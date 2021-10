Clôture Paris : le CAC40 grimpe encore de 0,63%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a terminé une belle semaine en alignant une troisième séance de hausse consécutive ce vendredi, en progression de 0,63% à 6.727 points, l'indice de la bourse de Paris affichant des gains supérieurs à 2% depuis lundi.

Le secteur pétrolier est resté très recherché alors que le baril évolue sur de nouveaux plus hauts depuis environ 7 ans, à près de 85 dollars pour le Brent et plus de 82 dollars pour le WTI. Les débuts boursiers d'OVHcloud ont très volatils, mais le titre pointe finalement en nette hausse de 6,5%.

ECO ET DEVISES

A l'appui de la bonne tendance, des résultats meilleurs qu'attendu à Wall Street, notamment parmi les bancaires, avec ceux de Morgan Stanley hier et le reflux des inscriptions hebdomadaires au chômage à leur plus bas niveau depuis 19 mois. Enfin, le ralentissement des prix à la production US a surpris, alors que l'inflation cristallise toujours les craintes des investisseurs...

La Banque populaire de Chine s'est montrée rassurante ce vendredi à propos de plusieurs risques majeurs, dont celui de l'inflation, jugé "contrôlable", même si la hausse des coûts pourrait affecter les petites entreprises. Sun Guofeng, qui dirige le département de politique monétaire, a tout de même prévenu que l'inflation des prix à la production devrait rester élevée à court terme, avant de retomber vers la fin de l'année.

Le risque de contagion lié aux déboires du colosse chinois de l'immobilier Evergrande, qui croule sous une dette d'environ 300 milliards de dollars, est également relativisé, tout comme son impact potentiel sur le système bancaire chinois, jugé "maîtrisable", alors que les expositions individuelles des institutions financières ne seraient pas importantes d'après la Banque populaire de Chine (BPC). Les autorités chinoises appellent le groupe à accélérer ses cessions d'actifs et la relance de ses projets, selon Zou Lan, responsable des marchés financiers au sein de la banque. Selon lui, Evergrande s'est diversifié et développé sans discernement. Notons également que l'autorité de tutelle des sociétés d'audit de Hong Kong enquête sur les comptes 2020 d'Evergrande et sur sa publication du premier semestre 2021, ainsi que sur leur certification par PricewaterhouseCoopers. L'autorité s'interroge sur la sincérité des comptes et s'inquiète de la capacité du groupe à poursuivre ses opérations...

VALEURS EN HAUSSE

Devoteam : +23% après la nouvelle offre sur le groupe.

DBV : +10% suivi de Abivax (+6,5%), Showroomprivé et Gl Events

Vallourec reprend 6,7% avec Albioma et Eramet

OVHcloud (+6,5%) : la société a annoncé jeudi soir que le prix de son action avait été fixé à 18,50 euros pour son introduction en Bourse, le bas de la fourchette indicative fixée à 18,50-20 euros. Les négociations du titre du leader européen des services de "cloud computing" ont débuté ce vendredi à la Bourse de Paris.

Maurel & Prom : +5% suivi de DMS, Rallye, SMCP (+4%) et Air France KLM

Neurones : +4% suivi de Renault, Sword

Technip Energies prend encore 3% avec Casino, ADP et Aubay (+2,5%)

Le secteur bancaire est bien orienté en bourse de Paris également : Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole progressent de plus de 2%.

Accor : +2% en compagnie de Somfy, Valeo, M6

TotalEnergies gagne encore 1,5%. RBC Capital a revalorisé le groupe de 50 à 54 euros ('surperformer') avec Faurecia, Edenred, Michelin

VALEURS EN BAISSE

Biosynex (-20%) : Sur les 9 premiers mois de l'année 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 309,9 ME, soit 4,3 fois plus que celui comptabilisé pour les 3 premiers trimestres de l'année 2020. La part de l'activité relative à la Covid-19 représente 90,6% sur la période. Le groupe reconnaît cependant que l'amélioration de la situation sanitaire liée à l'augmentation de la couverture vaccinale oriente actuellement son marché à un niveau inférieur à celui des derniers mois.

Balyo perd 5,5% après l'annonce du succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant définitif de 6,1 millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres au prix de 1,25 euro.

FDJ cède 4% au lendemain de la confirmation de ses objectifs 2021. L'opérateur de la loterie nationale vise toujours un chiffre d'affaires de 2,2 MdsE, sur la base de mises de l'ordre de 18,8 MdsE, un taux de marge d'Ebitda supérieur ou égal à 22%, et un taux de conversion de l'Ebitda en cash-flow libre maintenu à plus de 80%. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de +5%, à 529 millions d'euros, sur la base de mises en hausse de +4%.

Wendel : -3% avec Groupe Gorgé

Xilam : -2,5% suivi de Vilmorin, Korian, Orpea

Manitou : -1,5% suivi de Atos, Tikehau, Dior, Atari

Vetoquinol (-1,2%) alors que le chiffre d'affaires du troisième trimestre est ressorti à 132 ME, en hausse de 14,3% à changes constants. Le CA produits Essentiels au troisième trimestre est de 75 ME, soit +26% à changes constants. Le laboratoire a enregistré un chiffre d'affaires de 388 ME sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021, en progression de +26,4% à changes constants.

Danone : -1% avec Scor, CNP, Chargeurs