Clôture Paris : le CAC40 frôle les 7.100 points, en hausse de 0,74%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 qui a brièvement dépassé les 7.100 points en matinée, termine juste sous cette barre à 7.096 points en hausse de 0,74%. Le CAC est désormais à moins de 300 points de son record historique en séance atteint à 7.384,86 points il y a un peu plus d'un an... La séance du jour a été animée par une série de publication annuelles, alors qu'on entre dans le vif du sujet pour les grosses capitalisations de la place : Après Elior et STM ce matin, on attend les résultats de LVMH ce soir...

La lecture avancée du PIB américain du quatrième trimestre est ressortie en croissance de 2,9% selon le rapport du jour, contre 2,3% de consensus FactSet et 3,2% pour la lecture finale du trimestre antérieur. L'indice avancé des prix rattaché au PIB a grimpé au rythme de 3,5%, contre 3,1% de consensus et 4,4% un trimestre auparavant. Les dépenses personnelles de consommation se sont établies en augmentation sur un rythme de 2,1% au quatrième trimestre. Ces chiffres peuvent être interprétés de différentes manières par les marchés. La vigueur persistante de l'économie américaine complique en effet la tâche de la Fed, qui tente de maîtriser l'inflation et ne serait donc pas contre une faiblesse plus prononcée de l'économie accompagnée d'une détérioration du marché de l'emploi... Rappelons que la banque centrale américaine tiendra son conseil monétaire la semaine prochaine.

L'euro pointe à 1,0865/$, tandis que le pétrole revient sous les 88$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

En tête du CAC40, STM bondit de 8%, les investisseurs saluant la solide publication du spécialiste des semi-conducteurs. Au quatrième trimestre, la firme a fait état d'un chiffre d'affaires net de 4,42 milliards de dollars, d'une marge brute de 47,5%, d'une marge d'exploitation à 29,1% et d'un résultat net à 1,25 milliard de dollars, soit 1,32 dollar par action après dilution. Des résultats en nette amélioration sur un an et nettement supérieurs aux attentes des analystes. Sur le premier trimestre 2023, le management vise un chiffre d'affaires net de 4,2 milliards de dollars et une marge brute de 48%, contre 3,81 Mds$ et 45,2% anticipés par le consensus. Pour l'année complète, STMicro anticipe une croissance d'environ 4% à 11%.

Stedim : +7% avecX-Fab (+5%) et Aramis

Compagnie des Alpes : +4% avec Chargeurs (+3,5%), suivi de Thermador, Balyo, Vivendi

Atos : +3% avec Alten

Alstom gagne 2,5%. Invest Securities a rehaussé le curseur de 30,7 à 32 euros.

Colas : +2,5% avec Kering, Seb, Alstom, Hermès, OVH

Safran progresse de 1,3%. La Deutsche Bank a revalorisé Safran de 125 à 137 euros ('achat').

VALEURS EN BAISSE

Elior corrige de 14,4% ! Dans de gros volumes, le titre du groupe de restauration collective sous contrat creuse ses pertes après un point trimestriel inférieur aux attentes des analystes. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 1,225 MdE sur le premier trimestre de son exercice 2022-2023, en croissance organique de 11,7% (12,4% attendu), bénéficiant toujours d'un effet de rattrapage Covid (Omicron). La liquidité disponible atteignait 307 ME à fin décembre, contre 399 ME à fin septembre, un niveau "conforme " aux attentes du management, qui a réitéré ses anticipations pour l'exercice 2022-2023, à savoir : une croissance organique d'au moins 8%, une marge d'EBITA ajusté comprise entre 1,5% et 2%, et des dépenses d'investissement représentant entre 1,5% et 1,7% du chiffre d'affaires. A horizon 2024, les ambitions du groupe demeurent les suivantes: une croissance organique annuelle moyenne du CA d'au moins 7% sur les deux prochains exercices, une marge d'EBITA ajusté d'environ 4% en 2023-2024, une croissance organique / Capex en pourcentage du CA entre 2x et 3x, et une reprise de la distribution de dividendes au titre de l'exercice 2023-2024. Bryan Garnier estime que les chiffres 2023 sont réalistes alors que les objectifs 2024 semblent ambitieux au regard des performances historiques d'Elior et de l'incertitude concernant une éventuelle récession économique. L'analyste relève sa cible de 3,1 à 4,2 euros, sans intégrer l'offre DMS. Il maintient néanmoins sa recommandation 'vendre' en raison de la concentration d'Elior en Europe, de l'absence de GPO et d'une exposition relativement plus élevée au secteur public. "Nous ne prévoyons pas d'ajustements significatifs du consensus pour l'exercice 2022-23 à la suite de cette publication, mais le 'raté' du premier trimestre et la consommation de trésorerie pourraient mettre le titre sous pression après le récent très fort rallye (+85% sur 3 mois)", affirmait Oddo BHF avant l'ouverture. D'un point de vue purement opérationnel, le broker pense toujours que l'amélioration chez Elior sera plus lente que chez les concurrents, même avec l'intégration de DMS, avec un risque d'intégration relativement élevé à court terme. Il s'en tient ainsi à son avis 'sous-performer'. Le courtier reste confiant sur les fondamentaux du secteur de la restauration sous contrat et de sa résilience en période de crise économique. Cela dit, Elior a accumulé un certain nombre de faux pas stratégiques et opérationnels au cours des dernières années qui rendent son redressement long et relativement incertain. L'analyste estime qu'il faudra probablement 2-3 ans pour redresser le groupe, dans un contexte de bilan actuellement tendu, avec un ratio dette nette/EBITDA estimé à plus de 3,5x à fin 2023 (y compris DMS).

Maisons du Monde : -6%, pénalisé par l'annonce d'un recul de 3% de ses ventes au quatrième trimestre à 358 millions d'euros. Sur l'ensemble de 2022, les revenus ressortent à 1,24 MdE, en baisse de -5,1% (+5% vs 2019) et de 6,9% en lfl. La société a confirmé ses objectifs 2022 de marge d'EBIT et de cash-flow libre. "L'environnement du commerce de détail est resté difficile et marqué par l'incertitude au dernier trimestre 2022, dans le contexte d'une inflation soutenue et d'une confiance des consommateurs au plus bas... Le Groupe est resté centré sur ses dépenses d'investissement et la gestion rigoureuse de ses coûts au cours de la période, ce qui lui permet de confirmer l'ensemble de ses éléments d'objectifs pour 2022".

Le groupe a par ailleurs annoncé la nomination de François-Melchior de Polignac en tant que directeur général, succédant à Julie Walbaum, à partir du 15 mars. Pour TP ICAP Midcap, la surprise de cette publication provient surtout de cette annonce. Cette décision fait probablement suite à la perte de confiance des investisseurs concernant la communication du groupe après le dernier profit warning. Le CV du nouveau DG est solide avec notamment une expérience de plus de 20 ans au sein de Carrefour où il a été notamment DG de la zone Belgique, Roumanie, Pologne. Pour autant, cette décision est à double tranchant, souligne l'analyste, qui appréiciait la stratégie digitale de Mme Walbaum. De plus, l'arrivée d'un nouveau DG entraine généralement des perturbations au sein du groupe laissant peu de place à un redressement à court terme. Le broker reste ainsi à 'conserver' sur le dossier et attend d'avoir plus de détails sur la vision stratégique du nouveau DG.

SES Imagotag : -5% avec Bastide (-4%)

Pernod Ricard cède 3%, pénalisé par la publication de son concurrent Diageo. Le groupe britannique, qui trébuche de plus de 5% à Londres, a signalé un ralentissement de ses ventes en Amérique du Nord, ce qui fait craindre qu'un moteur clé de la croissance de ses bénéfices ne soit en train de flancher. Sur les six premiers mois de son exercice 2022-2023, la firme a enregistré des ventes nettes de 9,4 milliards de livres sterling, en hausse de 18,4%, reflétant principalement une forte croissance organique ainsi que des effets de change favorables, principalement dus au raffermissement du dollar américain. La croissance interne a atteint 9,4%, toutes les régions affichant une amélioration, mais la zone Amérique du Nord n'a progressé que de 3% sur la période alors que les analystes tablaient sur une hausse de 6%.

EssilorLuxottica abandonne 2%. Oddo BHF a réduit sa cible sur le dossier de 201 à 196 euros tout en restant à 'surperformer'.

Innate : -2% avec Medincell, DBV, SoiTec, LFE

Guillemot : -1,5% avec BigBen, Danone, Getlink, Ubisoft, ADP