Clôture Paris : le CAC40 franchit les 6.000 pts !

Clôture Paris : le CAC40 franchit les 6.000 pts !









Crédit photo © Kai Pfaffenbach / Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Sans grand mouvement en matinée, le CAC40 a finalement accéléré pour clôturer au-dessus des 6.000 points, en hausse de 0,82% à 6.021 pts, nouveau sommet depuis plus de 12 ans, le 23 juillet 2007. De quoi améliorer la performance annuelle, avec un CAC40 qui progresse de plus de 27% depuis le 1er janvier, soit la plus belle performance de l'indice depuis 1999 !

Wall Street poursuit aussi sur sa lancée, enchaînant toujours une série de sommets historiques. L'apaisement des tensions commerciales sino-américaines, avec la signature d'un accord partiel de 'phase 1' attendue dès le début de l'année prochaine, ainsi que la politique toujours plus souple des banquiers centraux, soutiennent toujours et encore les marchés. Les chiffres du PIB américain publiés ce jour n'ont quant à eux pas réservé de surprise...

ECO ET DEVISES

D'après le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, la lecture finale du PIB pour le troisième trimestre est ressortie en croissance de +2,1% en rythme annualisé, en ligne avec les attentes du consensus et l'évaluation antérieure. Il s'agissait de la troisième évaluation du PIB trimestriel américain. Les dépenses réelles de consommation pour le trimestre clos ont augmenté sur un rythme de +3,2%, contre +2,8% de consensus et +2,9% pour la lecture précédente. L'indice des prix rattaché au PIB a progressé au rythme de +1,8%, contre +1,7% de consensus.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains pour le mois de décembre 2019 est ressorti à 99,3, contre 99,2 de consensus de place et 99,2 pour l'évaluation préliminaire antérieure.

Les revenus personnels et dépenses personnelles des ménages américains pour le mois de novembre 2019 ont également été publiés ce jour. Les revenus se sont appréciés de 0,5% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus logé à +0,3% et une évolution minime un mois avant. Les dépenses de consommation ont grimpé de 0,4% par rapport au mois d'octobre, en ligne avec les attentes de marché. L'indice des prix 'core PCE' rattaché aux dépenses a augmenté de 0,1% par rapport au mois précédent et de 1,6% en glissement annuel.

Enfin, l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City pour le mois de décembre 2019 est ressorti négatif de 7 points, contre -3 un mois avant, ce qui traduit une poursuite de la correction de l'activité manufacturière dans la région considérée.

Outre-Manche, l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne du Premier ministre Boris Johnson a obtenu ce jour le soutien des députés britanniques lors d'un premier vote. Ce résultat était plus qu'attendu compte tenu de la majorité des conservateurs au Parlement britannique. Le premier vote a donc été validé à Westminster, en vue d'une potentielle sortie de l'UE au 31 janvier 2020... L'euro recule ce soir sous les 1,11/$, tandis que le pétrole campe sur les 66$ le Brent.

VALEURS EN HAUSSE

Balyo rebondit de 44% après avoir rassuré sur les engagements de commandes de ses partenaires industriels pour l'exercice 2020. Au total, les engagements de commandes cumulés des deux partenaires industriels de Balyo, Linde et Hyster-Yale, représenteront un total de 394 robots.

GenSight (+16%) a obtenu 15 ME de financement.

Poxel (+8%) et Sumitomo Dainippon Pharma ont annoncé les premiers résultats positifs de l'étude de phase III TIMES 2 sur l'Imeglimine, en association avec des hypoglycémiants autorisés et en monothérapie, dans le traitement du diabète de type 2 au Japon. Ces résultats marquent le succès du programme de phase III de l'Imeglimine au Japon, TIMES (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety) qui comprenait trois études pivotales évaluant l'efficacité et la sécurité de l'Imeglimine chez plus de 1.100 patients.

DBV : Innate, Ekinops, Pixium

Mediawan : +3% suivi de Esi Group,

AST Groupe : +2,5% avec Manutan, Recylex, Engie, LVMH, Ubisoft, TechnipFMC, Icade, Vinci, SopraSteria

Euronext : +1,5% avec Wavestone

Air Liquide (+1,4%) évolue sur de nouveaux sommets boursiers. Considérée comme une valeur de bon père de famille, l'action est loin d'afficher la meilleure performance de 2019 sur le CAC40 puisque les progressions de STM, LVMH ou Airbus sont nettement plus impressionnantes. Il n'empêche qu'avec une progression d'environ 28% (hors dividende), Air Liquide surperforme légèrement l'indice vedette parisien.

Aubay (+1%) a annoncé l'acquisition de 100% du capital de la société française Quantic, Entreprise de Services du Numérique (ESN), spécialisée autour des infrastructures IT (Cloud/DevOps) et basée en région parisienne. Quantic réalise un chiffre d'affaires annuel rentable d'environ 16 millions d'euros.

VALEURS EN BAISSE

Showroomprivé chute de 21%. La nouvelle révision à la baisse des objectifs, malgré les actions de rationalisation et d'optimisation des coûts entreprises par le management est logiquement sanctionnée. Le groupe a indiqué qu'il n'atteindra pas son objectif d'être profitable au second semestre en raison d'une activité moins dynamique qu'anticipé. Dans un climat défavorable, la firme s'attend en effet à une baisse de son chiffre d'affaires plus importante qu'anticipée sur le second semestre.

Tessi : -5% avec SQLI (-5%) avec Avenir Telecom

Archos (-4%) a présenté un nouveau plan de restructuration visant à accélérer la réduction des frais fixe. Il comprend un plan de départ de 25 personnes (PSE) qui sera effectif en début d'année 2020.

Mauna Kea : -3% suivi de Plastivaloire, Guerbet

GL Events : -2,5% suivi de Transgene, Synergie, SMCP

ESSO : -1,5% avec Elior, CNP et Atos

Valeo (-1,5%) alors que Jefferies a ajusté son objectif sur le dossier de 29 à 28 euros tout en restant à 'sous-performer'. Le broker explique que les récents commentaires du management lors de la journée d'analystes indiquent que la génération de trésorerie pourrait ne pas suffire à la fois à financer les dividendes et à réduire l'endettement. La présentation montre que Valeo est "plus prudent sur la génération de FCF en 2019", avec des prévisions de marge et de conversion de trésorerie inférieures à la guidance de FCF et au consensus, souligne le courtier.

Somfy : -1% avec Atari, Casino, TF1, Faurecia

Saint-Gobain (-0,2%) a finalisé la cession de son activité vitrage bâtiment en Corée du Sud (Hankuk Glass Industries) au fonds Glenwood Private Equity. La cession de cette activité, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de 10 millions d'euros en 2018, s'est effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 240 millions d'euros.