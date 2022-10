Clôture Paris : le CAC40 glisse de 0,82%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a évolué en légère baisse ce jeudi pendant quasiment toute la séance pour terminer en retrait de 0,82% à 5.936 points, non sans avoir refait une brève incursion au-dessus des 6.000 points en tout début de journée... De façon générale, même si le moral des investisseurs semble désormais un peu meilleur, les interrogations sur le ralentissement économique et l'ampleur des hausses de taux à venir restent au coeur des préoccupations des investisseurs.

La cote américaine perd encore du terrain ce jeudi, en l'absence de catalyseur, et alors que les investisseurs hésitent, pris entre espoirs de 'pivot de la Fed' et craintes d'une récession profonde. Sur le Nymex, le baril de brut WTI remonte encore de 0,8% à 88,5$, au lendemain de la décision de l'OPEP+ de réduire fortement ses quotas de production de 2 mbj.

La dernière statistique essentielle de la semaine sera le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour septembre, qui sera publié demain vendredi, le consensus étant situé à 250.000 créations de postes non-agricoles après 315.000 en août. Le taux de chômage devrait se maintenir à 3,7%. Powell a noté lors de sa conférence de presse du FOMC de septembre que la Fed n'avait vu que de modestes signes de ralentissement sur le marché du travail. La composante emploi de l'enquête ISM manufacturière est tombée plus récemment à 48,7 en septembre contre 54,2 en août, le niveau le plus bas depuis juin. Avant-hier, les ouvertures de postes d'août sont donc tombées quant à elles à près de 10 millions par rapport aux 11,2 millions de juillet, la plus forte baisse mensuelle depuis avril 2020, les taux d'embauche, de séparation et de démission ayant peu changé. Hier, ADP a fait état de créations de postes dans le privé pour septembre légèrement supérieures aux attentes, à 208 000 contre 200 000 de consensus FactSet. Les créations pour le mois d'août ont été révisées à 185 000, contre 132 000 précédemment estimé...

VALEURS EN HAUSSE

Adocia (+28%), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques a annoncé des résultats supplémentaires exceptionnels sur son étude de phase 2 avec M1Pram chez des personnes obèses atteintes de diabète de type 1.

Quantum Genomics rebondit de 16% au lendemain de son point semestriel. La biotech a fait état d'un résultat d'exploitation de -9,6 ME à fin juin pour des produits d'exploitation de 2,9 ME (2,7 ME un an plus tôt). La trésorerie disponible atteint 19,5 ME, tandis que les dettes financières sont de 3 ME. Ces dernières sont composées d'un prêt garanti par l'état de 1,5 ME accordé par BNP et d'un prêt Innovation R&D de 1,5 ME obtenu auprès de BPIFrance. Quantum Genomics finance ainsi ses activités jusqu'au 2e trimestre 2023. Cet horizon de trésorerie ne tient pas compte de paiements que pourraient percevoir la société dans le cadre de la signature de nouveaux contrats de licence, notamment pour les Etats-Unis et l'Europe. Bryan Garnier a par ailleurs débuté le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et une cible de 13 euros. Hier, Portzamparc avait intégré le titre dans sa 'high five list' du mois d'octobre.

Inventiva : +15% suivi de Ose (+8,8%) avec Cegedim (+6,8%) et de Lagardère (+6%)

CGG : +5% avec SQLI, Faurecia et Jacquet Metals (+4%)

Altamir : +3,5% avec Valeo, Coface, Synergie, Believe et LFE

Haulotte : +2,5% avec Argan, Technip Energies, GTT et Ubisoft (+2%)

Valneva : +1,5% avec STM, Bic, IPSOS

VALEURS EN BAISSE

Eramet chute désormais de 20%. Dans une note dédiée au secteur minier, Berenberg explique que le compartiment est confronté à une série de défis importants et dégrade plusieurs grands noms de l'industrie, Anglo American en tête... Le ralentissement de l'économie mondiale, la détérioration des relations entre l'Occident et la Russie et la Chine, ainsi que l'impact négatif des politiques zéro Covid et les défis persistants dans le secteur immobilier en Chine créent un certain nombre de vents contraires importants pour le secteur. Dans ce contexte d'assombrissement, les Banques centrales continuent de resserrer leur politique monétaire. L'analyste pense ainsi que l'environnement stagflationniste devrait persister jusqu'en 2023, les mineurs étant pris entre la hausse des coûts et des taxes d'une part et un dollar fort et une demande affaiblie d'autre part, faisant reculer les prix des matières premières. Exane BNP Paribas a de son côté dégradé Eramet à 'neutre' avec un objectif coupé de 123 à 88 euros.

Waga : -8% avec McPhy (-7%) et Aures (-5%)

Tarkett: -4% avec Scor et Navya

ArcelorMittal recule 4%. UBS a dégradé ArcelorMittal à 'neutre' avec une cible ramenée de 27 à 23 euros.

Bonduelle : -3% suivi de Neurones (-2,5%) avec Vinci, Vicat

Accor cède 2,2%, plombé par une note de Barclays. La banque britannique a dégradé le groupe hôtelier à 'sous-pondérer' avec un objectif coupé de 28 à 21 euros.

Engie : -2% avec Eiffage, Orange, Kering, Bouygues

Veolia : -1,5% suivi de Amundi, Casino