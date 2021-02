Clôture Paris : le CAC40 grimpe au-dessus des 5.700 pts

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a terminé en hausse de 0,60% ce vendredi, au-dessus des 5.700 pts à 5.703 pts, aidé par de nouvelles publications d'entreprises de bonne facture, à commencer par la FDJ et Eutelsat.

A propos du fameux projet de plan de relance aux Etats-Unis toujours à l'étude au Congrès US, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a indiqué que la proposition d'un salaire horaire minimum de 15$ allait se retrouver dans la version finale du projet de package de stimulus discuté par la Chambre.

ECO ET DEVISES

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de février 2021 est ressorti à 76,2, contre un consensus de marché de 80,9 et un niveau de 79 pour la lecture finale de janvier.

Ailleurs dans le monde, le PIB britannique du quatrième trimestre a affiché un gain de 1%, après une progression révisée de 16% sur le trimestre antérieur. Néanmoins, le PIB annuel 2020 a plongé de pratiquement 10% avec la crise sanitaire, un record historique. La balance commerciale locale s'est établie déficitaire à -14,3 milliards de livres en décembre.

L'euro reste au-dessus des 1,21/$. le pétrole culmine à 62,40$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Akwel bondit de 19%. L'équipementier-systémier automobile a enregistré sur 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 937,2 ME, limitant le recul annuel à -14,9% et -10,9% à périmètre et taux de change constants. Il anticipe des résultats en progression, avec un résultat opérationnel courant prévu à plus de 100 ME, supérieur aux attentes. Le management prévoit également un free cash-flow supérieur à 100 ME sur l'exercice et disposait à fin décembre 2020, hors dettes locatives, d'une trésorerie nette de près de 70 ME, avec une baisse de l'endettement financier de 94,2 ME sur l'année. Akwel reste néanmoins prudent sur ses perspectives 2021, dans un marché qui reste toujours peu visible, et s'attache à maintenir la souplesse et l'efficacité de son outil industriel tout en investissant pour accompagner les tendances du marché, notamment en matière de véhicules propres.

2CRSI : +14% suivi de Lysogène (+10%) qui a annoncé aujourd'hui que l'agence réglementaire américaine (FDA) avait approuvé sa demande d'Investigational New Drug (IND) pour LYS-GM101, son candidat médicament de thérapie génique dans le traitement de la gangliosidose à GM1, une maladie pédiatrique grave et potentiellement mortelle.

LYS-GM101 s'appuie sur l'expérience approfondie de Lysogene dans le développement clinique de thérapies géniques à base de vecteurs viraux adéno-associés (AAV) ciblant directement le SNC.

Cette autorisation règlementaire de la FDA américaine fait suite à celle récemment accordée par la MHRA au Royaume-Uni. La Société entend lancer un essai clinique global, multicentrique, en ouvert, au design adaptatif en deux phases de LYS-GM101 chez des patients atteints des formes infantiles de la gangliosidose à GM1. L'essai clinique comprendra une phase centrée sur l'analyse de la sécurité et une phase confirmatoire d'efficacité. La société prévoit de traiter 16 patients au total, avec le traitement du premier patient attendu au cours du premier semestre 2021.

Showroomprivé : +7% avec Esi Group et Atari

Rexel : +6% suivi de Bigben

Eutelsat rebondit de 6%, dopé par des comptes intermédiaires plus élevés qu'attendu. L'opérateur satellites a réalisé sur la première partie de son exercice financier décalé un Ebitda de 482 millions d'euros, en baisse de 2,7%, pour un chiffre d'affaires total de 629 ME, en repli de 1,3% sur une base publiée et de 1,6% sur une base comparable. La marge d'EBITDA s'établit ainsi à 76,7% (76,7% à taux constant) comparé à 77,8% un an auparavant. Le bénéfice net attribuable ressort à 137 ME (-2,3%). Les flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation atteignent 435 ME, soit 82 ME de plus qu'un an plus tôt.

Vallourec : +5% avec Electro Power

Cibox : +4% avec P&V et Schneider

L'Oréal (+3%) a dépassé toutes les attentes au quatrième trimestre. Le propriétaire des marques Maybelline et Lancome a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 7,88 milliards d'euros sur la période d'octobre à décembre, un chiffre stable par rapport à l'année précédente et en hausse de 4,8% hors effets de change et acquisitions. Le consensus était positionné autour de +2%. L'Oréal, dont les ventes en ligne ont bondi de 62% l'an passé, a malgré tout vu son bénéfice net reculer de 5% à 3,75 milliards d'euros, tandis que sa marge opérationnelle est restée stable à 18,6%. Le groupe se dit confiant dans sa capacité, cette année encore, à surperformer le marché et, sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire, à réaliser une année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats. Fort de ces solides résultats, L'Oréal propose le versement d'un dividende de 4 euros par action, en hausse de 3,9%.

TF1 : +3% avec TechnipFMC, Essilor, Rallye, Ateme

Française des Jeux s'adjuge 3%, proche de ses plus hauts boursiers, après avoir plutôt bien résisté à la crise sanitaire l'an passé. Si la première partie d'exercice a été compliquée, le groupe a bien redressé la barre au second semestre grâce notamment au dynamisme du Loto et de l'Euromillions et à une nette reprise des paris sportifs. Grâce à la mise en oeuvre d'un plan d'économies de plus de 80 millions d'euros, le résultat net ressort à 214 millions d'euros contre 202 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires en repli de 6% à 1,920 milliard d'euros. Les mises collectées affichent un recul de 6,8% à 16 milliards d'euros, avec une hausse de 3% sur le seul second semestre. L'EBITDA s'inscrit à 427 ME, soit une marge de 22,2%. Des résultats supérieurs aux attentes des analystes.

Balyo : +2,5% avec Derichebourg, Elior, M6

Mersen : +1,5% avec BNP Paribas, Bastide, Sword, Transgene, Genfit, Klepierre, Casino, Mersen, Legrand et Crédit Agricole

VALEURS EN BAISSE

Neoen : -6% avec le groupe Crit (-5%) et Pharmagest

Rubis recule de 3,5%. Le chiffre d'affaires consolidé de Rubis s'établit à 928 millions d'euros au 4e trimestre 2020. Il recule de -28%. Le cumul de chiffre d'affaires sur l'année 2020 est de 3,9 milliards d'euros, en repli de -25%.

Tessi : -3% avec Voltalia, Séché, Guerbet, Plastivaloire

Alstom : -2,5% Delta Plus, ADP

Ubisoft : -1,5% SMCP, Trigano, Innate, CNP