Clôture Paris : le CAC40 franchit de nouveau les 5.500 points

Le CAC40 est remonté au-dessus des 5.500 points ce mercredi, en progression de 1,11% à 5.527 pts. Le marché est passé outre la dernière sortie de Donald Trump qui a qualifié de "honteux" le plan de soutien budgétaire de 900 Mds$, en jugeant "ridiculement basses" les aides individuelles, soit 600$ pour un américain déclarant moins de 75.000$ de revenus annuels. Joe Biden évoque il est vrai déjà pour sa part un nouveau plan de relance une fois installé à la Maison Blanche... En attendant, la situation de blocage en Grande-Bretagne pour des raisons sanitaires semble se décanter progressivement avec la mise en place de tests PCR afin de faire rouler les routiers bloqués outre-Manche. Côté Brexit aussi, les dernières rumeurs évoquent un "accord imminent", peut-être dès ce soir...

ECO ET DEVISES

Après des mois d'interminables négociations, Bruxelles et Londres seraient donc enfin parvenus à un compromis pour déterminer leurs relations après-Brexit... Une annonce officielle pourrait intervenir dans les prochaines heures.

Avant la coupure de Noël (une simple demi-séance aura lieu demain à Paris comme à New York), une batterie d'indicateurs était au programme outre-Atlantique. Des statistiques "mi-figue mi-raisin" avec malgré tout de bonnes données sur l'emploi : Les inscriptions au chômage ont en effet davantage reculé que prévu la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a annoncé, pour la semaine close au 19 décembre, que les inscriptions au chômage ont atteint 803.000, en repli de 89.000 par rapport à la lecture révisée de la semaine antérieure de 892.000. Elles ressortent nettement moins élevées qu'attendu puisque le consensus était positionné à 880.000.

La moyenne à quatre semaines s'établit à 818.250, en hausse de 4.000. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 12 décembre atteint 5,337 millions, en baisse de 170.000 sur sept jours (5,558 millions de consensus). Avant que le coronavirus ne mette à l'arrêt la majeure partie de l'économie américaine, le précédent record datait de 1982 avec 695.000 demandes hebdomadaires.

Après deux jours de baisse, les cours du brut remontent avec un WTI qui gagne 2% à 48$, malgré l'annonce d'une baisse moins prononcée que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close le 18 décembre ont ainsi reculé de 0,6 million de barils à 499,5 mb, alors que le consensus tablait sur un repli de 3 millions de barils. Les réserves d'essence ont reculé de 1,1 million de barils (contre une hausse de 0,8 mb anticipée par le marché), alors que les stocks de produits distillés ont diminué de 2,3 mb par rapport à la précédente semaine, contre une baisse de 1,5 mb attendue. Enfin, l'euro remonte sur les 1,22/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Abivax s'envole de 25% alors que l'essai de phase 2b/3 d'ABX464 en cours chez des patients à risque élevé atteints de la Covid-19 (essai miR-AGE) a été déclaré "Priorité nationale de recherche" par le comité ad-hoc de pilotage national des essais thérapeutiques et autres recherches (CAPNET).

Ce comité, conseillé par le conseil scientifique REACTing, a été créé par le gouvernement français afin d'identifier les études cliniques Covid-19 les plus prometteuses et à fort impact. Le but est d'aider les investigateurs à concentrer leurs efforts de recrutement sur ces études prioritaires et de rendre les premiers résultats disponibles dans les meilleurs délais.

AB Science (+15%) avec Prodways (+12%)

Abionyx (+8%) a annoncé qu'il a reçu l'autorisation des autorités italiennes de lancer une étude de phase 2a randomisée nommé RACERS, une étude RAndomisée comparant des perfusions de CER-001 à court terme à différentes doses pour prévenir les lésions rénales aiguës induites chez des patients Septiques à haut risque.

Suite aux signaux positifs observés dans l'ATUn dans une maladie rénale ultra-rare, l'étude évaluera le rôle de CER-001 dans la prévention des lésions rénales aiguës (Insuffisance Rénale Aiguë, IRA) chez les patients septiques.

L'élément central du programme sera le lancement d'un essai clinique de dosage de phase 2a de 30 jours avec le principal produit candidat de la société, CER-001, un mimétique de HDL, dans la prévention de l'IRA chez les patients septiques.

Les chercheurs ont démontré que chez l'homme, les HDL reconstituées ont un rôle de piégeur dans la réduction de l'endotoxine circulante, ainsi qu'une activité anti inflammatoire et endothéliale importante. Ces effets importants ont également été démontrés avec le CER-001 dans un modèle animal rigoureux d'IRA induit par la septicémie. Plusieurs autres modèles d'IRA/septicémie ont montré que le HDL est un facteur critique dans la modification de la maladie.

Cette étude clinique, conçue de concert avec des néphrologues (le Pr. Loreto Gesualdo : Chef d'Unité de néphrologie, de dialyse et de transplantation) et spécialistes des soins intensifs (le Pr. Salvatore Grasso : Chef d'Unité d'anesthésie et de réanimation) italiens experts, sera une étude randomisée, ouverte, contrôlée par placebo et sur des groupes parallèles, évaluant la sécurité et l'efficacité de CER-001 administré par voie intraveineuse chez des patients en Unités de Soins Intensifs présentant une septicémie et un risque élevé d'IRA, sur la base de leur évaluation séquentielle de la défaillance d'un organe (score SOFA/ Sequential Organ Failure Assessment). Au total, 20 patients seront randomisés pour recevoir 8 doses de CER001 ou un placebo pendant 6 jours.

Inventiva : +5% avec Neoen

Natixis : +5% avec Elior

Air France KLM : +4,5% suivi de Airbus et de Carmila

Manitou : +4% suivi de SG et de TechnipFMC avec Voltalia et Balyo

AKKA : +3% avec CGG, Safran, Tikehau, Boiron, Engie, BNP Paribas et P&V qui a averti le marché qu'il ne tiendrait pas ses objectifs

VALEURS EN BAISSE

Marie Brizard Wine & Spirits (-5%) a annoncé que le lancement du projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant global maximum (prime d'émission incluse) d'environ 105,3 millions d'euros ne pourrait pas intervenir d'ici fin 2020.

Poxel : -4,5% avec Genomic (-4%)

Covivio : -2% avec Ateme et Assystem

BioMerieux : -1,5% suivi de Iliad, Catana, GTT, Voluntis, DBV, Sanofi, Neurones, Worldline