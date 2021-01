Clôture Paris : le CAC40 gagne 0,68%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a limité son avance à 0,68% à 5.589 points en clôture ce lundi, après avoir démarré la séance et l'année sur les chapeaux de roue en matinée. L'ouverture de Wall Street a calmé les ardeurs des investisseurs alors que les prises de profits l'emportent aux Etats-Unis après les récents records boursiers outre-Atlantique... Le baril de brut WTI redonne aussi près de 2% sur le Nymex à 47,75$, malgré l'anticipation d'un plafonnement prolongé de production de l'OPEP+. Les marché se sont rétractés dans l'après-midi, alors que les deux postes en balance au Sénat américain en Georgie pourraient basculer côté Démocrates, de quoi modifier le rapport de force politique que les marchés avaient initialement anticipé...

ECO ET DEVISES

La journée a été marquée par les annonces de PMI manufacturiers pour décembre à travers le monde... L'indice japonais traduit une activité à l'équilibre, puisqu'il est de 50. L'indice Caixin chinois est un peu moins dynamique que prévu à 53. En Europe, l'indicateur espagnol se situe à 51, contre 52,8 en Italie, 51,1 en France et 58,3 en Allemagne. L'indice européen est de 55,2, assez proche du consensus.

Sur le front économique aux USA ce jour, l'indice Markit PMI manufacturier américain final du mois de décembre 2020 est ressorti à 57,1, contre un consensus de marché de 56,5 et un niveau antérieur (lecture flash) de 56,5 également. L'indicateur du jour traduit donc une poursuite de l'expansion de l'activité manufacturière nationale américaine.

Sur le front sanitaire, l'Ecosse a annoncé se reconfiner et l'Angleterre devrait de nouveau durcir les mesures anti-covid-19 malgré une accélération de la campagne de vaccination.

Sur les devises, l'euro reste au-dessus des 1,22/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Balyo : +15% avec Solutions30 (+8%) et Medincell (+8%)

Orapi : +6,7% avec Erytech

CGG : +5% suivi de Eurofins, Eramet, BigBen, Ekinops

STM : +4,5% avec Lumibird, Lysogene, Plastivaloire, Voluntis, Haulotte

Transgene : +3,5% avec Fermetalg, 2CRSI, Alstom, Argan et Legrand

Carrefour : +3% suivi de BioMerieux, Virbac, Schneider, Iliad

Edenred : +2,5% suivi de Bic, SoiTec et Eutelsat

EDF (+2%). Dans un bref communiqué, le groupe indique que sa production d'origine nucléaire en France a atteint un niveau très légèrement supérieur à 335 TWh en 2020. L'électricien avait récemment affirmé viser une production proche de ce niveau.

Total (stable). Un consortium international mené par Total, opérateur avec 35% (Shell 30%, KUFPEC 25% et Tharwa 10%) a signé avec l'Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) un accord d'exploration-production portant sur le bloc offshore North Ras Kanayis du bassin d'Hérodote, en mer Méditerranée, au large de l'Égypte.

VALEURS EN BAISSE

Showroomprivé : -6,5% après son gros rebond des derniers mois

ADP : -6% avec Elior (-5,5%), Elis et Air France KLM

Lagardère (-5%) a obtenu un prêt garanti par l'État de 465 ME rapporte le Journal officiel, prêt octroyé par un groupe de 9 banques. La garantie couvre 80% du montant du prêt. Lagardère a enregistré au troisième trimestre 2020 un chiffre d'affaires en repli de 38,3% en raison de l'impact de la crise sanitaire qui a tout particulièrement touché son activité de distribution spécialisée dans les aéroports ("travel retail").

Akwel : -4% avec Groupe Crit

Tarkett : -3% suivi de P&V, Faurecia

Kering : -2,5% avec Klepierre, Icade

Technicolor : -2% suivi de Sword, Accor, SG

Eiffage : -1,5% avec Crédit Agricole, Sodexo et Infotel