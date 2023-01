Clôture Paris : le CAC40 grimpe de 2,3%, l'inflation se tasse !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris a aligné une troisième séance de hausse ce mercredi. Le CAC40 gagne 2,3% à 6.776 points et affiche ainsi 4% de hausse sur ce début d'année 2023... Parmi les bonnes nouvelles qui portent la tendance, l'inflation en France s'est un peu dégonflée au mois de décembre, tandis que les cours de l'énergie continuent de refluer. Le pétrole retombe ce soir à 78$ le brent...

Le rythme de l'inflation sur un an a ralenti en décembre en France, sous l'effet notamment du refroidissement des cours de l'énergie, qui a permis de compenser la poursuite de l'augmentation des prix alimentaires, selon une première estimation publiée mercredi par l'Insee... L'indice des prix à la consommation s'est ainsi inscrit en hausse de 5,9% sur les douze mois à fin décembre, contre 6,2% à fin novembre.

Concernant les cours du pétrole, la production de brut des pays de l'Opep a augmenté en décembre, montre une enquête de Reuters publiée ce mercredi, bien que le cartel se soit entendu avec ses alliés de l'Opep+, en particulier la Russie, pour réduire sa production afin de soutenir les prix... L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a extrait 29 millions de barils par jour (bpj) le mois dernier, soit 120.000 bpj de plus qu'en novembre. Cette hausse s'explique notamment par une relance de la production au Nigeria (passée en un mois de 1,18 à 1,35 million de bpj), alors que le pays était confronté depuis des mois à des vols de brut et des problèmes d'insécurité... En dehors du Nigeria - qui se fixe désormais un objectif de 1,6 million de bpj au premier trimestre -, et dans une moindre mesure de l'Angola, qui ont augmenté leur production, certains pays comme le Koweït et les Emirats arabes unis ont maintenu la leur, tandis que l'Arabie saoudite et l'Irak l'ont légèrement réduite...

Sur les devises, l'euro revient sur les 1,06/$ ce soir.

VALEURS EN HAUSSE

MedinCell bondit de 20%. La société pharmaceutique est dopée par une note de IT CAP Midcap qui a initié le suivi de la valeur avec un conseil 'achat' et un cours cible de 15 euros. L'avancée des projets en développement devrait permettre la commercialisation d'un premier médicament au premier semestre 2023, probablement suivi par d'autres lancements au vu de la maturité du pipeline, avec deux produits en phase III, explique le broker.

Quadient gagne 8,8% après avoir signé son contrat le plus important pour ses solutions d'Automatisation Intelligente des Communications, dans le cadre d'une extension de contrat de deux ans avec "l'une des 5 premières entreprises mondiales d'assurance santé, basée aux États-Unis". Début 2022, ce client historique des solutions courrier avait choisi les solutions de gestion des communications clients de Quadient pour créer, gérer et distribuer des communications personnalisées et conformes via ses différents points de contact et canaux. La récente extension du contrat comprend un ensemble complet de services professionnels pour mener à bien la migration de dizaines de systèmes existants à travers l'organisation vers Quadient Inspire, le groupe ayant décidé de faire de la plateforme de Quadient son hub CCM unique et centralisé. L'extension du projet représente un revenu supplémentaire de 6 millions de dollars par an en moyenne, avec une contribution partielle dès le quatrième trimestre de cette année fiscale, prenant fin le 31 janvier 2023.

Scor : +7,5% suivi d'Elior avec Alstom (+6,5%)

Le luxe se démarque avec LVMH et Kering en hausse de 5% en moyenne.

Carmat grimpe aussi de plus de 5%. Le concepteur et développeur d'Aeson, le coeur artificiel total le plus avancé au monde, a annoncé la réalisation de la première implantation dans le cadre de l'étude clinique EFICAS en France. La société de bourse Portzamparc rappelle ses hypothèses qui prévoient désormais 36 implantations en 2023 (6,5 ME, soit 180.000 euros par prothèse) et note que 2023 devrait être la première année complète d'exploitation d'Aeson.

JCDecaux : +5% suivi deL'Oreal, Veolia, Chargeurs, Nacon, Guerbet

Atos : +4,5% avec Saint-Gobain, Seb, Air France KLM, Dior et Renault

Les valeurs bancaires confirment leur bon début d'année : BNP Paribas et Société Générale gagnent près de 4% avec le Crédit Agricole (+2,6%).

VALEURS EN BAISSE

A contre-courant du marché, le secteur de l'énergie connaît un début d'année compliqué. Dans le sillage des cours pétroliers et du gaz, l'indice Stoxx 600 Oil & Gas abandonne plus de 2% en ce milieu de semaine, avec TotalEnergies (2,5%). Le baril de brut léger américain pour livraison février perd encore 2,5% à 75 dollars après avoir décroché de 4,2% hier, pénalisé par la poursuite d'un hiver doux en Europe et des perspectives économiques peu favorables à court terme avec la crise sanitaire en Chine et la probable récession aux Etats-Unis et sur le Vieux continent.

Les contrats à terme de référence sur le gaz européen évoluent pour leur part sous les 70 euros à Amsterdam, contre un sommet de 345 euros en mars 2022 après l'éclatement de la guerre en Ukraine. La vague de temps doux a réduit le besoin de chauffage et atténué les inquiétudes concernant l'épuisement trop rapide des stocks de gaz en Europe. Recherché en 2022, le secteur est, dans cet environnement, complètement délaissé en ces premiers jours de 2023...

Maurel&Prom : -8% suivi de Rallye, Innate (-7%)

OVH : -5% avec Vallourec, LFE, SES Imagotag

Dassault Aviation : -3% avec Esso, Infotel, Nexans

GTT : -2,5% suivi de Bic, Edenred, CGG,Thales et Engie

Trigano recule de 0,1% après la présentation de ses revenus trimestriels. Le spécialiste des véhicules de loisirs a vu son chiffre d'affaires reculer de 8,2% au 1er trimestre de son exercice 2022-2023 (à périmètre et taux de change constants), à 782,3 ME. "Comme attendu, la forte demande pour les camping-cars en Europe, confirmée par l'affluence lors des grands salons nationaux des derniers mois, n'a pu se concrétiser par une hausse du chiffre d'affaires du fait de la réduction des productions de bases roulantes par les constructeurs automobiles", explique le groupe. Le management réitère néanmoins sa confiance pour la suite de l'exercice : "La demande est "structurellement porteuse" avec des perspectives de développement toujours bien orientées pour 2023 : les carnets de commandes de Trigano saturent ses capacités de production pour la saison, et le niveau des stocks de camping cars des réseaux de distribution reste historiquement bas. Les livraisons de bases roulantes s'améliorent nettement depuis fin novembre, ce qui permet d'envisager une augmentation de la production dans les usines Trigano dès le deuxième trimestre 2022/2023 et tout au long de l'exercice".