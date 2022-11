Clôture Paris : le CAC40 débute le mois de novembre en nette hausse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le marché parisien a débuté le mois de novembre pied au plancher ! Jour férié ou pas, le CAC40 a grimpé de 0,98% à 6.328 points en clôture, les investisseurs continuant de miser sur un discours plus accommodant de Jerome Powell demain à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed. Un rendez-vous qui devrait déboucher sur un nouveau tour de vis de 75 pb, ce qui porterait le taux des fed funds entre 3,75% et 4%...

Les opérateurs attendent surtout d'obtenir de l'institution des indications sur la future trajectoire des taux, après avoir anticipé ces derniers jours une inflexion de sa politique monétaire, la fameuse théorie du "pivot". Des indicateurs tels que l'inversion de la courbe de rendement entre les bons du Trésor à 10 ans et à trois mois "soutiennent tous un pivot de la Fed le plus tôt possible", affirmait hier Michael Wilson chez Morgan Stanley.

Sur le marché obligataire, l'heure est également à la détente avec le taux du 10 ans américain qui perd plus de 10 pb, sous les 4%, et une baisse du même ordre pour l'OAT française à 10 ans, à 2,575%.

Côté valeurs, les rumeurs d'un d'assouplissement progressif des restrictions strictes de circulation mises en place face au Covid-19 en Chine ont soutenu aussi la tendance et ont porté particulièrement le secteur du luxe à Paris.

L'euro campe sous les 0,99/$ entre banques et le pétrole sous les 95$ le baril de brent.

VALEURS EN HAUSSE

Orpea remonte de 12% avec Elior (+7%) et Korian

CGG gagne 6% avec TotalEnergies (+2,5%), dans le sillage des cours du brut. Malgré le renforcement des craintes liées à une baisse de la demande en Chine (premier importateur mondial de brut) alors que le pays persiste dans sa politique zéro Covid, l'or noir est soutenu par le coup de mou du dollar ainsi que par les tensions persistantes sur l'offre avec notamment la prochaine entrée en vigueur de l'embargo européen sur le pétrole russe.

Balyo : +6% avec Abivax (+5%)

Valeo s'adjuge 4,4%. Berenberg a réitéré son avis 'achat' et sa cible de 22 euros après des résultats trimestriels qualifiés de 'solides' par le broker. Ces derniers démontrent une nouvelle fois la relative résilience de l'entreprise dans un environnement difficile. Les résultats ont mis en évidence une dynamique particulièrement forte des commandes et des ventes dans les segments de croissance clés que sont les systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) et les systèmes de propulsion électrique haute tension (HV), ainsi que des commentaires positifs sur la répercussion de l'inflation sur les prix et la réitération de la guidance annuelle. Enfin, la valorisation reste favorable sur la base de bénéfices et de multiples actuellement très déprimés, à 0,4x VE/ventes, et un rendement des FCF de 10,5% en 2023, en ligne avec le secteur.

Eramet : +4% avec Valneva, Ose

Scor progresse de 4% et aligne une huitième séance consécutive de hausse. Le flux acheteur sur le réassureur est alimenté par une note de MedioBanca qui a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur en ajustant son objectif de 18 à 20 euros. Oddo BHF a lui réitéré son conseil 'surperformer' avec un objectif de 26 euros. Le niveau de résultat du second semestre 2022 reste encore très incertain et Scor devra rassurer sur son bilan et en particulier sur l'impact de la hausse de l'inflation sur ses provisions, explique l'analyste. Toutefois, au-delà de ces incertitudes à court terme, le titre se traite sur des multiples de valorisation extrêmement faibles, alors qu'il devrait bénéficier d'un net rebond de sa rentabilité à partir de l'année prochaine, dans un contexte d'augmentation des prix en dommages et de hausse des taux d'intérêt.

Amundi : +3,3% suivi de Ateme, Aramis, Argan, Bonduelle, Nexity

Hermès (+3%), LVMH (+1,8%), Dior (+2%) et Kering (+2,7%). Chahuté ces dernières séances, le compartiment bénéficie d'achats à bon compte d'autant que plusieurs analystes ont réitéré leur avis positif sur les trois acteurs ce matin. Barclays a par exemple revalorisé le titre du sellier de 1.459 à 1.525 euros tout en restant à 'surpondérer'. RBC Capital et Bernstein ont eux confirmé leur conseil 'surperformer' sur Kering alors que Jefferies et Bernstein ont maintenu leur avis 'achat' sur le numéro un mondial du luxe. Par ailleurs, Pékin prévoirait d'assouplir en mars les restrictions strictes mises en place face au Covid-19.

Airbus remonte de 2,8%, alors que JP Morgan a relevé son objectif de 155 à 185 euros tout en maintenant son avis 'surpondérer'.

Vicat : +2,8% avec Casino, Faurecia

Renault : +2,5% suivi de Vallourec, Icade et Engie

VALEURS EN BAISSE

SFPI : -4% suivi de BigBen (-3%) et de Aubay

Wavestone : -2,8% avec Trigano, Elis (-2,5%) avec Michelin

Verallia : -1,8% suivi de DS, Neurones

Air France-KLM perd encore 1,7%, toujours pénalisé par sa dernière publication trimestrielle. Les investisseurs continuent à s'inquiéter de l'impact de la spirale inflationniste sur la demande et des perturbations persistantes sur le hub de KLM à Amsterdam Schiphol. La légère révision à la baisse des capacités pour les trois derniers mois de l'année a également été mal perçue dans les salles de marché.

IPSOS : -1% avec Ipsen, Sodexo