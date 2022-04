Clôture Paris : le CAC40 grimpe de 0,70%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

En légère baisse en matinée, le CAC40 est remonté finalement de 0,70% ce lundi à 6.731 points dans un marché plutôt calme.

Le grand événement de cette semaine passera par la publication mercredi des minutes du FOMC de mars... Les opérateurs tenteront d'en savoir plus sur la réduction du bilan de la Fed, qui vient de lancer son cycle de durcissement monétaire pour lutter contre l'inflation. Une annonce officielle au sujet du bilan est de plus en plus attendue pour la réunion FOMC de mai.

Vedette du jour, Twitter bondit de 25% à Wall Street, alors que le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, vient de déclarer avoir pris une "participation passive" de 9,2% au capital du réseau social média... Cette nouvelle intervient alors que Musk s'était montré très dur envers le réseau social il y a quelques jours, manifestant son envie de lancer son propre network "pour défendre la liberté d'expression".

ECO ET DEVISES

Le moral des investisseurs en zone euro s'est dégradé plus fortement que prévu en avril, ressortant à son plus bas niveau depuis juillet 2020, selon les données publiées lundi de l'enquête mensuelle du cabinet d'étude Sentix. Son indice de confiance pour la zone euro est ressorti à -18,0 en avril contre -7,0 en mars et -9,2 donné par le consensus. Le sous-indice mesurant le jugement des investisseurs sur la situation actuelle est tombé de 7,8 à -5,5, au plus bas depuis avril 2021, tandis que le sous-indice des anticipations a aussi reculé, tombant de -20,8 à -29,8, son plus bas niveau depuis décembre 2011. Si la baisse du moral des investisseurs en mars était prévisible en raison de l'invasion russe en Ukraine, la forte chute de l'indice ce mois-ci place une fois de plus les investisseurs sur la défensive, a déclaré Sentix dans un communiqué. "Les sanctions et les incertitudes liées à la guerre poussent l'économie de la zone euro vers la récession", ajoute le cabinet...

Sentix souligne que le moral des investisseurs recule dans le monde entier mais nulle part aussi brutalement que dans la zone euro (Sentix a interrogé 1.249 investisseurs entre le 31 mars et le 2 avril). L'euro campe sur les 1,10/$ ce soir.

L'évolution de la guerre en Ukraine reste par ailleurs au coeur des incertitudes du marché... Kiev a accusé dimanche l'armée russe d'avoir commis un "génocide" dans la ville de Boutcha, des faits niés par Moscou, mais condamnés par les pays occidentaux, qui évoquent des crimes de guerre et préparent de nouvelles sanctions contre la Russie... Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce lundi qu'il était devenu "plus difficile" pour l'Ukraine de négocier avec la Russie à mesure qu'elle prenait connaissance des atrocités commises par les forces russes sur son territoire. La Russie dément, elle, prendre des civils pour cible, et rejette les accusations selon lesquelles son armée serait responsable de ces morts. Le pétrole pointe sur les 106,70$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Exclusive Networks : +9,5% suivi de Medincell, DBV, Lysogène (+6%) et S30

McPhy : +5% avec Interparfums et Gensight

Prodways : +4% avec Valneva, Neurones, Hexaom, Atos et Valeo (+3,5%) suivi de Ubisoft

LFE : +3% en compagnie de Thales, Sword, Orpea, Antin

Ateme : +2,5% suivi de Hermes, Soitec, Capgemini, Wavestone

Alstom : +2% en compagnie de Voltalia, Alstom, LVMH, Believe, Worldline,

Sanofi (+1,3%) : La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande de licence de produit biologique supplémentaire (supplemental Biologics License Application, sBLA) relative à Dupixent (dupilumab) 300 mg, une fois par semaine, pour le traitement des adultes et des enfants à partir de 12 ans souffrant d'oesophagite à éosinophiles, une maladie chronique et évolutive portant une signature inflammatoire de type 2 qui provoque des lésions dans l'oesophage et entraîne des difficultés à avaler. La FDA devrait rendre sa décision sur cette indication expérimentale le 3 août 2022.

VALEURS EN BAISSE

CGG : -5% avec Vallourec (-4%) et Abionyx

Klepierre : -3% suivi de Rexel, Elior et Showroomprivé

Navya : -2% avec Balyo, AXA et Eiffage

Unibail-Rodamco-Westfield (-1%) (URW) a annoncé un accord avec un investisseur institutionnel pour la vente de Gera Arcaden, en Allemagne, pour un prix total d'acquisition convenu de 116 ME (à 100%, part URW 51%), ce qui représente une prime à la dernière valeur d'expertise. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2022, sous réserve des conditions de clôture standard.