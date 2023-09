Clôture Paris : le CAC40 grimpe après la BCE !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après un début de séance timide et un passage sous les 7.200 points, le CAC40 est remonté de 1,19% à 7.308 points dans la foulée de la réunion monétaire de la BCE qui a opté pour un 10e relèvement de ses taux mais aussi pour une respiration... Christine Lagarde qui s'exprimait devant la presse à la suite de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE a fait le point sur la situation économique dans la zone euro en indiquant que la croissance montrait des signes clairs de ralentissement et que les données récentes suggéraient un "faible troisième trimestre"...

Concernant les prix, la dirigeante estime que la plupart des mesures de l'inflation sous-jacente commencent à baisser à mesure que la demande et l'offre s'alignent davantage et que la contribution des augmentations passées des prix de l'énergie s'estompe. Dans le même temps, les pressions sur les prix intérieurs restent fortes. La plupart des mesures des anticipations d'inflation à long terme se situent actuellement autour de 2%. Mais certains indicateurs ont augmenté et doivent être surveillés de près...

Si certains membres auraient préféré faire une pause, l'ancienne patronne du FMI souligne que une solide majorité était d'accord avec la décision du jour... C. Lagarde a précisé que les décideurs politiques ont dû gérer de nombreuses données provenant du personnel de la BCE avant de prendre la décision d'aujourd'hui. Ils ont fini par partager l'analyse sur le PIB et l'inflation, mais certains n'ont pas tous tiré les mêmes conclusions.

La dirigeante rappelle également que la BCE reste 'data dépendante' et qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la BCE est à un pic... "Le niveau et la durée comptent", a encore indiqué Lagarde en référence aux taux, même si l'accent sera mis sur la durée, compte tenu de la formulation d'aujourd'hui. "Mais cela ne veut pas dire -- parce que nous ne pouvons pas le dire maintenant -- que nous sommes au sommet".

L'euro a reculé ce soir sous les 1,07/$, tandis que le pétrole continue de monter à 93,65$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Nexans remonte de plus de 6% avec Adocia (+5%) et Aramis (+4,5%)

Alstom remonte de plus de 4% avec Neoen, S30, Vallourec

Thermador : +3,5% suivi de Clariane, Inventiva et ALD

Bouygues progresse de 2,5%. Exane BNP Paribas est passé de " neutre " à " surperformance " en visant 39 euros. Stifel a de son côté débuté le suivi du conglomérat avec un avis 'conserver' et un objectif de 32 euros.

Linedata : +2,5% avec Nexity, Elior, GL Events, Edenred

Vinci : +2% avec Rexel, Worldline, Icade, BNP Paribas, Seb, Dior, Ubisoft, Hermès

TotalEnergies gagne 1,8%. Dans le cadre de la décarbonation de ses raffineries européennes, TotalEnergies a lancé un gros appel d'offres pour la fourniture de 500.000 tonnes par an d'hydrogène vert. L'hydrogène vert permettrait d'éviter l'émission d'environ 5 millions de tonnes de CO2 par an de ses raffineries européennes à horizon 2030.

LVMH reprend 1,8%. Barclays a dégradé LVMH à 'pondération en ligne' avec un objectif abaissé de 932 à 835 euros. RBC Capital a réduit son objectif de cours de 940 à 890 euros ('surperformer').

Assystem (+0,2%). Le groupe a dégagé un résultat opérationnel semestriel consolidé de 19,7 ME, contre 14,4 ME au premier semestre 2022. Il prend en compte un produit opérationnel non lié à l'activité à hauteur de 5 ME, principalement constitué de la reprise de provision relative au litige CIR de 2011 et 2012 de charges relatives aux paiements fondés sur des actions (AGA). Au 30 juin 2023, le résultat opérationnel d'activité consolidé est de 15,7 ME contre 16,4 ME un an plus tôt. La marge opérationnelle d'activité s'élève à 5,6% contre 6,8% au 30 juin 2022, sous l'effet de la campagne de recrutement en avance de phase. Cette campagne a été engagée dès fin 2022 pour assurer la croissance du groupe à moyen terme. Assystem avait relevé fin juillet ses objectifs 2023 et prévoit désormais un chiffre d'affaires consolidé d'environ 570 ME avec un résultat opérationnel d'activité d'environ 35 ME.

VALEURS EN BAISSE

Aubay trébuche de 6,5% à 37 euros. Les investisseurs sanctionnent logiquement la dégradation des comptes intermédiaires et le léger avertissement sur les résultats 2023. La société de services informatiques, de manière prudente, s'attend à un atterrissage vers le bas de la fourchette de ses objectifs annuels, qui sont pour rappel une croissance organique comprise entre +5% et +7%, soit des revenus compris entre 540 ME et 550 ME, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%...

Jacquet Metals recule de 6% après ses comptes.

Infotel reperd 3,7% avec Fermentalg, DBV, Neurones (-3%) et LNA Santé

SergeFerrari : -2,5% avec Xilam, Ekinops

Bastide : -2% suivi de Nacon

Sword : -1,5% avec Mersen, BigBen, Publicis, et ADP

Remy Cointreau recule de 1,4%, tandis que Pernod Ricard perd 0,2%. Cette pression vendeuse est à relier à plusieurs notes d'analystes. Barclays a tout d'abord dégradé de deux crans, à 'sous-pondérer' les deux acteurs, sur la base de l'impact du déclin de la population de la tranche d'âge clé des 25-45 ans en Chine. Exane BNP Paribas a par ailleurs abaissé sa recommandation sur Pernod Ricard à 'neutre' tout en ramenant son cours cible de 213 à 190 euros. Le courtier a réduit la mire sur Remy Cointreau de 190 à 173 euros mais reste à 'surperformer'.

Thales : -1% suivi de Bic, Air France KLM.