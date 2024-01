Clôture Paris : le CAC40 démarre 2024 en légère baisse, après avoir touché les 7.600 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris qui était partie du bon pied en matinée, le CAC40 atteignant furtivement les 7.610 points, a terminé en repli de 0,16% à 7.531 points.

Wall Street recule aussi pour cette première séance de l'année 2024, tandis que le Nasdaq dévisse de 1,5%, plombé surtout par Apple, victime d'une dégradation de Barclays. Le broker s'inquiète du ralentissement potentiel de la demande pour l'iPhone... Ainsi, la banque a revu sa recommandation à 'sous-pondérer' et a ajusté son objectif de cours de 161$ à 160$. "Nous nous attendons à un retour en arrière après une année au cours de laquelle la plupart des trimestres ont raté le consensus et où le titre a surperformé", indique Barclays. "Nos contrôles restent négatifs concernant les volumes et le mix pour l'iPhone 15, et nous ne voyons aucune fonctionnalité ou mise à niveau susceptible de rendre l'iPhone 16 plus convaincant", tacle le broker, qui affichait auparavant un conseil à 'pondération en ligne' sur le dossier du géant californien de Cupertino.

ECO ET DEVISES

L'indice Markit / Caixin PMI manufacturier chinois de décembre s'est affiché à 50,8 contre 49,9 de consensus.

En Europe, l'indice PMI manufacturier espagnol final s'est affiché à 46,2 en décembre, contre 45,3 pour l'indice italien, 42,1 pour la France et 43,3 pour l'Allemagne. Ces indices traduisent une contraction conséquente de l'activité manufacturière. L'indice manufacturier final de la zone euro au mois de décembre s'établit à 44,4, contre 44,2 de consensus et 44,2 également pour la lecture flash. L'indice manufacturier CIPS britannique est ressorti à 46,2, contre 46,4 de consensus.

L'euro revient ce soir sur les 1,0950/$. Le pétrole pointe à 76$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

BigBen reprend presque 10%, suivi de Clariane (+9%) et de Memscap (+7,5%) avec Genfit (+6%) et Assystem (+5%).

Nacon remonte de 4% avec Ramsay, Stedim

Nokia : +3,5% suivi de Gl Events, Eutelsat

Ayvens : +2,5% avec Claranova, SG, S30

TotalEnergies (+2%) a annoncé le démarrage de la production de la deuxième phase de développement du champ de Mero, situé sur le bloc de Libra, à plus de 180 kilomètres au large de Rio de Janeiro, au Brésil, dans le bassin pré-salifère de Santos. Approuvée en juin 2019, cette deuxième phase, dite "Mero 2", comporte une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, le FPSO Sepetiba, d'une capacité de production de 180.000 barils de pétrole par jour (b/j). Mero est un champ unitisé, opéré par Petrobras (38,6%) en partenariat avec TotalEnergies (19,3%), Shell Brasil (19,3%), CNPC (9,65%), CNOOC (9,65%) et Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA)(3,5%).

Orpea : +2% suivi de Bonduelle, Bastide, Orange

Danone monte de 1,5% alors que le groupe a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord pour vendre ses activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis à Platinum Equity, une société d'investissement basée aux Etats-Unis. En 2022, les activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis, composées des marques Horizon Organic et Wallaby, représentaient environ 3% des ventes globales de Danone, et avaient eu un impact dilutif sur la croissance organique des ventes et sur la marge opérationnelle courante du groupe. Danone conservera une participation minoritaire non-consolidée dans l'actif.

Valeo : +1,5% avec Bouygues, Ubisoft, LNA, Vallourec, SES, Sanofi, Technip, BNP Paribas et Crédit Agricole

VALEURS EN BAISSE

Maurel&Prom : -8% suivi de Voltalia (-5%) avec Waga

Antin : -3,5% suivi de Neoen, Elior, Dior, Remy Cointreau

Remy Cointreau perd 2,7%. Morgan Stanley maintient sa recommandation à "sous-pondérer" sur le groupe de spiritueux avec un cours cible ajusté en nette baisse de 136 à 104 euros. HSBC conserve de son côté le dossier avec un objectif ramené à seulement 105 euros dans un marché qui fait face à la morosité persistante de la consommation en Chine.

Pernod Ricard recule aussi de 2,6% suivi de Casino, Beneteau.

Imerys : -2% avec Equasens

Sword : -1,5% suivi de Schneider et Interparfums