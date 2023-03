Clôture Paris : le CAC40 en légère hausse avant la Fed

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En légère baisse en matinée, le CAC40 termine en légère progression de 0,26% à 7.131 points dans un marché plus prudent après deux séances de net rebond et en attendant la décision de la banque centrale américaine sur ses taux directeurs ce soir...

Tiraillée entre la poursuite de sa politique monétaire restrictive pour lutter contre l'inflation et la nécessité de prendre en compte le début de crise bancaire qui a vu des établissements chanceler, la Fed va devoir trancher... Selon Goldman Sachs, un "stress bancaire" équivaut quasiment à une hausse de taux de 25 points de base, ce qui justifierait une pause de la Fed. Ce scénario n'est pourtant anticipé que par 10% des observateurs, selon l'outil Fedwatch, 90% tablant sur une hausse de 25 points de base.

Une hausse de 25 points de base pourrait d'ailleurs être une des dernières de ce cycle monétaire... "Paradoxalement, laisser les taux inchangés pourrait déstabiliser les marchés, qui interpréteraient cette décision très prudente comme un signal indiquant que la situation du système financier est pire que prévu", prévient Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions.

L'euro monte ce soir sur les 1,08/$. Le pétrole campe sur les 76$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Groupe Crit s'adjuge plus de 4% au lendemain de son point annuel. La société a réalisé l'an passé un bénéfice net de 70,9 ME, en hausse de 61,4%, pour un chiffre d'affaires en progression de 15% à 2,336 milliards d'euros, porté par l'ensemble des activités et des zones géographiques. A périmètre et change constants, la croissance s'établit à +13,4%. L'Ebitda est en hausse de plus de 19% à 134,8 millions d'euros. Au 31 décembre, avec une capacité d'autofinancement de 177 ME et une trésorerie nette de 340 ME, le Groupe dispose d'une situation financière solide.

Nexans : +4% avec Xilam (+3%) avec Gl Events (+3%) et Dassault Aviation, Synergie, TechnipEnergies

SII: +2,5% avec Assystem

L'Oreal gagne 2%. JP Morgan a rehaussé sa cible de 350 à 370 euros ('neutre').

Pernod Ricard : +2% avec Esso, OVH, Sodexo

Danone : +1,5% avec M6, Bic, Atos, BioMerieux

Chargeurs : +1% avec Hermes et STM

Après deux séances de nette baisse, Ubisoft est stable. Le flux acheteur sur l'éditeur de jeux vidéo est nourri par une note de HSBC qui est passé à l''achat' sur le dossier tout en remontant son objectif de 21 à 26 euros. Le marché reste malgré tout assez partagé sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 12 analystes sont 'positifs', 11 sont 'neutres' et 3 sont 'vendeurs'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 29,28 euros.

VALEURS EN BAISSE

Peu de baisses significatives sur le CAC40 à part un recul de 7,5% pour Unibail-Rodamco-Westfield, alors que Goldman Sachs a prudemment abaissé son objectif de cours de 68 à 61 euros avec un avis à 'vendre'.

Balyo : -6% avec Antin, Klepierre

Carmila : -4% avec Lhyfe, Mercialys, Gecina

Boiron retombe de 3,5%, au plus bas depuis l'été 2022, alors que le résultat net du groupe est remonté à 44,6 ME sur l'exercice écoulé. Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 1,10 euro par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 3 juin 2023. En 2023, la progression des ventes sera potentiellement impactée par le recul des ventes de tests COVID, par la tension sur l'approvisionnement en matières premières et en énergie, et par la situation géopolitique dans certaines régions du monde...

Orpea recule de 3,5%. Concert'O, le concert regroupant le groupe familial Mat Immo Beaune et le groupe Nextstone, propose une nouvelle alternative au plan de la société convenu avec la Caisse des Dépôts et Consignations et d'autres investisseurs sur la restructuration financière de l'entreprise. Ce groupement d'actionnaires d'Orpea, le "Support Club", un groupe de créanciers de l'exploitant de maisons de retraite, représentant conjointement plus de 500 millions d'euros de dettes non sécurisées, ainsi que d'autres créanciers chirographaires, considèrent que le plan de la Société contient un risque d'exécution excessif, est discriminatoire et inéquitable au préjudice de certaines parties prenantes, et prévoit une solution non éprouvée, sujette à contestation, au détriment d'Orpea. A l'inverse, la restructuration financière proposée par Concert'O et ses soutiens " fournit une opportunité équitable à toutes les parties prenantes (actionnaires, créanciers garantis et non-garantis) d'investir dans le groupe, et une répartition équitable de la valeur en considération de leurs contributions respectives, et est significativement plus favorable aux actionnaires existants de la Société, notamment en leur offrant une opportunité de participer à la future création de valeur d'Orpea".

Icade : -3% avec Vicat, LFE

Coface : -2,5% avec Argan, Séché

Valneva : -2% suivi de Eutelsat, Bastide

Vilmorin : -1,5% avec Capgemini, Casino, SG