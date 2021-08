Clôture Paris : le CAC40 encore un peu plus haut...

La tendance est restée globalement optimiste sur les marchés en Europe ce mercredi, malgré les tensions géopolitiques qui ressurgissent autour du dossier iranien, tandis que les publications d'entreprises continuent de soutenir la tendance... Le CAC40 a gagné 0,33% à 6.746 pts ce soir et affiche ainsi 5 séances de hausse sur les 6 dernières journées de bourse. Les 6.700 points ont été dépassés hier pour la première depuis presque 21 ans et le CAC40 n'est plus qu'à environ 200 points de ses records absolus de septembre 2000.

ECO ET DEVISES

Le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé américain a largement raté le consensus. Les créations de postes sont ressorties au nombre de 330.000 en juillet 2021, contre plus de 700.000 de consensus et environ 680.000 pour la lecture révisée du mois antérieur. La précédente lecture du mois de juin était de 692.000... Cette mauvaise surprise sur le front de l'emploi constitue d'une certaine manière une bonne nouvelle pour la bourse, puisque la Fed conditionne la levée (très) progressive de son soutien monétaire à une nouvelle amélioration sensible du marché du travail.

Le vice-président de la Fed Richard Clarida intervenait aujourd'hui au Peterson Institute for International economics, au sujet des perspectives de politique monétaire. Son discours n'a pas offert de surprise majeure... Il confirme la vision de la Fed, qui juge transitoire la forte poussée récente de l'inflation. Clarida ajoute que la rapide propagation du variant Delta du coronavirus constitue un risque baissier. La Fed entend discuter du tapering durant ses prochaines réunions, alors que les spécialistes s'attendent à une possible annonce en septembre en vue d'un début de réduction des achats d'actifs en fin d'année. Concernant les taux, Clarida laisse entendre qu'ils resteront inchangés au moins jusqu'en fin d'année prochaine. Ainsi, les conditions pour un relèvement des taux devraient selon lui "être réunies à la fin de l'année 2022"...

Clarida s'est dit par ailleurs surpris de l'ampleur de la baisse des rendements obligataires. Il indique que les mouvements des obligations ne sont pas justifiés par une chute des anticipations d'inflation. Au contraire, il perçoit plutôt une hausse de ces anticipations d'inflation. Sur la question de l'emploi, Clarida se montre optimiste et table sur une amélioration plus visible dans les prochains mois... Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans se redresse à 1,21%, alors que le 30 ans évolue à 1,88%.

Notons que le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi pour le mois de juillet sera révélé à 14h30 vendredi (consensus FactSet 850.000 créations de postes non-agricoles, 5,7% de chômage, 61,7% de taux de participation à la force de travail, hausse de 0,3% du salaire horaire moyen par rapport au mois antérieur).

Le baril de brut WTI trébuche encore sur le Nymex à 69$, alors que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close au 30 juillet a fait ressortir une progression de 3,6 millions de barils des stocks de brut, une baisse de 5,3 millions de barils des stocks d'essence et une hausse de 0,8 MB des stocks de distillats. L'once d'or se stabilise à 1.814$.

L'indice dollar remonte de 0,2% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin avance de 2% vers les 39.200$, après avoir chuté sur des craintes de régulation accrue. Notons par ailleurs que la SEC américaine pointe aussi du doigt la comptabilité opaque des firmes chinoises cotées...

VALEURS EN HAUSSE

SES grimpe de 9% après des comptes meilleurs que prévu, suivi de X-Fab (+7,7%) avec Wavestone

Neurones : +5% dans la foulée de ses comptes de bonne facture

Renault : accélère encore de 4% suivi de SII et de Saint-Gobain (+3,5%) avec Savencia

Société générale grimpe encore de 2,9%, alors que le groupe a annoncé relever hier ses prévisions pour l'exercice 2021 après avoir renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre, grâce à la reprise de l'activité de banque de détail et à la baisse de ses provisions contre les créances douteuses. L'établissement a dégagé un bénéfice net de 1,44 MdE au deuxième trimestre, contre une perte de 1,26 MdE un an plus tôt. Parmi les derniers avis de brokers, le Credit Suisse a relevé son objectif de cours de 32 à 34 euros, JP Morgan vise quant à lui 36 euros, contre 34 euros. Morgan Stanley a pour sa part remonté le curseur de 32 à 35 euros et RBC a relevé le sien de 27 à 30 euros.

Schneider (+2,6%) enchaîne les records boursiers, alors que le broker Berenberg a relevé son cours cible de 160 à 165 euros sur le dossier. Parmi les autres notes d'analystes, le Crédit Suisse est aussi toujours à l'achat et a remonté son objectif de cours à 160 euros, tandis que JP Morgan a réhaussé le sien de 145 à 160 euros. Le Chiffre d'affaires du groupe est ressorti à 7,2 Milliards d'euros au deuxième trimestre 2021, en croissance organique de +24 % (environ +6% par rapport au deuxième trimestre 2019). Le Chiffre d'affaires du groupe est de 13,8 milliards d'euros au premier semestre 2021, en croissance organique de +19% (environ +6% par rapport au premier semestre 2019).

Innate : +2,5% avec Sodexo, Wendel

Stellantis : +2% suivi de SQLI et de Eramet

Alten : +2% avec Eurazeo

Ubisoft remonte de 1,5% avec Atari, Crédit Agricole, Capgemini, Bolloré, Michelin et Amundi

Thales (+0,2%) a signé un accord en vue de céder son activité de signalisation ferroviaire au japonais Hitachi Rail pour une valeur d'entreprise de 1,66 Milliard d'euros. Cette opération, dont la clôture devrait intervenir fin 2022 ou début 2023, va permettre à Thales de renforcer son "positionnement stratégique sur trois grands marchés porteurs à long terme : Aérospatial, Défense & Sécurité, Identité & Sécurité numériques, ce qui permettra d'accélérer la progression de la marge d'EBIT et de poursuivre le désendettement". Le produit de cette cession "renforcera le bilan de Thales et libérera un niveau de trésorerie significatif", est-il souligné dans le communiqué.

VALEURS EN BAISSE

Groupe Gorgé : -4% suivi de Verimatrix et de Nacon

DBV : recule de 3% avec Fermetalg et Inventiva

Vallourec : -2,5% suivi de TechnipFMC

Sanofi : recule de 2% avec Accor

Maurel & Prom perd aussi 2% après l'annonce d'une nette progression des résultats financiers avec un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 32% à 188 M$ (142 M$ au S1 2020), un excédent brut d'exploitation en forte progression à 117 M$ (18 M$ au S1 2020) et un résultat net courant de 33 M$ (-61 M$ au S1 2020). Le groupe affiche 25.182 bep/j de production en part M&P au premier semestre, dont 15 189 b/j sur le permis d'Ezanga au Gabon avant la reprise des forages de développement qui a eu lieu mi-juillet. Le prix de vente moyen de l'huile ressort à 63 $/b, en forte augmentation par rapport à l'exercice précédent (34,6 $/b au S1 2020 et 45,5 $/b au S2 2020).

Danone : -1,5% avec Orpea, Chargeurs, S30