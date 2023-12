Clôture Paris : le CAC40 flirte avec ses records historiques

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après déjà une belle progression vendredi (+1,32%), le CAC40 pointe encore en légère hausse ce lundi, à +0,33% à 7.551 points, soit à une trentaine de points de ses records historiques du mois d'avril dernier... Le palmarès des valeurs du CAC40 reste cependant très calme, sans écarts marquants à la hausse ou à la baisse même si plusieurs valeurs évoluent sur de nouveaux sommets comme Vinci ou Airbus.

Les investisseurs pourraient trouver motif à gagner ces niveaux historiques dans l'attente de la réunion de la Fed mardi et mercredi. Le marché s'attend très largement à un nouveau statu quo sur ses taux après une décision similaire lors de la réunion de novembre... Au lendemain des décisions de la Fed, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse rendront les leurs, et là encore aucun changement sur les taux n'est attendu pour ces trois banques centrales, mais de nombreux commentaires ne devraient pas manquer d'être largement commentés...

La publication mardi des prix à la consommation aux Etats-Unis sera aussi scrutée de très près... En attendant, l'euro campe sur les 1,0750, tandis que le pétrole revient sur les 75$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Medincell : +10% suivi de Claranova (+7%) et Atos

Fermentalg : +5% avec Gensight (+4%)

Innate : +3% suivi de Publicis (+2,5%) avec Ose, DBV, Solocal, Virbac

Chargeurs : +2,5% avec Stedim, Phaxiam

Sanofi gagne 2%. L'essai de phase III consacré au Sarclisa (isatuximab) combiné à l'association carfilzomib-lénalidomide-dexaméthasone (KRd) a permis d'observer une amélioration statistiquement significative du taux de négativité de la maladie résiduelle minimale (MRD), comparativement à l'association KRd seule, après consolidation par greffe autologue de cellules souches chez des patients éligibles à une greffe auxquels un myélome multiple vient d'être diagnostiqué.

Peugeot Invest : +1,5% suivi de Worldline, Vivendi, Beneteau, Neurones

Vantiva : +1% suivi de Legrand, Gecina, M6, IPSOS, GTT, Schneider

Saint-Gobain (+1%) a signé avec un groupe de banques une ligne de crédit disponible ("backup facility") de 4 milliards d'euros à échéance décembre 2028, comprenant deux options d'extension d'un an supplémentaire chacune. Elle remplace deux lignes de crédit disponibles de 2,5 et 1,5 milliards d'euros d'échéance décembre 2024.

Michelin grappille 0,8%. Morgan Stanley qui 'surpondère' le pneumaticien, a rehaussé son objectif de cours de 34 à 36 euros.

Airbus gagne 0,3%. JP Morgan a remonté le curseur sur Airbus de 165 à 200 euros ('surpondérer').

VALEURS EN BAISSE

SergeFerrari : -8,5% suivi de Voltalia (-6%) et de LNA (-4%) avec Teract (-3,5%) et MdM avec McPhy

Clariane : -3% suivi de Equasens, Alstom, LFE

Vallourec : -2,5% avec Xilam, Abivax, Waga

Atari perd 2,3% à 0,113 euro après des comptes semestriels marqués par un résultat opérationnel en perte de -5 ME.

CGG : -2% suivi de Valeo, Remy Cointreau, Esso, M&P, Air France KLM

Thermador : -1,5% suivi de FNAC Darty, STEF, OVH, JC Decaux, Thales

Pernod Ricard recule de 1,4% à 157 euros. HSBC a dégradé Pernod Ricard à 'réduire' et coupe sa cible de 145 à 142 euros.