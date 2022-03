Clôture Paris : le CAC40 grimpe de plus de 3% !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a bondi de 3,08% à 6.792 points ce mardi en clôture, retrouvant ainsi son niveau d'avant le début de la guerre en Ukraine du 23 février. Les investisseurs veulent croire dans le succès des négociations russo-ukrainiennes en vue d'un éventuel accord de cessez-le-feu... Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a ainsi déclaré que les pourparlers avaient enregistré "leurs progrès les plus significatifs à ce jour". La Russie a parallèlement annoncé qu'elle allait "réduire" son activité militaire à Kyiv et Tchernihiv, tandis que l'Ukraine a proposé à Moscou d'adopter un statut neutre en échange de garanties pour sa sécurité.

Le palmarès du CAC40 a ainsi été "boosté" par la poursuite de la remontée des groupes exposés à la Russie, en particulier l'automobile et les banques. Le secteur bancaire reste aussi influencé par la remontée des taux obligataires avec notamment un rendement des OAT 10 ans au-dessus de 1%. De son côté, le pétrole a nettement consolidé avec un retour du baril de Brent sous les 110 dollars. L'euro est remonté sur les 1,11/$.

VALEURS EN HAUSSE

Carmat bondit de 40%, alors que le groupe vient d'annoncer le redémarrage de la production et de confirmer l'objectif de reprise des implantations de son coeur artificiel Aeson en octobre 2022. Suite à la caractérisation des défauts de qualité sur les deux composants qui étaient à l'origine d'incidents sur certaines de ses prothèses, Carmat a défini, en étroite collaboration avec ses fournisseurs, les actions correctives requises. Celles-ci sont désormais mises en oeuvre dans les processus de production des fournisseurs concernés, et incluent en particulier des contrôles renforcés. Compte tenu des délais de production des prothèses tant chez ses fournisseurs que dans son usine de Bois-d'Arcy, Carmat confirme ainsi pouvoir disposer de nouvelles prothèses implantables en octobre 2022.

Actia grimpe de 20%, alors que Plastic Omnium a annoncé son entrée en négociation exclusive avec le groupe en vue de l'acquisition de la division Actia Power, spécialisée dans la conception, la fabrication de batteries embarquées, d'électronique de puissance et de systèmes d'électrification destinés prioritairement à la mobilité électrique des camions, bus et cars, trains, engins de chantier.

Les équipementiers grimpent avec Faurecia (+17%), Valeo (+16%) et Plastic Omnium (+12%)

Renault (+11,7%) avec Worldline (+10%) et Alstom (+8%) avec Plastivaloire et Elior (+7%)

BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole progressent de 6 à 8%.

Casino monte de plus de 7% avec Believe

Stellantis prend plus de 6% avec Mersen, Quadient, Safran, Interparfums, Stedim

Verallia : +5% avec Airbus, Dior, LVMH, Michelin, Air France KLM, Chargeurs, Accor, Trigano, Sodexo

VALEURS EN BAISSE

Une seule baisse significative parmi les valeurs du CAC40 : comme souvent à chaque espoir d'avancées vers un cessez-le-feu en Ukraine, les groupe de défense reculent. Thales rend ainsi 5%.

Assystem : -3% avec Latecoere

Sanofi (-2%) et IGM Biosciences Inc ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration exclusif en vue de la création, du développement, de la fabrication et de la commercialisation d'anticorps IgM agonistes dirigés contre trois cibles en oncologie et trois cibles en immunologie/inflammation. Les anticorps IgM modifiés représentent une nouvelle classe d'agents thérapeutiques potentiels qui combinent la multivalence d'anticorps IgM possédant 10 sites de liaison, comparativement aux anticorps IgM conventionnels qui ne possèdent que deux sites de liaison cibles.

Altamir : -2% avec TotalEnergies, Vallourec et Mersen

GTT : -1,5% avec Esi Group et Bic