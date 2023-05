Clôture Paris : le CAC40 en berne après la BCE

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris est repartie à la baisse après son sursaut de la veille avec un CAC40 qui abandonne 0,85% en clôture à 7.341 points. Les investisseurs avaient largement anticipé la hausse de taux de 25 points de base annoncée hier soir par la Fed, ainsi que son discours un peu plus modéré pour la suite... De son côté, la BCE a aussi relevé ses taux d'un quart de point, une hausse de moindre ampleur que les précédentes. Christine Lagarde a ainsi expliqué que la baisse des prix de l'énergie, l'atténuation des goulots d'étranglement au sein des chaînes d'approvisionnement et le soutien du gouvernement aux entreprises et aux ménages avaient contribué à la résilience de l'économie, ce qui ne devrait pas empêcher la demande intérieure de rester faible...

Concernant l'inflation, C. Lagarde a noté que des risques à la hausse toujours importants pesaient sur les perspectives.

Les membres du Conseil monétaire ont voté à l'unanimité en faveur d'une nouvelle hausse des taux, tout en précisant "ne pas marquer une pause"..."Nous avons couvert beaucoup de terrain au cours des neuf derniers mois et nous continuons ce processus. C'est un voyage. Nous ne sommes pas encore arrivés".

L'euro revient sur les 1,10/$ ce soir, tandis que le pétrole reste faible sous les 73$.

VALEURS EN HAUSSE

Valneva bondit de 24%, les opérateurs saluant la publication du fabricant de vaccin. Le groupe a essuyé une perte opérationnelle de 16,6 ME au premier trimestre contre un déficit de 18,4 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires total de 33,5 ME, en hausse de 53,4%. La perte nette a atteint 18,1 ME contre -26,0 ME au premier trimestre 2022. La trésorerie de la société était de 254,5 ME à fin mars, contre 289,4 ME trois plus plut tôt. Le management a confirmé sa guidance 2023, à savoir un CA de 220- 260 ME, dont 130-150 ME pour les ventes de produits et 90-110 ME d'autres produits opérationnels (intègre la cession du potentiel PRV attaché à l'approbation de VLA1553).

Inventiva reprend 11% avec LFE (+5,5%) suivi de Voltalia (+3,5%), de Remy Cointreau (+3%) et du Groupe Crit (+2,5%)

Bonduelle gagne 2,5% après l'annonce du départ de la direction générale, d'un commun accord, de Guillaume Debrosse, nommé DG en avril 2018. Le Conseil d'Administration souhaite confier la direction générale du Groupe à un dirigeant riche d'une expérience forte du marché nord-américain et des produits de grande consommation. La nomination du successeur de Guillaume Debrosse interviendra dans les prochaines semaines, pour une prise de fonction le 1er juin 2023, a précisé le roi du légume en conserve.

OVH : +2% suivi de Vetoquinol, AB Science

SES Imagotag : +1,5% avec Lagardère, Sanofi, SoiTec, DBV, Verallia, Imerys

VALEURS EN BAISSE

Teleperformance reperd 7%. Les analystes continuent d'ajuster leurs positions en réponse à cette nouvelle donne, à l'image de Morgan Stanley qui a dégradé la valeur à 'pondération en ligne', tout en coupant sa cible de 320 à 240 euros.

M6 : -7% avec Vantiva, Fermentalg, TechnipEnergies après ses comptes

Casino rechute de 5,5%, sanctionné après une nouvelle publication sans éclat. Le distributeur a fait état d'un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros au premier trimestre, en baisse de 1,8%, et en croissance de seulement +1% en données comparables. Le consensus 'Bloomberg' tablait sur des revenus de 8,29 MdsE. En France Retail, les ventes ont reculé de -0,4% en données comparables, reflétant une accélération séquentielle des enseignes parisiennes et de proximité (+4,6% après +2,8% au T4 2022) et un chiffre d'affaires hypermarchés et supermarchés encore en baisse significative dans l'attente de l'impact des réajustements tarifaires effectués. Au total, l'EBITDA France, hors GreenYellow et la promotion immobilière, est en baisse de -54 ME sur le trimestre.

Believe : -5,5% avec Publicis, BigBen

Rexel : -4,5% avec Arkema, Forvia, Rallye et GTT

SopraSteria : -3,5% avec TF1, Carrefour, Atos, JC Decaux, Renault

Carrefour reperd 3,2%, alors que le Ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé la prolongation du "trimestre anti-inflation" dans la grande distribution, un dispositif de baisse des prix de certains produits qui a débuté mi-mars et devait durer jusqu'à mi-juin.

Air France KLM : -2,5% avec Veolia, Valeo, Capgemini après ses comptes

L'Oréal consolide en baisse de 1,7% ce jeudi, alors que Bernstein a dégradé le dossier à 'performance de marché', tandis que la SocGen est à 'conserver' sur le groupe de cosmétiques en visant un cours de 460 euros. Banco Sadabel avait quant à lui dégradé le titre à 'vendre' après un parcours sans faute en bourse ces dernières semaines...