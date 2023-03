Clôture Paris : le CAC40 gagne 0,88%, la Chine en soutien !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En hausse de 0,88% à 7.348 points ce vendredi, le CAC40 est revenu tout proche de ses récents sommets historiques (7.387 points), encore soutenu par les solides résultats 2022 des groupes cotés. Côté taux et indicateurs économiques, Raphael Bostic de la Fed et la Chine ont aussi soutenu la tendance : Les propos de Bostic ont été appréciés puisqu'il a estimé que la Fed pourrait être en mesure de suspendre ses hausses de taux d'ici cet été... Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta pourtant rangé dans le camp des "faucons", s'est aussi prononcé pour une augmentation des taux "lente et régulière", ajoutant que l'impact du resserrement monétaire actuel "pourrait n'être tangible qu'au printemps".

De plus, l'activité en Chine, qui est de nouveau dynamique a de quoi soutenir la tendance : l'activité dans le secteur des services en Chine a ainsi progressé en février à son rythme le plus important depuis six mois, alors que la levée des strictes mesures face au COVID-19 ont relancé la demande et entraîné une croissance de l'emploi, montrent les résultats publiés vendredi d'une enquête privée... L'euro termine ce soir sur les 1,06/$. Le baril de brut remonte à 85$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

CGG grimpe de 10%. Le groupe de services parapétroliers a affiché un chiffre d'affaires 2022 de 928 millions$, en baisse de 1% et en augmentation de 3% pro-forma sur un an. Les contributions respectives des segments du groupe ont été de 31% pour Geoscience, 40% pour Earth Data (soit 71% du total pour DDE) et de 29% pour SMO. La marge d'EBITDAs ajusté des activités 2023 est attendue autour de 39 à 41% en raison du mix des activités, à comparer à 50% en 2022. En 2023, CGG prévoit un flux de trésorerie net positif avant variation du fonds de roulement.

Faurecia : +6,8% avec Valeo (+5%) avec le rebond en provenance de Chine

Bonduelle (+5,7%) prévoit, pour l'ensemble de l'exercice, une progression de son chiffre d'affaires de l'ordre de 8% et une marge opérationnelle courante stable comparées à l'exercice précédent toutes deux à taux de change et périmètre constants, conformes aux objectifs annoncés en début d'exercice.

Nokia : +4,5% avec Plastic Omnium, Eramet, Casino

JC Decaux : +3,5% avec Peugeot Invest et S30

Arkema monte de 3% à 99 euros, alors que le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 11,5 MdsE, en croissance de 21,3% en 2022 par rapport à 2021. La croissance organique des ventes est de 13,6%, reflétant les augmentations de prix face à l'inflation significative des matières premières et de l'énergie et l'amélioration du mix produits, ainsi que le ralentissement de la demande et les déstockages importants observés au quatrième trimestre. Le groupe note l'accélération des opportunités pour des solutions innovantes à forte valeur ajoutée, notamment dans la mobilité bas carbone, l'allègement, l'économie circulaire et l'impression '3D'. L'EBITDA est au plus haut historique à 2.110 ME, en forte progression de 22,2% par rapport à l'an dernier, et la marge d'EBITDA à 18,3% (18,1% en 2021). La hausse du résultat net courant est de de 30,2% à 1.167 ME, soit 15,75 euros par action. Le groupe vise à réaliser en 2023 un EBITDA d'environ 1,5 MdE à 1,6 MdE et de maintenir un taux de conversion de l'EBITDA en cash élevé supérieur à 40%.

Korian : +3% suivi de OVH, Guillemot

Stellantis remonte de 2,8% et augmente son avance à 6% sur la semaine, alors que le groupe va lancer un programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 1,5 milliard d'euros après avoir dévoilé des résultats 2022 records... Le groupe automobile a enregistré l'an passé un bénéfice net de 16,8 milliards d'euros, en hausse de 26%, pour un chiffre d'affaires net de 179,6 milliards d'euros, en croissance de 18%. Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg est à l'achat avec un objectif ajusté de 18 à 21 euros et RBC est repassé de 'performance de marché' à 'surperformance' avec une cible inchangée de 19 euros.

Ubisoft : +2,8% avec Valneva, Nexans (+2,5%), Séché, BigBen, Rallye

VALEURS EN BAISSE

Manitou recule de 6% à 25 euros. Le chiffre d'affaires 2022 est de 2,362 milliards d'euros, en croissance de +26% par rapport à l'année 2021 (+23% en comparable). Malgré un carnet de commandes machines de 3,521 MdsE à la fin du 4e trimestre 2022 (2,993 MdsE un an plus tôt), la pression est toujours forte en raison du contexte inflationniste. Manitou révise donc son estimation de marge opérationnelle pour 2022 aux alentours de 3,5% de son chiffre d'affaires...

LFE : -5% avec Balyo (-4%)

Scor cède 2% malgré un avis d'UBS à l'achat en visant un cours de 29,2 euros.

Elior : -2% avec Graines Voltz

Interparfums : -1,5% suivi de Gl Events, Linedata, Sword

Wendel : -1% avec Ipsen, Orpea, Innate