Clôture Paris : le CAC40 grimpe de 1,79%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

3ème séance de hausse consécutive ce mardi ! Les prises de bénéfices étaient pourtant assez nettes ce matin, le CAC40 reculant même jusqu'à -1% après deux séances de nette progression vendredi (+2,04%) et lundi (+0,93%). La tendance s'est progressivement inversée au fil de la séance et la Bourse de Paris a finalement gagné ce soir 1,79% à 6.201 points.

ECO ET DEVISES

La décision sur les taux du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne sera connue jeudi et si une hausse du coût du crédit de 25 points de base était largement anticipée jusqu'à présent, l'hypothèse d'un geste plus fort de 50 points de base a fait rebondir la parité l'Euro à 1,0245 dollar ce mardi. Les incertitudes demeurent aussi autour de l'instrument anti-fragmentation préparé par l'institution. Pendant ce temps, l'inflation dans la zone euro a atteint au mois de juin son plus haut niveau historique selon Eurostat. L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes est ressorti ainsi en hausse de 8,6% sur un an, un chiffre inchangé par rapport à la première estimation, après 8,1% en mai.

VALEURS EN HAUSSE

EDF bondit de près de 15% à 11,73 euros. Le gouvernement français a annoncé ce mardi matin prévoir de lancer une offre de 12 euros par action EDF pour monter à 100% du capital de l'énergéticien qui a vocation à être retiré de la cote boursière.

Showroomprivé : +8% suivi de Innate (+6%) et de Faurecia

Genomic : +5% avec Orpea

Tikehau : +4,5% avec Nexans, Renault, Navya, TFF

Publicis : +4% avec STEF, Rallye, Valeo, Plastic Omnium

Elis : +3,5% avec Hermès, Kering, Accor, Korian, BNP Paribas, Veolia, Casino, Veolia

Arkema : +3% avec Casino, Virbac, Engie

Groupe ADP (+1,5%) a relevé ses hypothèses pour 2022 de trafic entre 74 et 84% du niveau de 2019 (70 à 80% de 2019 précédemment). Au 1er semestre, le trafic atteint 118,2 millions de passagers, dont 37,5 millions de passagers pour Paris Aéroport, soit respectivement 71,9% et 71,6% du niveau de trafic pour la même période en 2019.

VALEURS EN BAISSE

Neoen recule de 6%. Morgan Stanley est repassé de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' avec un objectif de cours de 35 euros.

Inventiva : -4,6% suivi de Voltalia qui recule de près de 4%

Bassac : -3% avec Alstom (-2,5%) et Abivax

Bonduelle : -1,5% suivi de Infotel, OVH, Deezer