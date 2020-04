Clôture Paris : le CAC40 grimpe de 2,55% à 4.505 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Bon début de semaine pour le CAC40 qui a refranchi la barre des 4.500 points, en hausse de 2,55% à 4.505 pts. Les investisseurs ont accueilli favorablement la stratégie "no limit" annoncée par la Banque du Japon qui a encore accru lundi son soutien monétaire à l'économie japonaise en augmentant le montant maximal d'obligations d'entreprises et de billets de trésorerie qu'elle s'engage à acheter en le multipliant par 3 pour le porter à l'équivalent de 170 milliards d'euros. Elle a aussi renoncé à son plafond d'achats annuel de 80.000 milliards de yens (676,8 milliards d'euros) pour les rachats d'obligations souveraines...

Le secteur pétrolier est en revanche resté dans l'ornière avec une rechute des cours du baril, sous les 20$ le brent.

ECO ET DEVISES

Le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hassett, a déclaré aux journalistes que le taux américain de chômage atteindrait probablement 16% ou plus en avril.

En attendant, la réunion de la Fed débute demain et se terminera mercredi. Le communiqué monétaire de la Fed et la conférence de Jerome Powell sont attendus mercredi soir. Les taux ne peuvent guère aller plus bas, puisque la Banque centrale américaine a déjà ramené son taux des fonds fédéraux entre zéro et 0,25% mi-mars face à la brutalité de la crise. La Fed pourrait adopter un ton encore plus alarmiste cette semaine en relevant les conditions économiques actuellement extrêmement dégradées.

La décision monétaire de la BCE sera quant à elle dévoilée jeudi à 13h45, avant la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h30.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a évoqué hier dimanche une réouverture progressive de l'État durant la seconde moitié du mois de mai. La construction et la production manufacturière seront les premières industries autorisées à rouvrir, alors que d'autres suivront en temps voulu...

Sur le pétrole, les cours du WTI et du Brent ont encore chuté sur fond de chute de la demande et d'arrivée à saturation des capacités de stockage. Le baril de brut léger américain pour livraison juin plonge de 25% à 12,7 dollars sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du Nord de même échéance cède 10% à 19,20$.

A Cushing, Oklahoma, lieu stratégique pour le stockage du pétrole américain, les réserves ont augmenté d'environ 10% la semaine passée pour atteindre 59,7 millions de barils, soit environ 25 millions de barils de moins que sa pleine capacité.

Compte tenu de la chute des cours, de plus en plus de petits producteurs luttent pour leur survie... Dimanche, le groupe texan Diamond Offshore Drilling a demandé à se placer sous la protection de la loi américaine sur les faillites. De nombreux autres devraient suivre sans un retournement durable du marché. Mais pour Michael Hsueh, chez Citi, les prix ne rebondiront pas tant qu'il n'y aura pas une reprise significative de la demande : "Nous aurions besoin d'une reprise de la consommation de produits pétroliers sur les marchés des utilisateurs finaux, par exemple les automobilistes, les compagnies aériennes et les fabricants, alors que les pays relâchent prudemment leurs efforts pour faire face à l'épidémie, peut-être en mai, mais plus encore en juin".

VALEURS EN HAUSSE

Immersion : +24% suivi de 2CRSI (+21%). Suite à l'intention de commande annoncée dans le communiqué de presse du 24 janvier 2020, 2CRSi annonce avoir accepté une commande de Blade d'un montant total de 24,9 ME. Pour cette commande visant à équiper les offres milieu et haut de gamme du service de PC dans le cloud "Shadow", 2CRSi a élaboré un tout nouveau type de serveurs de calcul, encore plus efficients tant en ressources utilisées pour leur fabrication qu'en termes de consommation d'énergie, avec un gain attendu de plus de 30% par rapport aux standards du marché...

Les livraisons à Blade s'étaleront de mai à octobre 2020 et concernent des produits dont les composants sont soit disponibles en stock soit financés par crédit-bail.

Avec une trésorerie de 10,6 ME au 20 avril 2020 (contre 8,8 ME à fin février 2020), une continuité d'activité assurée auprès des clients et des contacts commerciaux toujours actifs, la Société réaffirme toute sa confiance dans sa capacité à traverser cette période inédite.

Amoeba : +19% avec Erytech (+17%)

ALD : +12% suivi de Showroomprivé, Voluntis

Elis : +10% avec Onxeo

Renault gagne 10%. Bruno Le Maire a confirmé vendredi soir sur 'TF1' que le gouvernement travaillait avec le constructeur en vue de lui octroyer un prêt de plusieurs milliards d'euros : "Nous travaillons sur un prêt de 5 milliards d'euros, qui serait cette fois garanti par l'Etat". "Les conditions du prêt du gouvernement sont encore en cours de finalisation", a précisé le ministre de l'Economie et des Finances.

Linedate : +9% suivi de Aures et Gensight

Valeo : +7% avec AB Science, Ubisoft (+6%), STM et Eifage

Société Générale (+5%), BNP Paribas (+5,5%) et Crédit Agricole (+5%) pointent en vive hausse en ce début de semaine. Les banques de l'Union européenne pourraient bénéficier d'un assouplissement de leurs règles comptables afin de libérer des capitaux pour faciliter le crédit sans avoir à augmenter en proportion les provisions sur créances douteuses, selon l'agence Reuters.

Ces mesures sont censées offrir au secteur une marge de manoeuvre plus large pour accorder des crédits aux entreprises confrontées aux retombées économiques de l'épidémie de coronavirus. Valdis Dombrovskis, le commissaire européen aux Services financiers, devrait proposer cette semaine un train de mesures inspiré des décisions prises par la Réserve fédérale des Etats-Unis qui inclura un assouplissement des règles de calcul du ratio de levier (leverage ratio), a-t-on appris de sources proches du projet.

La Fed a notamment autorisé les banques placées sous son autorité à exclure du calcul de ce ratio de solvabilité leurs avoirs en emprunts du Trésor américain et leurs dépôts auprès de la Fed. Cette modification vise à libérer des capitaux afin d'encourager le crédit aux entreprises et aux ménages...

Valdis Dombrovskis devrait aussi, selon les mêmes sources, proposer d'assouplir l'application de la norme comptable IFRS9, qui oblige les banques à constituer des provisions dès l'octroi d'un prêt puis à les augmenter par la suite en cas d'augmentation du risque de défaut de l'emprunteur. Or ces provisions pèsent sur les bilans des banques et limitent leur capacité à prêter. Pour l'instant, les banques qui ont décidé avant le début de la pandémie d'appliquer intégralement cette nouvelle norme ne peuvent pas opter pour une approche progressive qui permet de libérer jusqu'à 70% des montants des provisions. Le plan de l'UE autoriserait le passage à cette approche alternative, ont dit les sources.

La Fed a choisi d'aller plus loin en reportant de deux ans l'application de la nouvelle règle et en autorisant l'étalement sur trois ans de son impact.

Vendredi, Valdis Dombrovskis avait déclaré que les banques devaient profiter autant que possible de la flexibilité offerte par la réglementation en matière de solvabilité...

Vinci : +5% suivi de Virbac, Ipsen, SES, Suez

Veolia : +4% avec Infotel, Edenred, TF1, Edenred, Korian.

Air France-KLM reprend 0,8%. Après plusieurs semaines de négociations, et alors que le secteur traverse une crise sans précédent, la compagnie franco-néerlandaise a annoncé vendredi soir avoir obtenu une aide de 7 milliards d'euros de la part de l'Etat français. Dans le détail, le transporteur a obtenu un Prêt Garanti par l'Etat (" PGE ") d'un montant de 4 milliards d'euros octroyé par un syndicat de six banques à Air France-KLM et Air France. Ce prêt bénéficie d'une garantie de l'Etat français à hauteur de 90% et d'une maturité de 12 mois, avec deux options d'extension d'un an consécutives, exerçables par Air France-KLM. Le groupe a également obtenu un prêt d'actionnaire de l'Etat français d'un montant de 3 MdsE et d'une maturité de quatre ans, avec deux options d'extension d'un an consécutives exerçables par Air France-KLM. L'Etat néerlandais a également affirmé son intention de soutenir le groupe KLM. Les discussions se poursuivent afin de finaliser les modalités d'un soutien additionnel qui pourrait atteindre jusqu'à 4 MdsE.

Alten +0,5%. La croissance de l'activité s'établit à 7,3% au premier trimestre 2020, elle est de -0,1% en France et 13,2% à l'International. Avant un possible rebond au second semestre, l'activité pourrait fléchir d'environ 9% au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019. A périmètre et change constants, la croissance est de 4% et de 0,4% en France et 6,8% hors de France.

VALEURS EN BAISSE

Lisi : -4% avec GTT, suivi de SII et de Maurel et Prom (-3%)

Claranova : -2,5% avec Argan, Ingenico, Atari

Airbus recule de 2,4%. Le géant de l'aéronautique a les reins solides mais il brûle une quantité de cash astronomique chaque semaine et la baisse d'un tiers de son rythme de production n'est aujourd'hui plus suffisante face à une situation sans précédent. Alors que le trafic aérien est au point mort, ou presque, quasiment plus aucune compagnie ne souhaite recevoir de nouveaux appareils dans l'immédiat. Dans une lettre aux employés envoyée vendredi, qui a depuis fuité dans la presse, le président exécutif d'Airbus affirme : "Nous perdons de l'argent à une vitesse sans précédent, ce qui peut menacer l'existence même de notre entreprise... Nous devons maintenant agir de toute urgence pour réduire nos sorties de cash, rétablir notre équilibre financier et, à terme, reprendre le contrôle de notre destin".

Casino : -2% avec Groupe Open, Technip FMC

Coface : -1,5% avec SQLI, Innate, Verallia

Poxel : -1% suivi de Alstom, Worldline, IPSOS et AST Groupe