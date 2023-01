Clôture Paris : le CAC40 dépasse les 7.000 points, au plus haut depuis février 2022

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La hausse se poursuit pour le CAC40 qui a dépassé les 7.000 points en clôture, portant sa progression à plus de 8% depuis le début janvier. L'indice de la bourse de Paris progresse ainsi de 0,69% ce soir à 7.023 points en clôture, de retour au plus haut depuis février 2022, le marché revenant à quelque 5% de ses records historiques d'il y a un an établis avant le début de la guerre en Ukraine.

La publication des prix à la consommation aux Etats-Unis a montré hier une décélération de l'inflation en décembre, à 6,5% sur un an après un sommet à 9,1% en juin, confirmant le scénario d'une possible détente des taux... D'un mois sur l'autre, le CPI a même baissé (-0,1%) le mois dernier pour la première fois depuis plus de deux ans et demi ! En France aussi, l 'inflation a ralenti à 5,9% sur un an en décembre, selon les données définitives publiées par l'Insee, qui confirment sa première estimation. Par rapport à novembre, l'indice des prix à la consommation a baissé de 0,1% le mois dernier...

L'euro grimpe ce soir au-dessus des 1,08/$, tandis que le pétrole remonte sur les 85$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

P&V : +9% suivi de Erytech (+8%)

Mauna Kea : +6% avec DBV

Air France-KLM confirme son rebond d'hier avec un titre qui s'adjuge 6%. Après la publication préliminaire favorable d'American Airlines jeudi, et en attendant celle de Delta Air Lines tout à l'heure, le titre de la compagnie franco-néerlandaise est soutenu par plusieurs notes d'analystes. Davy Research a tout d'abord rehaussé à 'neutre' sa recommandation sur la valeur en visant 1,42 euro. UBS est de son côté passé à l''achat' sur l'action tout en remontant son objectif de 1,75 à 2 euros. "Avec le potentiel de révisions à la hausse au niveau du consensus, nous considérons le cours actuel comme un point d'entrée attrayant", affirme la banque helvète. Enfin, Citi a réitéré son avis 'achat' et sa cible de 1,85 euro.

Lisi : +4% suivi de Manitou, SoiTec

Catana : +3,5% suivi de Bic, CGG, Innate, Euroapi, Infotel, Bonduelle

Thermador : +2,5% avec McPhy et Tikehau

Ubisoft reprend timidement 1,2% après sa forte baisse de la veille liée au "profit-warning". Le concert composé du groupe familial Guillemot et de la société de droit hong-kongais Tencent Mobility Limited a déclaré à l'AMF, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 20 décembre 2022, le seuil de 25% du capital d'Ubisoft. Le concert a précisé détenir, au 11 janvier 2023, 25,37% du capital et 29,68% des droits de vote. Les membres du concert indiquent que le franchissement de seuil déclaré résulte de l'acquisition sur le marché d'actions Ubisoft par Tencent Mobility Limited, financée par sa trésorerie propre. Les membres du concert élargi "envisagent de poursuivre leurs achats". Le concert n'envisage toutefois pas de franchir le seuil de 29,9% du capital et des droits de vote et n'a pas l'intention de prendre le contrôle d'Ubisoft. Le concert soutient la stratégie actuellement mise en oeuvre par Ubisoft.

Capgemini s'adjuge 1,1%. Invest Securities a relevé à l''achat' sa recommandation sur la SSII tout en remontant sa cible de 178 à 200 euros. A l'instar des autres best-in class de la Tech en Europe, CapGemini a souffert boursièrement en 2022 (-18 bps), les performances opérationnelles impressionnantes passant au second plan face à la hausse des taux, affirme le broker. Si ce dernier était tenté, fin octobre, de rester 'neutre' jusqu'à la publication des résultats 2022 en février pour avoir davantage de visibilité sur 2023, la poursuite de la sous-performance récente (-7pts sur 1 mois), combinée à la détente de la prime de risque et des taux, le conduisent à passer à l'offensive. L'analyse pense que le groupe devrait être en mesure de bien mieux résister que lors des précédents cycles récessifs.

Quatrième séance positive pour TotalEnergies qui retrouve les 60 euros (+0,5%). Le baril de Brent continue de se redresser à 85 dollars.

VALEURS EN BAISSE

Plus fortes baisses du CAC40 aujourd'hui, Stellantis et Renault perdent 4% et 1,5%. Le secteur automobile tangue, les baisses de prix accordées par Tesla aux quatre coins du monde renforçant les craintes pesant sur la demande... L'indice Stoxx 600 Automobiles & Parts perdait ainsi jusqu'à plus de 2% en matinée. Tesla a annoncé minorer jeudi soir les prix de ses modèles de véhicules phare aux Etats-Unis, avec des baisses allant de 6% à 20% sur le Model 3 et le Model Y. Ces nouveaux prix ne tiennent pas compte du crédit fédéral de 7.500 dollars accordé depuis le début du mois pour l'achat d'un grand nombre de véhicules électriques.

Bouygues abandonne 3%, plombé par une note d'analyste. Morgan Stanley a en effet dégradé le conglomérat à 'sous-pondérer' en visant 30 euros. Les flux de trésorerie disponibles de Bouygues sont bloqués dans un cycle de dégradation qui ne montre aucun signe d'inversion, affirme la banque. Cette dernière voit encore un risque de baisse pour le titre et peu d'attrait pour la valorisation. Le rendement de 6% offert par le dividende semble attrayant, mais pas assez pour justifier d'attendre que les flux de trésorerie s'améliorent suffisamment.

Rothschild : -3% avec SMCP, MdM, Mercialys (-2,5%)

Elior : -2% avec Carmila, Rallye

Veolia : -1,5% avec Beneteau, Bastide

Carrefour : -1% suivi de Remy Cointreau, Casino, Thales, Air Liquide