%) a remporté 180 MW de projets solaires et éoliens lors du dernier appel d'offres gouvernemental en France géré par la Commission de Régulation de l'Energie et dont Neoen est ressorti avec la plus importante capacité attribuée. Ces 180 MW se décomposent en 11 projets allant de 12 à 22,8 MW. Conformément à son modèle, Neoen est l'actionnaire majoritaire de chacun de ces projets.

OVH : +4% avec Quadient, Cegedim, S30

Amundi : +3,5% avec HDF, Cie des Alpes, STM et Arkema

Dassault Systemes : +3% suivi deElis, Seb, SoiTec etEramet

TotalEnergies remonte de 2,2 avec le sursaut du baril. Le Brent retrouve ce soir les 80 dollars.

Plastic Omnium (+1,1%) a finalisé l'acquisition de la participation de 33,33% de Hella dans HBPO, lui donnant ainsi la pleine propriété du leader mondial des modules complexes. Annoncée le 28 juillet 2022, cette acquisition a été signée pour un montant de 290 millions d'euros, entièrement financée sur les ressources propres de Plastic Omnium. La pleine propriété de HBPO s'inscrit dans la stratégie de Plastic Omnium d'augmenter la valeur ajoutée par véhicule en développant de nouveaux modules et systèmes tout en tirant parti de la demande croissante pour les véhicules électriques.

VALEURS EN BAISSE

SES Imagotag : -3% suivi deNeurones (-2,5%)

Thales recule de 2,5%. Le groupe a pourtant bénéficié hier d'un beau contrat de la Direction générale de l'armement pour le marché Astride 3 (Accès par Satellite et par Transmission hertzienne au Réseau de zone et de l'Intranet De l'Espace de bataille). Thales, associé à plusieurs entreprises de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) française, va livrer des infrastructures de commandement haut débit sécurisées, résilientes, mobiles et déployables dans des conditions d'emploi tactique extrêmement variées...

Ekinops : -1,5% avec Orpea, AB Science, Renault, Sodexo, ADP, Innate, Nicox et Ubisoft

Dassault Aviation : -1% avec Coface

Danone (stable). Le Credit Suisse a dégradé Danone à 'sous-performer' en coupant sa cible de 58 à 47 euros.