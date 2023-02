Clôture Paris : le CAC40 dépasse les 7.200 points !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après 10% de gains depuis le début de l'année et une accélération à la hausse hier dans le sillage des annonces monétaires des banques centrales, le CAC40 qui a marqué une pause en matinée ce vendredi est reparti de l'avant dans l'après-midi : La hausse est finalement de 0,94% ce soir à 7.233 points en clôture.

Wall Street, très hésitant en début de séance suite aux piètres publications financières de trois de ses plus grandes capitalisations technologiques, Apple, Amazon et Alphabet, et à l'annonce de chiffres étonnamment forts de l'emploi américain, parvient à progresser après une ouverture incertaine... Les chiffres de l'emploi américain pour le mois de janvier 2023 sont tout simplement époustouflants : Les créations d'emplois non-agricoles du mois de janvier sont ressorties au nombre de 517.000, contre un consensus de 185.000 et un niveau révisé... en hausse à 260.000 pour décembre ! Le taux de chômage s'établit quant à lui à 3,4%, au plus bas depuis 1969, contre 3,6% de consensus et 3,5% un mois auparavant. Le salaire horaire moyen augmente comme attendu de 0,3% en comparaison du mois précédent et de 4,4% sur un an mais pourrait désormais s'infléchir selon les projections des analystes, de quoi rassurer la Fed au final.

VALEURS EN HAUSSE

Pierre et Vacances remonte encore de plus de 9%, alors que le broker Oddo BHF a remonté son objectif de cours sur le dossier de 1,35 à 1,95 euro avec un avis à 'surperformer'. Sur le T1 2022/2023, en dépit des tensions macro-économiques, le chiffre d'affaires des activités touristiques a affiché une dynamique très soutenue, avec une croissance de +19,4% par rapport au premier trimestre 2021/2022 qui avait encore été affectée par un contexte sanitaire incertain. Cette activité est en ligne avec les objectifs de la période et conforte le groupe dans la poursuite de ses plans d'actions...

Publicis gagne encore plus de 6%. Barclays est repassé de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' en ciblant un cours de 85 euros.

Balyo : +5% avec Genfit, Ose, Plastic Omnium

Essilor : +4% avec Casino, Edenred, Rallye et Linedata

Eurofins : +3% avec AB Science, Interparfums

Sergeferrari : +2,5% suivi de Equasens, Dior, LVMH, Boiron

Ubisoft reprend 2,5%. Le titre avait rebondi d'environ 10% hier en fin de séance à Paris. Guillemot Brothers Limited a annoncé avoir convenu le 31 janvier du dénouement en numéraire et par anticipation de l'opération conclue avec une banque en date du 5 septembre 2016 et portant sur l'acquisition par Guillemot Brothers Limited de 4.000.008 actions Ubisoft Entertainment SA. Ce dénouement est effectué exclusivement en numéraire. Il est rappelé que les actions faisant l'objet du contrat d'acquisition ont été nanties au profit de la banque, qui pouvait les emprunter auprès de Guillemot Brothers Limited selon certaines conditions prévues par le contrat de nantissement y afférent. Dans le cadre de l'opération, il est mis fin à ce mécanisme d'emprunt. Il est également prévu la mainlevée de ce nantissement à l'occasion du dénouement de l'opération (anticipé autour de mi-2023). Guillemot Brothers Limited aura alors la pleine détention économique de ces actions.

GTT (+2%) a obtenu une subvention de 4,66 millions d'euros de la part de Bpifrance dans le cadre du projet MerVent 2025, lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt " CORIMER 2022 ".Le projet porte sur la conception d'un système de capture du CO2 à bord des navires.

Ubisoft : +2% avec Soitec, Infotel

VALEURS EN BAISSE

Orpea s'enfonce encore de 25% après la présentation de son plan de restructuration financière. Korian chute dans son sillage de 6% et LNA Santé recule de 2% malgré des comptes résistants.

Atos : -3,5% avec Aramis, OVH, Deezer

Xilam : -3% avec Solutions 30

Sanofi recule de 2% après avoir averti que la croissance de ses profits ralentira cette année. Le laboratoire s'attend en effet à une croissance du bénéfice net par action de ses activités en 2023 dans le bas de la fourchette à un chiffre à taux de changes constant, contre une hausse de 25,9% en 2022. L'effet des changes sur le BNPA des activités 2023 est estimé à environ -3,5% à -4,5% en appliquant les taux de change moyens de janvier, a précisé Sanofi. Le chiffre d'affaires 2022 a progressé de 13,9% à 43 MdsE, soutenu par Dupixent (+43,8% à 8,293 MdsE), dont les ventes ont augmenté de 3 milliards d'euros, la performance des Vaccins (+6,3%) en ligne avec les objectifs à moyen terme et l'exécution de la stratégie de la Santé Grand Public (+8,6%). Le cash-flow libre a atteint 8,48 MdsE (+4,8%).

Eurazeo : -1,5% avec Eutelsat, CGG, Lectra

Trigano : -1% avec Scor, Air Liquide, Gecina, Bouygues, Icade, Antin, Savencia

Capgemini est stable après trois belles séances de hausse dont un bond de plus de 6% jeudi. Dans une note dédiée à la SSII, Oddo BHF explique que le sentiment de marché semble excessivement négatif. Depuis la publication du CA T3 en octobre, Capgemini sous-performe significativement ses indices de référence. Le broker réitère ainsi son avis 'surperformer' avec une cible ajustée de 216 à 218 euros.