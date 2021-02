Clôture Paris : le CAC40 grimpe de 1,86%

Clôture Paris : le CAC40 grimpe de 1,86%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a accéléré son rebond ce mardi, au point de gagner 1,86% de retour à 5.563 points ce soir. Des nouvelles rassurantes sur les livraisons de vaccins en Europe ont alimenté cet élan amorcé hier, notamment avec l'arrivée prochaine du vaccin d'AstraZeneca.

La cote américaine confirme aussi ses meilleures dispositions ce mardi, en nette progression. Les opérateurs jouent essentiellement le 'stimulus' économique outre-Atlantique, en attendant les comptes d'Amazon et d'Alphabet ce soir, puis le rapport sur l'emploi (vendredi).

ECO ET DEVISES

Le président Joe Biden et un groupe de sénateurs républicains ont discuté hier soir de leurs propositions pour soutenir l'économie en cette période de pandémie. Cette potentielle coopération bipartisane à Washington satisfait les marchés, alors que Biden a insisté pour conserver le montant de 1.900 milliards de dollars de son package déjà présenté. Il semble désormais probable que ce projet voit rapidement le jour et offre un utile soutien à la première économie mondiale.

Le baril de brut WTI rebondit nettement de 2,8% sur le Nymex à 55$. L'indice dollar gagne 0,3% face à un panier de devises de référence. L'euro revient à 1,2020/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Valneva monte encore de 8,7% suivi de Geci (8%) et de Ose Immuno (+7,7%)

Wavestone : +7% avec Airbus qui gagne près de 6,5% à 88 euros. Le flux acheteur sur le géant de l'aéronautique est alimenté par une note de Morgan Stanley qui a rehaussé à 'surpondérer' son opinion sur la valeur en visant 112 euros, contre 73 euros précédemment. La banque juge positives les augmentations de production d'avions récemment annoncées et affirme avoir peut-être sous-estimé la "capacité du constructeur à placer de nouveaux appareils". Le courtier ne prévoit désormais plus "d'année creuse" pour les livraisons en 2021 et estime que la société a la possibilité, sur plusieurs années, d'accroître sa part de marché sur le segment des avions à fuselage étroit, ce qui l'incite à augmenter sa production à court terme. Par ailleurs, le titre se négocie avec une décote significative par rapport aux autres industriels "de qualité".

Electro Power : +6% avec Haulotte

Graine Voltz : +5,5% avec TechnipFMC, Gensight et Orapi

Safran progresse de 4,5% avec Figeac Aero, Verallia, CGG

Inventiva : +4% suivi de Derichebourg, ADP, Valeo, Worldline, Accor

SMCP : +3,7% avec M&P et Tarkett

Le compartiment du luxe était en forme ce mardi. LVMH et Kering gagnent respectivement 3,5% et 1,1% alors que Berenberg a débuté le suivi des deux valeurs avec un conseil 'achat'. Le broker affirme que la demande de luxe à moyen terme ne sera pas affectée par la pandémie et que les clients chinois semblent prêts à dépenser davantage en 2021. LVMH (objectif de 575 euros) est "sans aucun doute le nom de luxe de la plus haute qualité", mais Kering (665 euros) est aussi un nom de qualité et dispose d'une valorisation "convaincante". L'analyste ajoute que les opérations de fusion et acquisition dans le secteur vont se poursuivre et pense qu'il "semble le plus probable" que Kering fasse partie de la prochaine grande grosse transaction.

BNP Paribas : +3,5% avec SG, Bolloré, Balyo

Stellantis grimpe de 2,9% à 13 euros. L'actualité autour du constructeur automobile est marquée par une note de Goldman Sachs qui a initié le suivi de la valeur avec une recommandation 'acheter'. La banque d'affaires estime qu'il y a une "forte probabilité" que la société issue de la fusion entre Fiat Chrysler et PSA atteigne son objectif de synergies annuelles de 5 milliards d'euros. Au cours des 18 prochains mois, la société prévoit le lancement de plusieurs nouveaux modèles susceptibles de générer une "augmentation conséquente" des revenus alors que la valorisation est jugée attractive par rapport aux pairs européens et américains. L'objectif est fixé à 22 euros.

Atos (+1,9%) a décidé à l'unanimité de ne pas poursuivre une éventuelle transaction avec DXC Technology. La bourse avait réagi négativement le mois dernier à ces ambitions de croissance externe, en estimant que DXC est une société avec une croissance organique en déclin exposée aux infrastructures, et que l'opération impliquait une prime de contrôle importante. Atos a multiplié ces derniers mois les opérations de rachat dans les secteurs tels que la cybersécurité, l'intelligence artificielle et le conseil numérique. Mais ces transactions étaient de taille relativement modeste. La plus importante acquisition de l'histoire d'Atos a été réalisée en 2018 avec la reprise de Syntel pour 3,4 milliards de dollars...

VALEURS EN BAISSE

Groupe Gorgé : -3,5% avec Navya (-3%)

Fermentalg : -2,7% suivi de Eutelsat (-2%) avec Robertet, Solutions30 et Arkema

Bic : -1,5% avec Danone

Bonduelle cède 1,2%. Le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2020-2021 s'établit à 1.441,5 millions d'euros stable à -0,1% en données publiées et en progression de +3,9% en données comparables. Les effets de changes sont fortement pénalisant, en lien avec un renforcement de l'euro notamment contre le rouble russe et les dollars américain et canadien. Aucune évolution de périmètre n'est intervenue sur la période. Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre affiche une variation de +0,4% en données publiées et +5,8% en données comparables avec une contribution positive des trois technologies sur la période à périmètre et changes constants.

Virbac : -1% avec Manitou, Tessi, Seb

M6 : -0,5% suivi de TF1 et Ubisoft.