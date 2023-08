Clôture Paris : le CAC40 débute la semaine en nette hausse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Bon début de semaine avec un CAC40 qui est repassé au-dessus des 7.300 points, en hausse de 1,32% en clôture à 7.324 points. Le marché parisien a été aidé par les autorités chinoises qui ont annoncé dimanche une baisse de 50% du droit de timbre sur les opérations boursières domestiques et un assouplissement des règles relatives aux prêts immobiliers résidentiels... De quoi remonter le moral des investisseurs qui voyaient déjà d'un bon oeil la venue de la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, à Pékin, avec pour but de renforcer les liens commerciaux entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. A Tokyo, l'indice Nikkei a gagné 1,7% ce matin. En Chine, les principaux indices ont progressé d'un peu plus de 1%...

Les investisseurs reprennent donc du poil de la bête, alors qu'ils étaient restés sur les dernières déclarations mitigées des banquiers centraux concernant l'état de l'économie lors du symposium annuel de Jackson Hole, où Jerome Powell, le président de la Fed, a notamment souligné la nécessité de maintenir les taux d'intérêt élevés pendant un certain temps pour revenir à une inflation autour de 2%... L'euro campe ce soir sur les 1,08/$. La pétrole reste proche des 85$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Adocia grimpe de 17% suivi de AB Science (+10%) t M&P (+5%)

Teleperformance : +5% suivi de Atos (+4%) et McPhy

Thermador : +3,5% avec Rallye

Genfit : +3% suivi de Vallourec, Aubay

Valneva (+2,5%) a annoncé de premières données positives de Phase 3 concernant l'innocuité, chez les adolescents, de son candidat vaccin à dose unique contre le chikungunya, VLA1553. Les données d'immunogénicité de cet essai clinique devraient être disponibles en novembre prochain indique Valneva.

Elior : +2,5% avec Beneteau, Korian, Virbac

Groupe ADP : +2% suivi de BNP Pariabs, CGG, Verallia, Rexel, Icade, Seb, Esso, TF1 et Capgemini

Renault (+1,6%) envisage une introduction en Bourse d'Ampere au printemps 2024. Sur 'BFM TV', Luca de Meo a indiqué que le constructeur visait le 1er novembre 2023 pour que l'unité dédiée aux véhicules électriques soit scindée du reste de l'entreprise, en guise d'étape préparatoire à l'IPO. "Nous nous séparons donc et nous verrons ensuite si nous avons les bonnes conditions pour entrer sur le marché", a déclaré le dirigeant, ajoutant que le printemps 2024 serait probablement la fenêtre pour une cotation. Avec 80% de ses investissements déjà réalisés, Ampere vise un bénéfice d'exploitation et un free cash-flow à l'équilibre dès 2025, et une marge à deux chiffres en 2030. L'équipe de direction d'Ampere, avec Luca de Meo à sa tête, doit partager plus de détails sur l'IPO lors d'un Capital Markets Day, qui se tiendra au second semestre.

Plastic Omnium (+0,8%) a annoncé la construction de la plus grande usine américaine de stockage d'hydrogène à Grand Blanc Township, dans le Michigan, pour fournir un grand constructeur automobile américain. Le groupe concevra, développera et produira des systèmes de stockage hydrogène haute pression pour la mobilité zéro émission des véhicules lourds et commerciaux. Par ailleurs, un laboratoire de validation et de prototypage de pointe sera mis en service afin de garantir la sécurité des produits et d'accompagner les besoins des clients. Cette usine devrait représenter un investissement total d'environ 170 millions de dollars et créer 175 emplois industriels de haute technologie. Le projet sera soutenu par la Michigan Economic Development Cooperation (MEDC) à hauteur de 7,4 millions de dollars. Outre les fonds accordés par l'État, le comté de Genesee et le canton de Grand Blanc se sont engagés à investir dans l'infrastructure et le soutien à l'emploi...

Casino monte de 0,1%. Le distributeur a annoncé vendredi soir que le Président du Tribunal de commerce de Paris statuera dans le courant du mois de septembre sur des demandes de délais de grâce sur les obligations high yield non sécurisées émises par Casino, à maturité 2026 et 2027 ; les obligations EMTN à maturité 2026 ; et les TSSDI émis en 2005. Dans l'intervalle, le Président du Tribunal de commerce de Paris a suspendu provisoirement toute obligation de paiement au titre des instruments concernés. Par ailleurs, le groupe stéphanois rappelle que s'agissant des créanciers ayant refusé l'octroi des 'waivers' demandés, il sollicitera du Président du Tribunal de commerce l'application de délais de grâce en application du Code de commerce.

VALEURS EN BAISSE

Teract reperd 5% avec Lumibird (-4%) et Vantiva (-3%)

Nacon : -3% avec Lhyfe

Ose : -2,5% avec Linedata, Groupe Crit (-2%) et Aramis

Bastide : -1,5% suivi de Orpea, LFE